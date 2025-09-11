Daugiau apie CLGO

Calgo logotipas

Calgo kaina(CLGO)

1 CLGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.01011
$0.01011$0.01011
-2.97%1D
USD
Calgo (CLGO) kainos grafikas realiu laiku
Calgo (CLGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01011
$ 0.01011$ 0.01011
24 val. žemiausia
$ 0.01042
$ 0.01042$ 0.01042
24 val. aukščiausia

$ 0.01011
$ 0.01011$ 0.01011

$ 0.01042
$ 0.01042$ 0.01042

--
----

--
----

0.00%

-2.97%

-8.68%

-8.68%

Calgo (CLGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01011. Per pastarąsias 24 valandas CLGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01011 iki aukščiausios $ 0.01042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLGO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Calgo (CLGO) rinkos informacija

--
----

$ 27.73
$ 27.73$ 27.73

$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Calgo rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.73. CLGO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.11M

Calgo (CLGO) kainos istorija USD

Stebėkite Calgo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003095-2.97%
30 dienų$ -0.00519-33.93%
60 dienų$ -0.01065-51.31%
90 dienų$ -0.01318-56.60%
Calgo kainos pokytis šiandien

Šiandien CLGO užfiksuotas $ -0.0003095 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Calgo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00519 (-33.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Calgo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLGO rodiklis pasikeitė $ -0.01065 (-51.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Calgo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01318 (-56.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Calgo (CLGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Calgo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Calgo (CLGO)

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.

Calgo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Calgo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Calgo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Calgo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Calgo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Calgo (CLGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calgo (CLGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calgo prognozes.

Peržiūrėkite Calgo kainos prognozę dabar!

Calgo (CLGO) Tokenomika

Supratimas apie Calgo (CLGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Calgo (CLGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Calgo? Viskas paprasta ir patogu! Calgo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLGO į vietos valiutas

1 Calgo(CLGO) į VND
266.04465
1 Calgo(CLGO) į AUD
A$0.0152661
1 Calgo(CLGO) į GBP
0.0073803
1 Calgo(CLGO) į EUR
0.0085935
1 Calgo(CLGO) į USD
$0.01011
1 Calgo(CLGO) į MYR
RM0.0426642
1 Calgo(CLGO) į TRY
0.4174419
1 Calgo(CLGO) į JPY
¥1.48617
1 Calgo(CLGO) į ARS
ARS$14.401695
1 Calgo(CLGO) į RUB
0.8618775
1 Calgo(CLGO) į INR
0.8922075
1 Calgo(CLGO) į IDR
Rp165.7376784
1 Calgo(CLGO) į KRW
14.0807025
1 Calgo(CLGO) į PHP
0.5783931
1 Calgo(CLGO) į EGP
￡E.0.4867965
1 Calgo(CLGO) į BRL
R$0.054594
1 Calgo(CLGO) į CAD
C$0.0139518
1 Calgo(CLGO) į BDT
1.231398
1 Calgo(CLGO) į NGN
15.2488119
1 Calgo(CLGO) į COP
$39.6469716
1 Calgo(CLGO) į ZAR
R.0.176925
1 Calgo(CLGO) į UAH
0.4173408
1 Calgo(CLGO) į VES
Bs1.57716
1 Calgo(CLGO) į CLP
$9.71571
1 Calgo(CLGO) į PKR
Rs2.8713411
1 Calgo(CLGO) į KZT
5.4500988
1 Calgo(CLGO) į THB
฿0.321498
1 Calgo(CLGO) į TWD
NT$0.3064341
1 Calgo(CLGO) į AED
د.إ0.0371037
1 Calgo(CLGO) į CHF
Fr0.0079869
1 Calgo(CLGO) į HKD
HK$0.0786558
1 Calgo(CLGO) į AMD
֏3.8631321
1 Calgo(CLGO) į MAD
.د.م0.0912933
1 Calgo(CLGO) į MXN
$0.1881471
1 Calgo(CLGO) į SAR
ريال0.0379125
1 Calgo(CLGO) į PLN
0.0368004
1 Calgo(CLGO) į RON
лв0.0437763
1 Calgo(CLGO) į SEK
kr0.0945285
1 Calgo(CLGO) į BGN
лв0.0168837
1 Calgo(CLGO) į HUF
Ft3.4005996
1 Calgo(CLGO) į CZK
0.2109957
1 Calgo(CLGO) į KWD
د.ك0.00308355
1 Calgo(CLGO) į ILS
0.0335652
1 Calgo(CLGO) į AOA
Kz9.2159727
1 Calgo(CLGO) į BHD
.د.ب0.00381147
1 Calgo(CLGO) į BMD
$0.01011
1 Calgo(CLGO) į DKK
kr0.0645018
1 Calgo(CLGO) į HNL
L0.2649831
1 Calgo(CLGO) į MUR
0.4606116
1 Calgo(CLGO) į NAD
$0.1777338
1 Calgo(CLGO) į NOK
kr0.1004934
1 Calgo(CLGO) į NZD
$0.0169848
1 Calgo(CLGO) į PAB
B/.0.01011
1 Calgo(CLGO) į PGK
K0.0428664
1 Calgo(CLGO) į QAR
ر.ق0.0368004
1 Calgo(CLGO) į RSD
дин.1.0129209

Calgo išteklius

Išsamesnei Calgo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Calgo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Calgo

Kiek Calgo(CLGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLGO kaina USD valiuta yra 0.01011USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLGO į USD kaina?
Dabartinė CLGO kaina USD valiuta yra $ 0.01011. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Calgo rinkos kapitalizacija?
CLGO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLGO apyvartoje?
CLGO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLGO kaina?
CLGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLGO kaina?
CLGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CLGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLGO yra $ 27.73USD.
Ar CLGO kaina šiais metais kils?
CLGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
