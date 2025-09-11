Daugiau apie DERP

Derp Coin kaina(DERP)

$0.00000115
0.00%1D
USD
Derp Coin (DERP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:05(UTC+8)

Derp Coin (DERP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000010997
24 val. žemiausia
$ 0.00000115
24 val. aukščiausia

$ 0.0000010997
$ 0.00000115
$ 0.000009355161487443
$ 0.00000001985848212
Derp Coin (DERP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000115. Per pastarąsias 24 valandas DERP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000010997 iki aukščiausios $ 0.00000115 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DERP kaina yra $ 0.000009355161487443, o žemiausia – $ 0.00000001985848212.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DERP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Derp Coin (DERP) rinkos informacija

No.7438

$ 0.00
$ 18.00
$ 793.50K
0.00
690,000,000,000
690,000,000,000
ETH

Dabartinė Derp Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.00. DERP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 793.50K

Derp Coin (DERP) kainos istorija USD

Stebėkite Derp Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.0000001082+10.38%
60 dienų$ +0.0000003219+38.87%
90 dienų$ +0.0000004423+62.49%
Derp Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien DERP užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Derp Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000001082 (+10.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Derp Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DERP rodiklis pasikeitė $ +0.0000003219 (+38.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Derp Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000004423 (+62.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Derp Coin (DERP) pokyčius?

Peržiūrėkite Derp Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Derp Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DERPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Derp Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Derp Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Derp Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Derp Coin (DERP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Derp Coin (DERP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Derp Coin prognozes.

Peržiūrėkite Derp Coin kainos prognozę dabar!

Derp Coin (DERP) Tokenomika

Supratimas apie Derp Coin (DERP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DERPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Derp Coin (DERP)

Ieškote, kaip nusipirkti Derp Coin? Viskas paprasta ir patogu! Derp Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DERP į vietos valiutas

1 Derp Coin(DERP) į VND
0.03026225
1 Derp Coin(DERP) į AUD
A$0.0000017365
1 Derp Coin(DERP) į GBP
0.0000008395
1 Derp Coin(DERP) į EUR
0.0000009775
1 Derp Coin(DERP) į USD
$0.00000115
1 Derp Coin(DERP) į MYR
RM0.000004853
1 Derp Coin(DERP) į TRY
0.000047472
1 Derp Coin(DERP) į JPY
¥0.00016905
1 Derp Coin(DERP) į ARS
ARS$0.001638175
1 Derp Coin(DERP) į RUB
0.000097175
1 Derp Coin(DERP) į INR
0.0001014645
1 Derp Coin(DERP) į IDR
Rp0.018852456
1 Derp Coin(DERP) į KRW
0.001599443
1 Derp Coin(DERP) į PHP
0.0000658375
1 Derp Coin(DERP) į EGP
￡E.0.0000553495
1 Derp Coin(DERP) į BRL
R$0.00000621
1 Derp Coin(DERP) į CAD
C$0.000001587
1 Derp Coin(DERP) į BDT
0.00014007
1 Derp Coin(DERP) į NGN
0.0017345335
1 Derp Coin(DERP) į COP
$0.004509794
1 Derp Coin(DERP) į ZAR
R.0.000020125
1 Derp Coin(DERP) į UAH
0.000047472
1 Derp Coin(DERP) į VES
Bs0.0001794
1 Derp Coin(DERP) į CLP
$0.00110515
1 Derp Coin(DERP) į PKR
Rs0.0003266115
1 Derp Coin(DERP) į KZT
0.000619942
1 Derp Coin(DERP) į THB
฿0.000036593
1 Derp Coin(DERP) į TWD
NT$0.000034891
1 Derp Coin(DERP) į AED
د.إ0.0000042205
1 Derp Coin(DERP) į CHF
Fr0.0000009085
1 Derp Coin(DERP) į HKD
HK$0.000008947
1 Derp Coin(DERP) į AMD
֏0.0004394265
1 Derp Coin(DERP) į MAD
.د.م0.0000103845
1 Derp Coin(DERP) į MXN
$0.00002139
1 Derp Coin(DERP) į SAR
ريال0.0000043125
1 Derp Coin(DERP) į PLN
0.000004186
1 Derp Coin(DERP) į RON
лв0.0000049795
1 Derp Coin(DERP) į SEK
kr0.0000107525
1 Derp Coin(DERP) į BGN
лв0.0000019205
1 Derp Coin(DERP) į HUF
Ft0.0003865495
1 Derp Coin(DERP) į CZK
0.000023989
1 Derp Coin(DERP) į KWD
د.ك0.00000035075
1 Derp Coin(DERP) į ILS
0.0000038295
1 Derp Coin(DERP) į AOA
Kz0.0010483055
1 Derp Coin(DERP) į BHD
.د.ب0.00000043355
1 Derp Coin(DERP) į BMD
$0.00000115
1 Derp Coin(DERP) į DKK
kr0.000007337
1 Derp Coin(DERP) į HNL
L0.0000301415
1 Derp Coin(DERP) į MUR
0.000052394
1 Derp Coin(DERP) į NAD
$0.000020217
1 Derp Coin(DERP) į NOK
kr0.0000114195
1 Derp Coin(DERP) į NZD
$0.000001932
1 Derp Coin(DERP) į PAB
B/.0.00000115
1 Derp Coin(DERP) į PGK
K0.000004876
1 Derp Coin(DERP) į QAR
ر.ق0.000004186
1 Derp Coin(DERP) į RSD
дин.0.000115184

Derp Coin išteklius

Išsamesnei Derp Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Derp Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Derp Coin

Kiek Derp Coin(DERP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DERP kaina USD valiuta yra 0.00000115USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DERP į USD kaina?
Dabartinė DERP kaina USD valiuta yra $ 0.00000115. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Derp Coin rinkos kapitalizacija?
DERP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DERP apyvartoje?
DERP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DERP kaina?
DERP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000009355161487443USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DERP kaina?
DERP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000001985848212USD.
Kokia yra DERP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DERP yra $ 18.00USD.
Ar DERP kaina šiais metais kils?
DERP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DERP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:03:05(UTC+8)

Derp Coin (DERP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 DERP = 0.00000115 USD

Prekiauti DERP

DERPUSDT
$0.00000115
