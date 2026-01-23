BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Clippy kaina yra 0.001717 USD.CLIPPY Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite CLIPPY į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė Clippy kaina yra 0.001717 USD.CLIPPY Rinkos kapitalizacija yra 0 USD. Stebėkite CLIPPY į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie CLIPPY

CLIPPY Kainos informacija

Kas yra CLIPPY

CLIPPY Oficiali svetainė

CLIPPY Tokenomika

CLIPPY Kainų prognozė

CLIPPY Istorija

CLIPPY pirkimo vadovas

CLIPPYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CLIPPY Spot

CLIPPY USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Clippy logotipas

Clippy kaina(CLIPPY)

1 CLIPPY į USD – tiesioginė kaina:

$0.001717
$0.001717
+49.95%1D
USD
Clippy (CLIPPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-01-23 17:59:21(UTC+8)

Clippy kaina šiandien

Šiandienos Clippy (CLIPPY) tiesioginė kaina yra $ 0.001717, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 49.95%. Dabartinis CLIPPY į USD konversijos rodiklis yra $ 0.001717 už CLIPPY.

Clippy šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #3811 vietą $ 0.00, o apyvartoje yra 0.00 CLIPPY. Per pastarąsias 24 valandas CLIPPY prekyba svyravo tarp $ 0.001111 (žemiausios) ir $ 0.001725 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.002493578943262639, o visų laikų žemiausia – $ 0.00005534295151714.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip CLIPPY judėjo +16.24% per pastarąją valandą ir +243.40% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 54.88K.

Clippy (CLIPPY) rinkos informacija

No.3811

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.88K
$ 54.88K

$ 1.72M
$ 1.72M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

Dabartinė Clippy rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.88K. CLIPPY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999890. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.72M

Clippy Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001111
$ 0.001111
24 val. žemiausia
$ 0.001725
$ 0.001725
24 val. aukščiausia

$ 0.001111
$ 0.001111

$ 0.001725
$ 0.001725

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

+16.24%

+49.95%

+243.40%

+243.40%

Clippy (CLIPPY) kainos istorija USD

Stebėkite Clippy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00057195+49.95%
30 dienų$ +0.001217+243.40%
60 dienų$ +0.001217+243.40%
90 dienų$ +0.001217+243.40%
Clippy kainos pokytis šiandien

Šiandien CLIPPY užfiksuotas $ +0.00057195 (+49.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Clippy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001217 (+243.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Clippy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLIPPY rodiklis pasikeitė $ +0.001217 (+243.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Clippy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001217 (+243.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clippy (CLIPPY) pokyčius?

Peržiūrėkite Clippy kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Clippy

Clippy (CLIPPY) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLIPPY 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Clippy (CLIPPY) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Clippy kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Clippy kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų CLIPPY kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami Clippy Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Clippy

Pasiruošę pradėti su Clippy? CLIPPY pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąClippy. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Clippy (CLIPPY) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 0.00 tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Clippy bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Clippy (CLIPPY) vadovas

Ką galite daryti su Clippy

Clippy nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

    MEXC „Launchpool“

    Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Clippy (CLIPPY) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Clippy išteklius

Išsamesnei Clippy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Clippy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clippy

Clippy Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025
Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025
Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Naršyti daugiau apie Clippy

CLIPPY USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos CLIPPY pozicijos su svertu. Išbandykite CLIPPYUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba Clippy (CLIPPY) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę Clippy kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
CLIPPY/USDT
$0.001717
$0.001717
+48.91%
0.00% (USDT)

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

$0.00000

$0.00000

$0.00005494

$0.009450

$0.02672

$0.02358

$0.009450

$0.02672

$0.19393

$0.0002881

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

