Ctomorrow Platform logotipas

Ctomorrow Platform kaina(CTP)

1 CTP į USD – tiesioginė kaina:

$0.001795
$0.001795$0.001795
+0.95%1D
USD
Ctomorrow Platform (CTP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:21(UTC+8)

Ctomorrow Platform (CTP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001766
$ 0.001766$ 0.001766
24 val. žemiausia
$ 0.001807
$ 0.001807$ 0.001807
24 val. aukščiausia

$ 0.001766
$ 0.001766$ 0.001766

$ 0.001807
$ 0.001807$ 0.001807

$ 0.9929921324944937
$ 0.9929921324944937$ 0.9929921324944937

$ 0.000632357997106018
$ 0.000632357997106018$ 0.000632357997106018

+0.05%

+0.95%

-1.65%

-1.65%

Ctomorrow Platform (CTP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001795. Per pastarąsias 24 valandas CTP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001766 iki aukščiausios $ 0.001807 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTP kaina yra $ 0.9929921324944937, o žemiausia – $ 0.000632357997106018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTP per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ctomorrow Platform (CTP) rinkos informacija

No.1699

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 66.01K
$ 66.01K$ 66.01K

$ 16.16M
$ 16.16M$ 16.16M

1.63B
1.63B 1.63B

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

9,000,000,000
9,000,000,000 9,000,000,000

18.11%

BSC

Dabartinė Ctomorrow Platform rinkos kapitalizacija yra $ 2.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.01K. CTP apyvartoje yra 1.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 9000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.16M

Ctomorrow Platform (CTP) kainos istorija USD

Stebėkite Ctomorrow Platform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001689+0.95%
30 dienų$ -0.000359-16.67%
60 dienų$ -0.000209-10.43%
90 dienų$ +0.000252+16.33%
Ctomorrow Platform kainos pokytis šiandien

Šiandien CTP užfiksuotas $ +0.00001689 (+0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ctomorrow Platform 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000359 (-16.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ctomorrow Platform 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTP rodiklis pasikeitė $ -0.000209 (-10.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ctomorrow Platform 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000252 (+16.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ctomorrow Platform (CTP) pokyčius?

Peržiūrėkite Ctomorrow Platform kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ctomorrow Platform investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CTPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ctomorrow Platform mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ctomorrow Platform, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ctomorrow Platform kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ctomorrow Platform (CTP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ctomorrow Platform (CTP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ctomorrow Platform prognozes.

Peržiūrėkite Ctomorrow Platform kainos prognozę dabar!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomika

Supratimas apie Ctomorrow Platform (CTP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ctomorrow Platform (CTP)

Ieškote, kaip nusipirkti Ctomorrow Platform? Viskas paprasta ir patogu! Ctomorrow Platform lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Ctomorrow Platform išteklius

Išsamesnei Ctomorrow Platform analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ctomorrow Platform svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ctomorrow Platform

Kiek Ctomorrow Platform(CTP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTP kaina USD valiuta yra 0.001795USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTP į USD kaina?
Dabartinė CTP kaina USD valiuta yra $ 0.001795. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ctomorrow Platform rinkos kapitalizacija?
CTP rinkos kapitalizacija yra $ 2.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTP apyvartoje?
CTP apyvartoje yra 1.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTP kaina?
CTP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9929921324944937USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTP kaina?
CTP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000632357997106018USD.
Kokia yra CTP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTP yra $ 66.01KUSD.
Ar CTP kaina šiais metais kils?
CTP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:21(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

