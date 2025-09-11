Daugiau apie CHRP

$0.001122
Chirpley (CHRP) kainos grafikas realiu laiku
Chirpley (CHRP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

+1.90%

-0.97%

-0.97%

Chirpley (CHRP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001124. Per pastarąsias 24 valandas CHRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001077 iki aukščiausios $ 0.001192 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHRP kaina yra $ 0.037145648781512185, o žemiausia – $ 0.000965393077491757.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHRP per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chirpley (CHRP) rinkos informacija

No.2498

41.72%

BSC

Dabartinė Chirpley rinkos kapitalizacija yra $ 464.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.37K. CHRP apyvartoje yra 413.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 989982098. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

Chirpley (CHRP) kainos istorija USD

Stebėkite Chirpley kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002092+1.90%
30 dienų$ -0.000136-10.80%
60 dienų$ -0.000295-20.79%
90 dienų$ -0.000843-42.86%
Chirpley kainos pokytis šiandien

Šiandien CHRP užfiksuotas $ +0.00002092 (+1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chirpley 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000136 (-10.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chirpley 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHRP rodiklis pasikeitė $ -0.000295 (-20.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chirpley 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000843 (-42.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chirpley (CHRP) pokyčius?

Peržiūrėkite Chirpley kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chirpley (CHRP)

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Chirpley galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chirpley investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHRPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chirpley mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chirpley, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chirpley kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chirpley (CHRP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chirpley (CHRP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chirpley prognozes.

Peržiūrėkite Chirpley kainos prognozę dabar!

Chirpley (CHRP) Tokenomika

Supratimas apie Chirpley (CHRP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHRPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chirpley (CHRP)

Ieškote, kaip nusipirkti Chirpley? Viskas paprasta ir patogu! Chirpley lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHRP į vietos valiutas

1 Chirpley(CHRP) į VND
29.57806
1 Chirpley(CHRP) į AUD
A$0.00169724
1 Chirpley(CHRP) į GBP
0.00082052
1 Chirpley(CHRP) į EUR
0.0009554
1 Chirpley(CHRP) į USD
$0.001124
1 Chirpley(CHRP) į MYR
RM0.00474328
1 Chirpley(CHRP) į TRY
0.04639872
1 Chirpley(CHRP) į JPY
¥0.165228
1 Chirpley(CHRP) į ARS
ARS$1.601138
1 Chirpley(CHRP) į RUB
0.09496676
1 Chirpley(CHRP) į INR
0.09903564
1 Chirpley(CHRP) į IDR
Rp18.42622656
1 Chirpley(CHRP) į KRW
1.56110112
1 Chirpley(CHRP) į PHP
0.06431528
1 Chirpley(CHRP) į EGP
￡E.0.05405316
1 Chirpley(CHRP) į BRL
R$0.0060696
1 Chirpley(CHRP) į CAD
C$0.00155112
1 Chirpley(CHRP) į BDT
0.1369032
1 Chirpley(CHRP) į NGN
1.69788068
1 Chirpley(CHRP) į COP
$4.40783344
1 Chirpley(CHRP) į ZAR
R.0.01965876
1 Chirpley(CHRP) į UAH
0.04639872
1 Chirpley(CHRP) į VES
Bs0.175344
1 Chirpley(CHRP) į CLP
$1.080164
1 Chirpley(CHRP) į PKR
Rs0.31922724
1 Chirpley(CHRP) į KZT
0.60592592
1 Chirpley(CHRP) į THB
฿0.03570948
1 Chirpley(CHRP) į TWD
NT$0.03404596
1 Chirpley(CHRP) į AED
د.إ0.00412508
1 Chirpley(CHRP) į CHF
Fr0.00088796
1 Chirpley(CHRP) į HKD
HK$0.00874472
1 Chirpley(CHRP) į AMD
֏0.42949164
1 Chirpley(CHRP) į MAD
.د.م0.01014972
1 Chirpley(CHRP) į MXN
$0.02089516
1 Chirpley(CHRP) į SAR
ريال0.004215
1 Chirpley(CHRP) į PLN
0.00409136
1 Chirpley(CHRP) į RON
лв0.00487816
1 Chirpley(CHRP) į SEK
kr0.0105094
1 Chirpley(CHRP) į BGN
лв0.00187708
1 Chirpley(CHRP) į HUF
Ft0.37781012
1 Chirpley(CHRP) į CZK
0.02344664
1 Chirpley(CHRP) į KWD
د.ك0.00034282
1 Chirpley(CHRP) į ILS
0.00373168
1 Chirpley(CHRP) į AOA
Kz1.02835884
1 Chirpley(CHRP) į BHD
.د.ب0.000423748
1 Chirpley(CHRP) į BMD
$0.001124
1 Chirpley(CHRP) į DKK
kr0.00717112
1 Chirpley(CHRP) į HNL
L0.02946004
1 Chirpley(CHRP) į MUR
0.051142
1 Chirpley(CHRP) į NAD
$0.01975992
1 Chirpley(CHRP) į NOK
kr0.01116132
1 Chirpley(CHRP) į NZD
$0.00188832
1 Chirpley(CHRP) į PAB
B/.0.001124
1 Chirpley(CHRP) į PGK
K0.00476576
1 Chirpley(CHRP) į QAR
ر.ق0.00409136
1 Chirpley(CHRP) į RSD
дин.0.11260232

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chirpley

Kiek Chirpley(CHRP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHRP kaina USD valiuta yra 0.001124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHRP į USD kaina?
Dabartinė CHRP kaina USD valiuta yra $ 0.001124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chirpley rinkos kapitalizacija?
CHRP rinkos kapitalizacija yra $ 464.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHRP apyvartoje?
CHRP apyvartoje yra 413.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHRP kaina?
CHRP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.037145648781512185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHRP kaina?
CHRP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000965393077491757USD.
Kokia yra CHRP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHRP yra $ 59.37KUSD.
Ar CHRP kaina šiais metais kils?
CHRP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHRP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.001122
$0.001122
