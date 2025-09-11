Daugiau apie COMAI

COMAI kaina(COMAI)

$0.00645
-2.86%1D
COMAI (COMAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

COMAI (COMAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00582
24 val. žemiausia
$ 0.00697
24 val. aukščiausia

$ 0.00582
$ 0.00697
$ 4.418515268160687
$ 0.018996619659761273
0.00%

-2.86%

-36.14%

-36.14%

COMAI (COMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00645. Per pastarąsias 24 valandas COMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00582 iki aukščiausios $ 0.00697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COMAI kaina yra $ 4.418515268160687, o žemiausia – $ 0.018996619659761273.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COMAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -36.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COMAI (COMAI) rinkos informacija

No.1577

$ 458.98K
$ 48.87K
$ 1.09M
71.16M
169,420,000
169,420,000
42.00%

COMAI

Dabartinė COMAI rinkos kapitalizacija yra $ 458.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.87K. COMAI apyvartoje yra 71.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 169420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M

COMAI (COMAI) kainos istorija USD

Stebėkite COMAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001899-2.86%
30 dienų$ -0.00641-49.85%
60 dienų$ -0.01059-62.15%
90 dienų$ -0.02385-78.72%
COMAI kainos pokytis šiandien

Šiandien COMAI užfiksuotas $ -0.0001899 (-2.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

COMAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00641 (-49.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

COMAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COMAI rodiklis pasikeitė $ -0.01059 (-62.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

COMAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02385 (-78.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COMAI (COMAI) pokyčius?

Peržiūrėkite COMAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra COMAI (COMAI)

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

COMAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COMAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COMAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie COMAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COMAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

COMAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COMAI (COMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COMAI (COMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COMAI prognozes.

Peržiūrėkite COMAI kainos prognozę dabar!

COMAI (COMAI) Tokenomika

Supratimas apie COMAI (COMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti COMAI (COMAI)

Ieškote, kaip nusipirkti COMAI? Viskas paprasta ir patogu! COMAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COMAI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COMAI

Kiek COMAI(COMAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COMAI kaina USD valiuta yra 0.00645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COMAI į USD kaina?
Dabartinė COMAI kaina USD valiuta yra $ 0.00645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COMAI rinkos kapitalizacija?
COMAI rinkos kapitalizacija yra $ 458.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COMAI apyvartoje?
COMAI apyvartoje yra 71.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COMAI kaina?
COMAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.418515268160687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COMAI kaina?
COMAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018996619659761273USD.
Kokia yra COMAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COMAI yra $ 48.87KUSD.
Ar COMAI kaina šiais metais kils?
COMAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COMAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

