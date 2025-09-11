Daugiau apie DDMT

DDMTOWN kaina(DDMT)

1 DDMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0994
$0.0994$0.0994
-1.61%1D
USD
DDMTOWN (DDMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:14:35(UTC+8)

DDMTOWN (DDMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09879
$ 0.09879$ 0.09879
24 val. žemiausia
$ 0.10169
$ 0.10169$ 0.10169
24 val. aukščiausia

$ 0.09879
$ 0.09879$ 0.09879

$ 0.10169
$ 0.10169$ 0.10169

-0.38%

-1.60%

-4.38%

-4.38%

DDMTOWN (DDMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09935. Per pastarąsias 24 valandas DDMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09879 iki aukščiausios $ 0.10169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DDMT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DDMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DDMTOWN (DDMT) rinkos informacija

$ 618.99K
$ 618.99K$ 618.99K

$ 99.35M
$ 99.35M$ 99.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Dabartinė DDMTOWN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 618.99K. DDMT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.35M

DDMTOWN (DDMT) kainos istorija USD

Stebėkite DDMTOWN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0016265-1.60%
30 dienų$ -0.04028-28.85%
60 dienų$ -0.00147-1.46%
90 dienų$ +0.09085+1,068.82%
DDMTOWN kainos pokytis šiandien

Šiandien DDMT užfiksuotas $ -0.0016265 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DDMTOWN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04028 (-28.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DDMTOWN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DDMT rodiklis pasikeitė $ -0.00147 (-1.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DDMTOWN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09085 (+1,068.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DDMTOWN (DDMT) pokyčius?

Peržiūrėkite DDMTOWN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

DDMTOWN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DDMTOWN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti DDMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DDMTOWN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DDMTOWN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DDMTOWN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DDMTOWN (DDMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DDMTOWN (DDMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DDMTOWN prognozes.

Peržiūrėkite DDMTOWN kainos prognozę dabar!

DDMTOWN (DDMT) Tokenomika

Supratimas apie DDMTOWN (DDMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DDMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DDMTOWN (DDMT)

Ieškote, kaip nusipirkti DDMTOWN? Viskas paprasta ir patogu! DDMTOWN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DDMT į vietos valiutas

1 DDMTOWN(DDMT) į VND
2,614.39525
1 DDMTOWN(DDMT) į AUD
A$0.1500185
1 DDMTOWN(DDMT) į GBP
0.0725255
1 DDMTOWN(DDMT) į EUR
0.0844475
1 DDMTOWN(DDMT) į USD
$0.09935
1 DDMTOWN(DDMT) į MYR
RM0.419257
1 DDMTOWN(DDMT) į TRY
4.1021615
1 DDMTOWN(DDMT) į JPY
¥14.60445
1 DDMTOWN(DDMT) į ARS
ARS$141.524075
1 DDMTOWN(DDMT) į RUB
8.488464
1 DDMTOWN(DDMT) į INR
8.7696245
1 DDMTOWN(DDMT) į IDR
Rp1,628.688264
1 DDMTOWN(DDMT) į KRW
138.3697125
1 DDMTOWN(DDMT) į PHP
5.686794
1 DDMTOWN(DDMT) į EGP
￡E.4.7876765
1 DDMTOWN(DDMT) į BRL
R$0.53649
1 DDMTOWN(DDMT) į CAD
C$0.137103
1 DDMTOWN(DDMT) į BDT
12.10083
1 DDMTOWN(DDMT) į NGN
149.8486115
1 DDMTOWN(DDMT) į COP
$389.606986
1 DDMTOWN(DDMT) į ZAR
R.1.738625
1 DDMTOWN(DDMT) į UAH
4.101168
1 DDMTOWN(DDMT) į VES
Bs15.4986
1 DDMTOWN(DDMT) į CLP
$95.47535
1 DDMTOWN(DDMT) į PKR
Rs28.2163935
1 DDMTOWN(DDMT) į KZT
53.557598
1 DDMTOWN(DDMT) į THB
฿3.161317
1 DDMTOWN(DDMT) į TWD
NT$3.012292
1 DDMTOWN(DDMT) į AED
د.إ0.3646145
1 DDMTOWN(DDMT) į CHF
Fr0.0784865
1 DDMTOWN(DDMT) į HKD
HK$0.772943
1 DDMTOWN(DDMT) į AMD
֏37.9626285
1 DDMTOWN(DDMT) į MAD
.د.م0.8971305
1 DDMTOWN(DDMT) į MXN
$1.849897
1 DDMTOWN(DDMT) į SAR
ريال0.3725625
1 DDMTOWN(DDMT) į PLN
0.361634
1 DDMTOWN(DDMT) į RON
лв0.4301855
1 DDMTOWN(DDMT) į SEK
kr0.9289225
1 DDMTOWN(DDMT) į BGN
лв0.1659145
1 DDMTOWN(DDMT) į HUF
Ft33.417366
1 DDMTOWN(DDMT) į CZK
2.0734345
1 DDMTOWN(DDMT) į KWD
د.ك0.03030175
1 DDMTOWN(DDMT) į ILS
0.329842
1 DDMTOWN(DDMT) į AOA
Kz90.5644795
1 DDMTOWN(DDMT) į BHD
.د.ب0.03745495
1 DDMTOWN(DDMT) į BMD
$0.09935
1 DDMTOWN(DDMT) į DKK
kr0.633853
1 DDMTOWN(DDMT) į HNL
L2.6039635
1 DDMTOWN(DDMT) į MUR
4.526386
1 DDMTOWN(DDMT) į NAD
$1.746573
1 DDMTOWN(DDMT) į NOK
kr0.987539
1 DDMTOWN(DDMT) į NZD
$0.166908
1 DDMTOWN(DDMT) į PAB
B/.0.09935
1 DDMTOWN(DDMT) į PGK
K0.421244
1 DDMTOWN(DDMT) į QAR
ر.ق0.361634
1 DDMTOWN(DDMT) į RSD
дин.9.9538765

Išsamesnei DDMTOWN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DDMTOWN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DDMTOWN

Kiek DDMTOWN(DDMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DDMT kaina USD valiuta yra 0.09935USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DDMT į USD kaina?
Dabartinė DDMT kaina USD valiuta yra $ 0.09935. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DDMTOWN rinkos kapitalizacija?
DDMT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DDMT apyvartoje?
DDMT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DDMT kaina?
DDMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DDMT kaina?
DDMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DDMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DDMT yra $ 618.99KUSD.
Ar DDMT kaina šiais metais kils?
DDMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DDMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:14:35(UTC+8)

DDMTOWN (DDMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

