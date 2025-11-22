Delabs Games (DELABS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Delabs Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DELABS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Delabs Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Delabs Games kainos prognozė
$0.0044
$0.0044$0.0044
+2.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:58:01(UTC+8)

Delabs Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Delabs Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0044 prekybos kainą 2025 m.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Delabs Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004620 prekybos kainą 2026 m.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DELABS ateities kaina yra $ 0.004851 su 10.25% augimo norma.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DELABS ateities kaina yra $ 0.005093 su 15.76% augimo norma.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DELABS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005348, o augimo norma – 21.55%.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DELABS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005615, o augimo norma – 27.63%.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Delabs Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009147 prekybos kainą.

Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Delabs Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014899 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0044
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004620
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004851
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005093
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005348
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005615
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005896
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006191
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006500
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006825
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007167
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007525
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007901
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008296
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008711
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009147
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Delabs Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0044
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.004400
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004404
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.004418
    0.41%
Delabs Games (DELABS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DELABS kaina yra $0.0044. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Delabs Games (DELABS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DELABS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004400. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Delabs Games (DELABS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DELABS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004404. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Delabs Games (DELABS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DELABS kaina yra $0.004418. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Delabs Games kainų statistika

$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044

+2.11%

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

750.30M
750.30M 750.30M

$ 56.08K
$ 56.08K$ 56.08K

--

Naujausia DELABS kaina yra $ 0.0044. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.08K.
Be to, DELABS turi 750.30M apyvartą ir $ 3.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Delabs Games (DELABS)

Bandote įsigyti DELABS? Dabar galite DELABS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Delabs Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DELABS dabar

Delabs Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Delabs Games, dabartinė Delabs Games kaina yra 0.0044USD. Apyvartinė Delabs Games (DELABS) pasiūla yra 0.00 DELABS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.30M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000079
    $ 0.004402
    $ 0.00418
  • 7 dienos
    -0.17%
    $ -0.000906
    $ 0.005437
    $ 0.00418
  • 30 dienų
    -0.38%
    $ -0.002800
    $ 0.007907
    $ 0.00418
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Delabs Games kaina pasikeitė $0.000079, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Delabs Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.005437 ir žemiausia $0.00418. Kainos pokytis buvo -0.17%. Ši naujausia tendencija parodo DELABS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Delabs Games įvyko -0.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002800 vertę. Tai rodo, kad DELABS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Delabs Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DELABS kainų istoriją

Kaip veikia Delabs Games (DELABS) kainų prognozės modulis?

Delabs Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DELABS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Delabs Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DELABS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Delabs Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DELABS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DELABS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Delabs Games potencialą.

Kodėl DELABS kainų prognozė yra svarbi?

DELABS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DELABS dabar?
Pagal jūsų prognozes, DELABS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DELABS kainų prognozė?
Remiantis Delabs Games (DELABS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DELABS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DELABS 2026 m.?
1 vieneto Delabs Games (DELABS) kaina šiandien yra $0.0044. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DELABS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DELABS kaina 2027 m.?
Delabs Games (DELABS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DELABS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DELABS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Delabs Games (DELABS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DELABS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Delabs Games (DELABS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DELABS 2030 m.?
1 vieneto Delabs Games (DELABS) kaina šiandien yra $0.0044. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DELABS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DELABS kainų prognozė 2040 metams?
Delabs Games (DELABS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DELABS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:58:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.