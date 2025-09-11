Chirpley (CHRP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001124. Per pastarąsias 24 valandas CHRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001077 iki aukščiausios $ 0.001192 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHRP kaina yra $ 0.037145648781512185, o žemiausia – $ 0.000965393077491757.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHRP per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chirpley (CHRP) rinkos informacija
$ 464.25K
$ 59.37K
$ 1.11M
413.03M
989,982,098
989,982,098
41.72%
BSC
Dabartinė Chirpley rinkos kapitalizacija yra $ 464.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.37K. CHRP apyvartoje yra 413.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 989982098. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M
Chirpley (CHRP) kainos istorija USD
Stebėkite Chirpley kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002092
+1.90%
30 dienų
$ -0.000136
-10.80%
60 dienų
$ -0.000295
-20.79%
90 dienų
$ -0.000843
-42.86%
Chirpley kainos pokytis šiandien
Šiandien CHRP užfiksuotas $ +0.00002092 (+1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chirpley 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000136 (-10.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chirpley 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHRP rodiklis pasikeitė $ -0.000295 (-20.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chirpley 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000843 (-42.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chirpley (CHRP) pokyčius?
Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.
Chirpley kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chirpley (CHRP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chirpley (CHRP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chirpley prognozes.
Supratimas apie Chirpley (CHRP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHRPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chirpley (CHRP)
