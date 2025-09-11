COTI (COTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05116. Per pastarąsias 24 valandas COTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04891 iki aukščiausios $ 0.0514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COTI kaina yra $ 0.6825694816832438, o žemiausia – $ 0.00622556408704.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COTI per pastarąją valandą pasikeitė +0.90%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
COTI (COTI) rinkos informacija
$ 120.12M
$ 101.88K
$ 251.20M
2.35B
4,910,000,000
2,347,839,711.2333374
47.81%
ETH
Dabartinė COTI rinkos kapitalizacija yra $ 120.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.88K. COTI apyvartoje yra 2.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 2347839711.2333374. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.20M
COTI (COTI) kainos istorija USD
Stebėkite COTI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000664
+0.13%
30 dienų
$ -0.00198
-3.73%
60 dienų
$ -0.00438
-7.89%
90 dienų
$ +0.00063
+1.24%
COTI kainos pokytis šiandien
Šiandien COTI užfiksuotas $ +0.0000664 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
COTI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00198 (-3.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
COTI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COTI rodiklis pasikeitė $ -0.00438 (-7.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
COTI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00063 (+1.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COTI (COTI) pokyčius?
COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS.
Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.
COTI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos COTI (COTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COTI (COTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COTI prognozes.
Supratimas apie COTI (COTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
