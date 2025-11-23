Delabs Games (DELABS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDelabs Games (DELABS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:34:14(UTC+8)
Delabs Games (DELABS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Delabs Games (DELABS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.30M
Bendra pasiūla:
$ 3.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 750.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.20M
Visų laikų rekordas:
$ 0.02499
Visų laikų minimumas:
$ 0.004321486950224295
Dabartinė kaina:
$ 0.004401
Delabs Games (DELABS) Informacija

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Oficiali svetainė:
https://delabs.gg/
Baltoji knyga:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Delabs Games (DELABS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Delabs Games (DELABS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DELABS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DELABS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DELABS tokenomiką, galite peržiūrėti DELABS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti DELABS

Norite įtraukti Delabs Games (DELABS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DELABS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Delabs Games (DELABS) Kainų istorija

DELABS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

DELABS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DELABS? Mūsų DELABS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

