COMAI (COMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00645. Per pastarąsias 24 valandas COMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00582 iki aukščiausios $ 0.00697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COMAI kaina yra $ 4.418515268160687, o žemiausia – $ 0.018996619659761273.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COMAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -36.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
COMAI (COMAI) rinkos informacija
$ 458.98K
$ 48.87K
$ 1.09M
71.16M
169,420,000
169,420,000
42.00%
COMAI
Dabartinė COMAI rinkos kapitalizacija yra $ 458.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.87K. COMAI apyvartoje yra 71.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 169420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M
COMAI (COMAI) kainos istorija USD
Stebėkite COMAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001899
-2.86%
30 dienų
$ -0.00641
-49.85%
60 dienų
$ -0.01059
-62.15%
90 dienų
$ -0.02385
-78.72%
COMAI kainos pokytis šiandien
Šiandien COMAI užfiksuotas $ -0.0001899 (-2.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
COMAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00641 (-49.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
COMAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COMAI rodiklis pasikeitė $ -0.01059 (-62.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
COMAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02385 (-78.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COMAI (COMAI) pokyčius?
Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.
COMAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos COMAI (COMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COMAI (COMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COMAI prognozes.
Supratimas apie COMAI (COMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
