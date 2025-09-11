Daugiau apie CREPE

CREPE Kainos informacija

CREPE Baltoji knyga

CREPE Oficiali svetainė

CREPE Tokenomika

CREPE Kainų prognozė

CREPE Istorija

CREPE pirkimo vadovas

CREPEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CREPE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CREPE logotipas

CREPE kaina(CREPE)

1 CREPE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001955
$0.0001955$0.0001955
-0.10%1D
USD
CREPE (CREPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:39:15(UTC+8)

CREPE (CREPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001946
$ 0.0001946$ 0.0001946
24 val. žemiausia
$ 0.0001992
$ 0.0001992$ 0.0001992
24 val. aukščiausia

$ 0.0001946
$ 0.0001946$ 0.0001946

$ 0.0001992
$ 0.0001992$ 0.0001992

$ 0.2196448030970705
$ 0.2196448030970705$ 0.2196448030970705

$ 0.000099954857258894
$ 0.000099954857258894$ 0.000099954857258894

-0.21%

-0.10%

-3.56%

-3.56%

CREPE (CREPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001955. Per pastarąsias 24 valandas CREPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001946 iki aukščiausios $ 0.0001992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CREPE kaina yra $ 0.2196448030970705, o žemiausia – $ 0.000099954857258894.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CREPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CREPE (CREPE) rinkos informacija

No.7570

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.43K
$ 12.43K$ 12.43K

$ 977.50K
$ 977.50K$ 977.50K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė CREPE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.43K. CREPE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 977.50K

CREPE (CREPE) kainos istorija USD

Stebėkite CREPE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000196-0.10%
30 dienų$ +0.0000424+27.69%
60 dienų$ +0.0000396+25.40%
90 dienų$ +0.0000419+27.27%
CREPE kainos pokytis šiandien

Šiandien CREPE užfiksuotas $ -0.000000196 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CREPE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000424 (+27.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CREPE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CREPE rodiklis pasikeitė $ +0.0000396 (+25.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CREPE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000419 (+27.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CREPE (CREPE) pokyčius?

Peržiūrėkite CREPE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CREPE (CREPE)

'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.

CREPE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CREPE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CREPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CREPE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CREPE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CREPE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CREPE (CREPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CREPE (CREPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CREPE prognozes.

Peržiūrėkite CREPE kainos prognozę dabar!

CREPE (CREPE) Tokenomika

Supratimas apie CREPE (CREPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CREPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CREPE (CREPE)

Ieškote, kaip nusipirkti CREPE? Viskas paprasta ir patogu! CREPE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CREPE į vietos valiutas

1 CREPE(CREPE) į VND
5.1445825
1 CREPE(CREPE) į AUD
A$0.000295205
1 CREPE(CREPE) į GBP
0.000142715
1 CREPE(CREPE) į EUR
0.000166175
1 CREPE(CREPE) į USD
$0.0001955
1 CREPE(CREPE) į MYR
RM0.00082501
1 CREPE(CREPE) į TRY
0.00807024
1 CREPE(CREPE) į JPY
¥0.0287385
1 CREPE(CREPE) į ARS
ARS$0.27848975
1 CREPE(CREPE) į RUB
0.016517795
1 CREPE(CREPE) į INR
0.017225505
1 CREPE(CREPE) į IDR
Rp3.20491752
1 CREPE(CREPE) į KRW
0.27152604
1 CREPE(CREPE) į PHP
0.01118651
1 CREPE(CREPE) į EGP
￡E.0.009401595
1 CREPE(CREPE) į BRL
R$0.0010557
1 CREPE(CREPE) į CAD
C$0.00026979
1 CREPE(CREPE) į BDT
0.0238119
1 CREPE(CREPE) į NGN
0.295316435
1 CREPE(CREPE) į COP
$0.76666498
1 CREPE(CREPE) į ZAR
R.0.003419295
1 CREPE(CREPE) į UAH
0.00807024
1 CREPE(CREPE) į VES
Bs0.030498
1 CREPE(CREPE) į CLP
$0.1878755
1 CREPE(CREPE) į PKR
Rs0.055523955
1 CREPE(CREPE) į KZT
0.10539014
1 CREPE(CREPE) į THB
฿0.006211035
1 CREPE(CREPE) į TWD
NT$0.005921695
1 CREPE(CREPE) į AED
د.إ0.000717485
1 CREPE(CREPE) į CHF
Fr0.000154445
1 CREPE(CREPE) į HKD
HK$0.00152099
1 CREPE(CREPE) į AMD
֏0.074702505
1 CREPE(CREPE) į MAD
.د.م0.001765365
1 CREPE(CREPE) į MXN
$0.003634345
1 CREPE(CREPE) į SAR
ريال0.000733125
1 CREPE(CREPE) į PLN
0.00071162
1 CREPE(CREPE) į RON
лв0.00084847
1 CREPE(CREPE) į SEK
kr0.001827925
1 CREPE(CREPE) į BGN
лв0.000326485
1 CREPE(CREPE) į HUF
Ft0.065713415
1 CREPE(CREPE) į CZK
0.00407813
1 CREPE(CREPE) į KWD
د.ك0.0000596275
1 CREPE(CREPE) į ILS
0.00064906
1 CREPE(CREPE) į AOA
Kz0.178864905
1 CREPE(CREPE) į BHD
.د.ب0.0000737035
1 CREPE(CREPE) į BMD
$0.0001955
1 CREPE(CREPE) į DKK
kr0.00124729
1 CREPE(CREPE) į HNL
L0.005124055
1 CREPE(CREPE) į MUR
0.00889525
1 CREPE(CREPE) į NAD
$0.00343689
1 CREPE(CREPE) į NOK
kr0.001941315
1 CREPE(CREPE) į NZD
$0.00032844
1 CREPE(CREPE) į PAB
B/.0.0001955
1 CREPE(CREPE) į PGK
K0.00082892
1 CREPE(CREPE) į QAR
ر.ق0.00071162
1 CREPE(CREPE) į RSD
дин.0.01958519

CREPE išteklius

Išsamesnei CREPE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CREPE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CREPE

Kiek CREPE(CREPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CREPE kaina USD valiuta yra 0.0001955USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CREPE į USD kaina?
Dabartinė CREPE kaina USD valiuta yra $ 0.0001955. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CREPE rinkos kapitalizacija?
CREPE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CREPE apyvartoje?
CREPE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CREPE kaina?
CREPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2196448030970705USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CREPE kaina?
CREPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000099954857258894USD.
Kokia yra CREPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CREPE yra $ 12.43KUSD.
Ar CREPE kaina šiais metais kils?
CREPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CREPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:39:15(UTC+8)

CREPE (CREPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CREPE-į-USD skaičiuoklė

Suma

CREPE
CREPE
USD
USD

1 CREPE = 0.0001955 USD

Prekiauti CREPE

CREPEUSDT
$0.0001955
$0.0001955$0.0001955
-0.10%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis