COTI kaina(COTI)

1 COTI į USD – tiesioginė kaina:

$0.05116
$0.05116$0.05116
+0.13%1D
USD
COTI (COTI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:12:50(UTC+8)

COTI (COTI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04891
$ 0.04891$ 0.04891
24 val. žemiausia
$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514
24 val. aukščiausia

$ 0.04891
$ 0.04891$ 0.04891

$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514

$ 0.6825694816832438
$ 0.6825694816832438$ 0.6825694816832438

$ 0.00622556408704
$ 0.00622556408704$ 0.00622556408704

+0.90%

+0.13%

+4.55%

+4.55%

COTI (COTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05116. Per pastarąsias 24 valandas COTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04891 iki aukščiausios $ 0.0514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COTI kaina yra $ 0.6825694816832438, o žemiausia – $ 0.00622556408704.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COTI per pastarąją valandą pasikeitė +0.90%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COTI (COTI) rinkos informacija

No.335

$ 120.12M
$ 120.12M$ 120.12M

$ 101.88K
$ 101.88K$ 101.88K

$ 251.20M
$ 251.20M$ 251.20M

2.35B
2.35B 2.35B

4,910,000,000
4,910,000,000 4,910,000,000

2,347,839,711.2333374
2,347,839,711.2333374 2,347,839,711.2333374

47.81%

ETH

Dabartinė COTI rinkos kapitalizacija yra $ 120.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.88K. COTI apyvartoje yra 2.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 2347839711.2333374. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.20M

COTI (COTI) kainos istorija USD

Stebėkite COTI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000664+0.13%
30 dienų$ -0.00198-3.73%
60 dienų$ -0.00438-7.89%
90 dienų$ +0.00063+1.24%
COTI kainos pokytis šiandien

Šiandien COTI užfiksuotas $ +0.0000664 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

COTI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00198 (-3.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

COTI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COTI rodiklis pasikeitė $ -0.00438 (-7.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

COTI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00063 (+1.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COTI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

COTI kainos prognozė (USD)

COTI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COTI

Kiek COTI(COTI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COTI kaina USD valiuta yra 0.05116USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COTI į USD kaina?
Dabartinė COTI kaina USD valiuta yra $ 0.05116. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COTI rinkos kapitalizacija?
COTI rinkos kapitalizacija yra $ 120.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COTI apyvartoje?
COTI apyvartoje yra 2.35BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COTI kaina?
COTI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6825694816832438USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COTI kaina?
COTI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00622556408704USD.
Kokia yra COTI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COTI yra $ 101.88KUSD.
Ar COTI kaina šiais metais kils?
COTI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COTI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:12:50(UTC+8)

COTI (COTI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
