COQ INU logotipas

COQ INU kaina(COQ)

1 COQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000005207
$0.0000005207$0.0000005207
+7.85%1D
USD
COQ INU (COQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:36(UTC+8)

COQ INU (COQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000452
$ 0.000000452$ 0.000000452
24 val. žemiausia
$ 0.0000005514
$ 0.0000005514$ 0.0000005514
24 val. aukščiausia

$ 0.000000452
$ 0.000000452$ 0.000000452

$ 0.0000005514
$ 0.0000005514$ 0.0000005514

$ 0.000006466899448268
$ 0.000006466899448268$ 0.000006466899448268

$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495$ 0.000000000320111495

+0.93%

+7.85%

+14.71%

+14.71%

COQ INU (COQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000005207. Per pastarąsias 24 valandas COQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000452 iki aukščiausios $ 0.0000005514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COQ kaina yra $ 0.000006466899448268, o žemiausia – $ 0.000000000320111495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.93%, per 24 valandas – +7.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COQ INU (COQ) rinkos informacija

No.689

$ 36.15M
$ 36.15M$ 36.15M

$ 133.50K
$ 133.50K$ 133.50K

$ 36.15M
$ 36.15M$ 36.15M

69.42T
69.42T 69.42T

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

100.00%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė COQ INU rinkos kapitalizacija yra $ 36.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.50K. COQ apyvartoje yra 69.42T vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.15M

COQ INU (COQ) kainos istorija USD

Stebėkite COQ INU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000379+7.85%
30 dienų$ -0.0000000993-16.02%
60 dienų$ -0.0000000246-4.52%
90 dienų$ -0.000000024-4.41%
COQ INU kainos pokytis šiandien

Šiandien COQ užfiksuotas $ +0.0000000379 (+7.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

COQ INU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000993 (-16.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

COQ INU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COQ rodiklis pasikeitė $ -0.0000000246 (-4.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

COQ INU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000024 (-4.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COQ INU (COQ) pokyčius?

Peržiūrėkite COQ INU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra COQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COQ INU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie COQ INU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COQ INU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

COQ INU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COQ INU (COQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COQ INU (COQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COQ INU prognozes.

Peržiūrėkite COQ INU kainos prognozę dabar!

COQ INU (COQ) Tokenomika

Supratimas apie COQ INU (COQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti COQ INU (COQ)

Ieškote, kaip nusipirkti COQ INU? Viskas paprasta ir patogu! COQ INU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COQ INU išteklius

Išsamesnei COQ INU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali COQ INU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COQ INU

Kiek COQ INU(COQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COQ kaina USD valiuta yra 0.0000005207USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COQ į USD kaina?
Dabartinė COQ kaina USD valiuta yra $ 0.0000005207. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COQ INU rinkos kapitalizacija?
COQ rinkos kapitalizacija yra $ 36.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COQ apyvartoje?
COQ apyvartoje yra 69.42TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COQ kaina?
COQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000006466899448268USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COQ kaina?
COQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000320111495USD.
Kokia yra COQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COQ yra $ 133.50KUSD.
Ar COQ kaina šiais metais kils?
COQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

