COQ INU (COQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000005207. Per pastarąsias 24 valandas COQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000452 iki aukščiausios $ 0.0000005514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COQ kaina yra $ 0.000006466899448268, o žemiausia – $ 0.000000000320111495.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.93%, per 24 valandas – +7.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
COQ INU (COQ) rinkos informacija
Dabartinė COQ INU rinkos kapitalizacija yra $ 36.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.50K. COQ apyvartoje yra 69.42T vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.15M
COQ INU (COQ) kainos istorija USD
Stebėkite COQ INU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000379
+7.85%
30 dienų
$ -0.0000000993
-16.02%
60 dienų
$ -0.0000000246
-4.52%
90 dienų
$ -0.000000024
-4.41%
COQ INU kainos pokytis šiandien
Šiandien COQ užfiksuotas $ +0.0000000379 (+7.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
COQ INU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000993 (-16.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
COQ INU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COQ rodiklis pasikeitė $ -0.0000000246 (-4.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
COQ INU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000024 (-4.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COQ INU (COQ) pokyčius?
Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.
COQ INU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COQ INU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti COQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie COQ INU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COQ INU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
COQ INU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos COQ INU (COQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COQ INU (COQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COQ INU prognozes.
Supratimas apie COQ INU (COQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti COQ INU (COQ)
Ieškote, kaip nusipirkti COQ INU? Viskas paprasta ir patogu! COQ INU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.