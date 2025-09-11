Daugiau apie COCA

COCA logotipas

COCA kaina(COCA)

1 COCA į USD – tiesioginė kaina:

$0.4783
$0.4783$0.4783
+3.20%1D
USD
COCA (COCA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:37:04(UTC+8)

COCA (COCA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4522
$ 0.4522$ 0.4522
24 val. žemiausia
$ 0.48
$ 0.48$ 0.48
24 val. aukščiausia

$ 0.4522
$ 0.4522$ 0.4522

$ 0.48
$ 0.48$ 0.48

$ 0.6202883757014708
$ 0.6202883757014708$ 0.6202883757014708

$ 0.09754142261770773
$ 0.09754142261770773$ 0.09754142261770773

-0.36%

+3.20%

-2.85%

-2.85%

COCA (COCA) realiojo laiko kaina yra $ 0.4783. Per pastarąsias 24 valandas COCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4522 iki aukščiausios $ 0.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COCA kaina yra $ 0.6202883757014708, o žemiausia – $ 0.09754142261770773.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COCA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COCA (COCA) rinkos informacija

No.3939

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.33K
$ 76.33K$ 76.33K

$ 478.30M
$ 478.30M$ 478.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė COCA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.33K. COCA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 478.30M

COCA (COCA) kainos istorija USD

Stebėkite COCA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.014831+3.20%
30 dienų$ +0.13563+39.58%
60 dienų$ +0.32583+213.70%
90 dienų$ +0.37389+358.09%
COCA kainos pokytis šiandien

Šiandien COCA užfiksuotas $ +0.014831 (+3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

COCA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.13563 (+39.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

COCA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COCA rodiklis pasikeitė $ +0.32583 (+213.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

COCA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.37389 (+358.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir COCA (COCA) pokyčius?

Peržiūrėkite COCA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų COCA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COCAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie COCA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti COCA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

COCA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COCA (COCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COCA (COCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COCA prognozes.

Peržiūrėkite COCA kainos prognozę dabar!

COCA (COCA) Tokenomika

Supratimas apie COCA (COCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti COCA (COCA)

Ieškote, kaip nusipirkti COCA? Viskas paprasta ir patogu! COCA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COCA į vietos valiutas

1 COCA(COCA) į VND
12,586.4645
1 COCA(COCA) į AUD
A$0.722233
1 COCA(COCA) į GBP
0.349159
1 COCA(COCA) į EUR
0.406555
1 COCA(COCA) į USD
$0.4783
1 COCA(COCA) į MYR
RM2.018426
1 COCA(COCA) į TRY
19.744224
1 COCA(COCA) į JPY
¥70.3101
1 COCA(COCA) į ARS
ARS$681.33835
1 COCA(COCA) į RUB
40.411567
1 COCA(COCA) į INR
42.143013
1 COCA(COCA) į IDR
Rp7,840.982352
1 COCA(COCA) į KRW
664.301304
1 COCA(COCA) į PHP
27.368326
1 COCA(COCA) į EGP
￡E.23.001447
1 COCA(COCA) į BRL
R$2.58282
1 COCA(COCA) į CAD
C$0.660054
1 COCA(COCA) į BDT
58.25694
1 COCA(COCA) į NGN
722.505631
1 COCA(COCA) į COP
$1,875.682148
1 COCA(COCA) į ZAR
R.8.365467
1 COCA(COCA) į UAH
19.744224
1 COCA(COCA) į VES
Bs74.6148
1 COCA(COCA) į CLP
$459.6463
1 COCA(COCA) į PKR
Rs135.841983
1 COCA(COCA) į KZT
257.841964
1 COCA(COCA) į THB
฿15.195591
1 COCA(COCA) į TWD
NT$14.487707
1 COCA(COCA) į AED
د.إ1.755361
1 COCA(COCA) į CHF
Fr0.377857
1 COCA(COCA) į HKD
HK$3.721174
1 COCA(COCA) į AMD
֏182.763213
1 COCA(COCA) į MAD
.د.م4.319049
1 COCA(COCA) į MXN
$8.891597
1 COCA(COCA) į SAR
ريال1.793625
1 COCA(COCA) į PLN
1.741012
1 COCA(COCA) į RON
лв2.075822
1 COCA(COCA) į SEK
kr4.472105
1 COCA(COCA) į BGN
лв0.798761
1 COCA(COCA) į HUF
Ft160.770979
1 COCA(COCA) į CZK
9.977338
1 COCA(COCA) į KWD
د.ك0.1458815
1 COCA(COCA) į ILS
1.587956
1 COCA(COCA) į AOA
Kz437.601453
1 COCA(COCA) į BHD
.د.ب0.1803191
1 COCA(COCA) į BMD
$0.4783
1 COCA(COCA) į DKK
kr3.051554
1 COCA(COCA) į HNL
L12.536243
1 COCA(COCA) į MUR
21.76265
1 COCA(COCA) į NAD
$8.408514
1 COCA(COCA) į NOK
kr4.749519
1 COCA(COCA) į NZD
$0.803544
1 COCA(COCA) į PAB
B/.0.4783
1 COCA(COCA) į PGK
K2.027992
1 COCA(COCA) į QAR
ر.ق1.741012
1 COCA(COCA) į RSD
дин.47.916094

COCA išteklius

Išsamesnei COCA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali COCA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COCA

Kiek COCA(COCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COCA kaina USD valiuta yra 0.4783USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COCA į USD kaina?
Dabartinė COCA kaina USD valiuta yra $ 0.4783. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COCA rinkos kapitalizacija?
COCA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COCA apyvartoje?
COCA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COCA kaina?
COCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6202883757014708USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COCA kaina?
COCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09754142261770773USD.
Kokia yra COCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COCA yra $ 76.33KUSD.
Ar COCA kaina šiais metais kils?
COCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:37:04(UTC+8)

COCA (COCA) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

COCA-į-USD skaičiuoklė

Suma

COCA
COCA
USD
USD

1 COCA = 0.4783 USD

Prekiauti COCA

COCAUSDT
$0.4783
$0.4783$0.4783
+3.20%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

