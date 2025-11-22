Delabs Games kainų istorija
Delabs Games (DELABS) kainų istorija
Laikotarpis: 2025-08-21 ~ 2025-11-21
- Kasdien
- Kas savaitę
- Kas mėnesį
Delabs Games tiesioginė kaina
Delabs Games šiuo metu prekiaujama 0.00431 USD. Jo rinkos kapitalizacija yra 0.00 USD, o 24 valandų prekybos apimtis yra 0.00 USD. Daugiau DELABS duomenų rasite MEXC tiesioginės kainos puslapyje.
Naudodamiesi Delabs Games tiesiogine kainų statistika, naudotojai gali analizuoti esamas rinkos tendencijas ir numatyti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius kainų pokyčius. Turėdami po ranka realaus laiko duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus ir sužinoti galimas ateities kainų prognozes dėl Delabs Games.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 13:17:37(UTC+8)
Apie Delabs Games (DELABS) kainų istoriją
Delabs Games kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius Delabs Games kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad Delabs Games pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai Delabs Games kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
Delabs Games istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
Delabs Games istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja Delabs Games istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima Delabs Games istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant Delabs Games kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs Delabs Games istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti Delabs Gamesinvesticijų riziką. Jie padeda suprasti Delabs Games nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: Delabs Games istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti Delabs Games prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti Delabs Games istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
