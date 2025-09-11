CyberConnect (CYBER) realiojo laiko kaina yra $ 1.8493. Per pastarąsias 24 valandas CYBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.8028 iki aukščiausios $ 1.8769 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CYBER kaina yra $ 15.990044214108426, o žemiausia – $ 0.8991445675485243.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CYBER per pastarąją valandą pasikeitė -1.43%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CyberConnect (CYBER) rinkos informacija
No.393
$ 94.46M
$ 1.83M
$ 184.93M
51.08M
100,000,000
100,000,000
51.07%
ETH
Dabartinė CyberConnect rinkos kapitalizacija yra $ 94.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.83M. CYBER apyvartoje yra 51.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 184.93M
CyberConnect (CYBER) kainos istorija USD
Stebėkite CyberConnect kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.005005
-0.27%
30 dienų
$ -0.022
-1.18%
60 dienų
$ +0.3044
+19.70%
90 dienų
$ +0.5932
+47.22%
CyberConnect kainos pokytis šiandien
Šiandien CYBER užfiksuotas $ -0.005005 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CyberConnect 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.022 (-1.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CyberConnect 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CYBER rodiklis pasikeitė $ +0.3044 (+19.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CyberConnect 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.5932 (+47.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CyberConnect (CYBER) pokyčius?
CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.
CyberConnect galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CyberConnect investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CYBERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CyberConnect mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CyberConnect, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CyberConnect kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CyberConnect (CYBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CyberConnect (CYBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CyberConnect prognozes.
Supratimas apie CyberConnect (CYBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CYBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CyberConnect (CYBER)
Ieškote, kaip nusipirkti CyberConnect? Viskas paprasta ir patogu! CyberConnect lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.