CertiK logotipas

CertiK kaina(CTK)

1 CTK į USD – tiesioginė kaina:

$0.3511
$0.3511
+4.99%1D
USD
CertiK (CTK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:14(UTC+8)

CertiK (CTK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3243
$ 0.3243
24 val. žemiausia
$ 0.3578
$ 0.3578
24 val. aukščiausia

$ 0.3243
$ 0.3243

$ 0.3578
$ 0.3578

$ 3.97401699
$ 3.97401699

$ 0
$ 0

-0.86%

+4.99%

+8.61%

+8.61%

CertiK (CTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.3494. Per pastarąsias 24 valandas CTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3243 iki aukščiausios $ 0.3578 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTK kaina yra $ 3.97401699, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTK per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – +4.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CertiK (CTK) rinkos informacija

No.587

$ 52.46M
$ 52.46M

$ 653.94K
$ 653.94K

$ 52.46M
$ 52.46M

150.14M
150.14M

150,144,021
150,144,021

BSC

Dabartinė CertiK rinkos kapitalizacija yra $ 52.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 653.94K. CTK apyvartoje yra 150.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 150144021. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.46M

CertiK (CTK) kainos istorija USD

Stebėkite CertiK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.016687+4.99%
30 dienų$ +0.0083+2.43%
60 dienų$ +0.0303+9.49%
90 dienų$ +0.1001+40.15%
CertiK kainos pokytis šiandien

Šiandien CTK užfiksuotas $ +0.016687 (+4.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CertiK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0083 (+2.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CertiK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTK rodiklis pasikeitė $ +0.0303 (+9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CertiK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1001 (+40.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CertiK (CTK) pokyčius?

Peržiūrėkite CertiK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CertiK (CTK)

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

CertiK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CertiK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CTKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CertiK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CertiK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CertiK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CertiK (CTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CertiK (CTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CertiK prognozes.

Peržiūrėkite CertiK kainos prognozę dabar!

CertiK (CTK) Tokenomika

Supratimas apie CertiK (CTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CertiK (CTK)

Ieškote, kaip nusipirkti CertiK? Viskas paprasta ir patogu! CertiK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CTK į vietos valiutas

1 CertiK(CTK) į VND
9,194.461
1 CertiK(CTK) į AUD
A$0.527594
1 CertiK(CTK) į GBP
0.255062
1 CertiK(CTK) į EUR
0.29699
1 CertiK(CTK) į USD
$0.3494
1 CertiK(CTK) į MYR
RM1.474468
1 CertiK(CTK) į TRY
14.419738
1 CertiK(CTK) į JPY
¥51.3618
1 CertiK(CTK) į ARS
ARS$497.7203
1 CertiK(CTK) į RUB
29.5243
1 CertiK(CTK) į INR
30.827562
1 CertiK(CTK) į IDR
Rp5,727.867936
1 CertiK(CTK) į KRW
485.952508
1 CertiK(CTK) į PHP
19.992668
1 CertiK(CTK) į EGP
￡E.16.827104
1 CertiK(CTK) į BRL
R$1.88676
1 CertiK(CTK) į CAD
C$0.482172
1 CertiK(CTK) į BDT
42.55692
1 CertiK(CTK) į NGN
526.996526
1 CertiK(CTK) į COP
$1,370.193064
1 CertiK(CTK) į ZAR
R.6.1145
1 CertiK(CTK) į UAH
14.423232
1 CertiK(CTK) į VES
Bs54.5064
1 CertiK(CTK) į CLP
$335.7734
1 CertiK(CTK) į PKR
Rs99.233094
1 CertiK(CTK) į KZT
188.354552
1 CertiK(CTK) į THB
฿11.100438
1 CertiK(CTK) į TWD
NT$10.60429
1 CertiK(CTK) į AED
د.إ1.282298
1 CertiK(CTK) į CHF
Fr0.276026
1 CertiK(CTK) į HKD
HK$2.718332
1 CertiK(CTK) į AMD
֏133.509234
1 CertiK(CTK) į MAD
.د.م3.155082
1 CertiK(CTK) į MXN
$6.49884
1 CertiK(CTK) į SAR
ريال1.31025
1 CertiK(CTK) į PLN
1.271816
1 CertiK(CTK) į RON
лв1.512902
1 CertiK(CTK) į SEK
kr3.26689
1 CertiK(CTK) į BGN
лв0.583498
1 CertiK(CTK) į HUF
Ft117.443822
1 CertiK(CTK) į CZK
7.288484
1 CertiK(CTK) į KWD
د.ك0.106567
1 CertiK(CTK) į ILS
1.163502
1 CertiK(CTK) į AOA
Kz318.502558
1 CertiK(CTK) į BHD
.د.ب0.1317238
1 CertiK(CTK) į BMD
$0.3494
1 CertiK(CTK) į DKK
kr2.229172
1 CertiK(CTK) į HNL
L9.157774
1 CertiK(CTK) į MUR
15.918664
1 CertiK(CTK) į NAD
$6.142452
1 CertiK(CTK) į NOK
kr3.469542
1 CertiK(CTK) į NZD
$0.586992
1 CertiK(CTK) į PAB
B/.0.3494
1 CertiK(CTK) į PGK
K1.481456
1 CertiK(CTK) į QAR
ر.ق1.271816
1 CertiK(CTK) į RSD
дин.34.995904

CertiK išteklius

Išsamesnei CertiK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CertiK svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CertiK

Kiek CertiK(CTK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTK kaina USD valiuta yra 0.3494USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTK į USD kaina?
Dabartinė CTK kaina USD valiuta yra $ 0.3494. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CertiK rinkos kapitalizacija?
CTK rinkos kapitalizacija yra $ 52.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTK apyvartoje?
CTK apyvartoje yra 150.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTK kaina?
CTK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.97401699USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTK kaina?
CTK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CTK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTK yra $ 653.94KUSD.
Ar CTK kaina šiais metais kils?
CTK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:14(UTC+8)

CertiK (CTK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.3511
