Constellation (DAG) realiojo laiko kaina yra $ 0.02894. Per pastarąsias 24 valandas DAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0282 iki aukščiausios $ 0.0301 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAG kaina yra $ 0.46243835, o žemiausia – $ 0.000896775299386.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAG per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Constellation (DAG) rinkos informacija
No.438
$ 83.16M
$ 83.16M$ 83.16M
$ 191.08K
$ 191.08K$ 191.08K
$ 86.93M
$ 86.93M$ 86.93M
2.87B
2.87B 2.87B
3,003,804,388
3,003,804,388 3,003,804,388
DAG
Dabartinė Constellation rinkos kapitalizacija yra $ 83.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 191.08K. DAG apyvartoje yra 2.87B vienetų, o bendras kiekis siekia 3003804388. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.93M
Constellation (DAG) kainos istorija USD
Stebėkite Constellation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003071
-1.05%
30 dienų
$ -0.00843
-22.56%
60 dienų
$ -0.00383
-11.69%
90 dienų
$ -0.00621
-17.67%
Constellation kainos pokytis šiandien
Šiandien DAG užfiksuotas $ -0.0003071 (-1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Constellation 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00843 (-22.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Constellation 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAG rodiklis pasikeitė $ -0.00383 (-11.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Constellation 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00621 (-17.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Constellation (DAG) pokyčius?
Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).
Constellation galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Constellation investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DAGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Constellation mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Constellation, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Constellation kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Constellation (DAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Constellation (DAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Constellation prognozes.
Supratimas apie Constellation (DAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Constellation (DAG)
Ieškote, kaip nusipirkti Constellation? Viskas paprasta ir patogu! Constellation lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.