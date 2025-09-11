Calgo (CLGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01011. Per pastarąsias 24 valandas CLGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01011 iki aukščiausios $ 0.01042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLGO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Calgo (CLGO) rinkos informacija
--
----
$ 27.73
$ 27.73$ 27.73
$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Calgo rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 27.73. CLGO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.11M
Calgo (CLGO) kainos istorija USD
Stebėkite Calgo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003095
-2.97%
30 dienų
$ -0.00519
-33.93%
60 dienų
$ -0.01065
-51.31%
90 dienų
$ -0.01318
-56.60%
Calgo kainos pokytis šiandien
Šiandien CLGO užfiksuotas $ -0.0003095 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Calgo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00519 (-33.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Calgo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLGO rodiklis pasikeitė $ -0.01065 (-51.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Calgo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01318 (-56.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Calgo (CLGO) pokyčius?
The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.
Calgo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Calgo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Calgo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Calgo (CLGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calgo (CLGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calgo prognozes.
Supratimas apie Calgo (CLGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Calgo (CLGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Calgo? Calgo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
