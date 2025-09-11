Daugiau apie CORAL

$0.002008
$0.002008$0.002008
+17.77%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:38:27(UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00163
$ 0.00163$ 0.00163
24 val. žemiausia
$ 0.002398
$ 0.002398$ 0.002398
24 val. aukščiausia

$ 0.00163
$ 0.00163$ 0.00163

$ 0.002398
$ 0.002398$ 0.002398

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

-0.65%

+17.77%

+23.65%

+23.65%

Coral Protocol (CORAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.002007. Per pastarąsias 24 valandas CORAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00163 iki aukščiausios $ 0.002398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CORAL kaina yra $ 0.003473618541638876, o žemiausia – $ 0.000322065226668754.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CORAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +17.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coral Protocol (CORAL) rinkos informacija

No.3757

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 151.93K
$ 151.93K$ 151.93K

$ 20.07M
$ 20.07M$ 20.07M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Dabartinė Coral Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 151.93K. CORAL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.07M

Coral Protocol (CORAL) kainos istorija USD

Stebėkite Coral Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00030298+17.77%
30 dienų$ +0.000873+76.98%
60 dienų$ +0.000592+41.83%
90 dienų$ +0.000637+46.49%
Coral Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien CORAL užfiksuotas $ +0.00030298 (+17.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Coral Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000873 (+76.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Coral Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CORAL rodiklis pasikeitė $ +0.000592 (+41.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Coral Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000637 (+46.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coral Protocol (CORAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Coral Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Coral Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CORALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Coral Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Coral Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Coral Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coral Protocol (CORAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coral Protocol (CORAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coral Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Coral Protocol kainos prognozę dabar!

Coral Protocol (CORAL) Tokenomika

Supratimas apie Coral Protocol (CORAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CORALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Coral Protocol (CORAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Coral Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Coral Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CORAL į vietos valiutas

1 Coral Protocol(CORAL) į VND
52.814205
1 Coral Protocol(CORAL) į AUD
A$0.00303057
1 Coral Protocol(CORAL) į GBP
0.00146511
1 Coral Protocol(CORAL) į EUR
0.00170595
1 Coral Protocol(CORAL) į USD
$0.002007
1 Coral Protocol(CORAL) į MYR
RM0.00846954
1 Coral Protocol(CORAL) į TRY
0.08284896
1 Coral Protocol(CORAL) į JPY
¥0.295029
1 Coral Protocol(CORAL) į ARS
ARS$2.8589715
1 Coral Protocol(CORAL) į RUB
0.16957143
1 Coral Protocol(CORAL) į INR
0.17683677
1 Coral Protocol(CORAL) į IDR
Rp32.90163408
1 Coral Protocol(CORAL) į KRW
2.78748216
1 Coral Protocol(CORAL) į PHP
0.11484054
1 Coral Protocol(CORAL) į EGP
￡E.0.09651663
1 Coral Protocol(CORAL) į BRL
R$0.0108378
1 Coral Protocol(CORAL) į CAD
C$0.00276966
1 Coral Protocol(CORAL) į BDT
0.2444526
1 Coral Protocol(CORAL) į NGN
3.03171399
1 Coral Protocol(CORAL) į COP
$7.87057092
1 Coral Protocol(CORAL) į ZAR
R.0.03510243
1 Coral Protocol(CORAL) į UAH
0.08284896
1 Coral Protocol(CORAL) į VES
Bs0.313092
1 Coral Protocol(CORAL) į CLP
$1.928727
1 Coral Protocol(CORAL) į PKR
Rs0.57000807
1 Coral Protocol(CORAL) į KZT
1.08193356
1 Coral Protocol(CORAL) į THB
฿0.06376239
1 Coral Protocol(CORAL) į TWD
NT$0.06079203
1 Coral Protocol(CORAL) į AED
د.إ0.00736569
1 Coral Protocol(CORAL) į CHF
Fr0.00158553
1 Coral Protocol(CORAL) į HKD
HK$0.01561446
1 Coral Protocol(CORAL) į AMD
֏0.76689477
1 Coral Protocol(CORAL) į MAD
.د.م0.01812321
1 Coral Protocol(CORAL) į MXN
$0.03731013
1 Coral Protocol(CORAL) į SAR
ريال0.00752625
1 Coral Protocol(CORAL) į PLN
0.00730548
1 Coral Protocol(CORAL) į RON
лв0.00871038
1 Coral Protocol(CORAL) į SEK
kr0.01876545
1 Coral Protocol(CORAL) į BGN
лв0.00335169
1 Coral Protocol(CORAL) į HUF
Ft0.67461291
1 Coral Protocol(CORAL) į CZK
0.04186602
1 Coral Protocol(CORAL) į KWD
د.ك0.000612135
1 Coral Protocol(CORAL) į ILS
0.00666324
1 Coral Protocol(CORAL) į AOA
Kz1.83622437
1 Coral Protocol(CORAL) į BHD
.د.ب0.000756639
1 Coral Protocol(CORAL) į BMD
$0.002007
1 Coral Protocol(CORAL) į DKK
kr0.01280466
1 Coral Protocol(CORAL) į HNL
L0.05260347
1 Coral Protocol(CORAL) į MUR
0.0913185
1 Coral Protocol(CORAL) į NAD
$0.03528306
1 Coral Protocol(CORAL) į NOK
kr0.01992951
1 Coral Protocol(CORAL) į NZD
$0.00337176
1 Coral Protocol(CORAL) į PAB
B/.0.002007
1 Coral Protocol(CORAL) į PGK
K0.00850968
1 Coral Protocol(CORAL) į QAR
ر.ق0.00730548
1 Coral Protocol(CORAL) į RSD
дин.0.20106126

Coral Protocol išteklius

Išsamesnei Coral Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Coral Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coral Protocol

Kiek Coral Protocol(CORAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CORAL kaina USD valiuta yra 0.002007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CORAL į USD kaina?
Dabartinė CORAL kaina USD valiuta yra $ 0.002007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coral Protocol rinkos kapitalizacija?
CORAL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CORAL apyvartoje?
CORAL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CORAL kaina?
CORAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003473618541638876USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CORAL kaina?
CORAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000322065226668754USD.
Kokia yra CORAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CORAL yra $ 151.93KUSD.
Ar CORAL kaina šiais metais kils?
CORAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CORAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:38:27(UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

