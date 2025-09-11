CertiK (CTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.3494. Per pastarąsias 24 valandas CTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3243 iki aukščiausios $ 0.3578 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTK kaina yra $ 3.97401699, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTK per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – +4.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CertiK (CTK) rinkos informacija
No.587
$ 52.46M
$ 653.94K
$ 52.46M
150.14M
150,144,021
BSC
Dabartinė CertiK rinkos kapitalizacija yra $ 52.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 653.94K. CTK apyvartoje yra 150.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 150144021. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.46M
CertiK (CTK) kainos istorija USD
Stebėkite CertiK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.016687
+4.99%
30 dienų
$ +0.0083
+2.43%
60 dienų
$ +0.0303
+9.49%
90 dienų
$ +0.1001
+40.15%
CertiK kainos pokytis šiandien
Šiandien CTK užfiksuotas $ +0.016687 (+4.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CertiK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0083 (+2.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CertiK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTK rodiklis pasikeitė $ +0.0303 (+9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CertiK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1001 (+40.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CertiK (CTK) pokyčius?
CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.
CertiK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CertiK (CTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CertiK (CTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CertiK prognozes.
Supratimas apie CertiK (CTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.