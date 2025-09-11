DDMTOWN (DDMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09935. Per pastarąsias 24 valandas DDMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09879 iki aukščiausios $ 0.10169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DDMT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DDMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DDMTOWN (DDMT) rinkos informacija
--
----
$ 618.99K
$ 618.99K$ 618.99K
$ 99.35M
$ 99.35M$ 99.35M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
Dabartinė DDMTOWN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 618.99K. DDMT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.35M
DDMTOWN (DDMT) kainos istorija USD
Stebėkite DDMTOWN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0016265
-1.60%
30 dienų
$ -0.04028
-28.85%
60 dienų
$ -0.00147
-1.46%
90 dienų
$ +0.09085
+1,068.82%
DDMTOWN kainos pokytis šiandien
Šiandien DDMT užfiksuotas $ -0.0016265 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DDMTOWN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04028 (-28.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DDMTOWN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DDMT rodiklis pasikeitė $ -0.00147 (-1.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DDMTOWN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09085 (+1,068.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DDMTOWN (DDMT) pokyčius?
DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.
DDMTOWN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti DDMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DDMTOWN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DDMTOWN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DDMTOWN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DDMTOWN (DDMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DDMTOWN (DDMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DDMTOWN prognozes.
Supratimas apie DDMTOWN (DDMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DDMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DDMTOWN (DDMT)
Ieškote, kaip nusipirkti DDMTOWN?
