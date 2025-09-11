Daugiau apie CHR

CHR logotipas

CHR kaina(CHR)

1 CHR į USD – tiesioginė kaina:

$0.10232
-1.36%1D
USD
CHR (CHR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:35:47(UTC+8)

CHR (CHR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10091
24 val. žemiausia
$ 0.10512
24 val. aukščiausia

$ 0.10091
$ 0.10512
$ 1.4996914759745297
$ 0.00852539841207
-0.42%

-1.35%

+7.85%

+7.85%

CHR (CHR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1023. Per pastarąsias 24 valandas CHR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10091 iki aukščiausios $ 0.10512 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHR kaina yra $ 1.4996914759745297, o žemiausia – $ 0.00852539841207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHR per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CHR (CHR) rinkos informacija

No.414

$ 86.59M
$ 770.58K
$ 100.06M
846.43M
978,064,789
846,431,914.378197
86.54%

CHROMIA

Dabartinė CHR rinkos kapitalizacija yra $ 86.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 770.58K. CHR apyvartoje yra 846.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 846431914.378197. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.06M

CHR (CHR) kainos istorija USD

Stebėkite CHR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0014107-1.35%
30 dienų$ +0.00808+8.57%
60 dienų$ +0.01036+11.26%
90 dienų$ +0.02413+30.86%
CHR kainos pokytis šiandien

Šiandien CHR užfiksuotas $ -0.0014107 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CHR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00808 (+8.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CHR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHR rodiklis pasikeitė $ +0.01036 (+11.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CHR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02413 (+30.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CHR (CHR) pokyčius?

Peržiūrėkite CHR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CHR (CHR)

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

CHR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CHR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CHR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CHR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CHR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CHR (CHR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CHR (CHR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CHR prognozes.

Peržiūrėkite CHR kainos prognozę dabar!

CHR (CHR) Tokenomika

Supratimas apie CHR (CHR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CHR (CHR)

Ieškote, kaip nusipirkti CHR? Viskas paprasta ir patogu! CHR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHR į vietos valiutas

1 CHR(CHR) į VND
2,692.0245
1 CHR(CHR) į AUD
A$0.154473
1 CHR(CHR) į GBP
0.074679
1 CHR(CHR) į EUR
0.086955
1 CHR(CHR) į USD
$0.1023
1 CHR(CHR) į MYR
RM0.431706
1 CHR(CHR) į TRY
4.222944
1 CHR(CHR) į JPY
¥15.0381
1 CHR(CHR) į ARS
ARS$145.72635
1 CHR(CHR) į RUB
8.643327
1 CHR(CHR) į INR
9.013653
1 CHR(CHR) į IDR
Rp1,677.048912
1 CHR(CHR) į KRW
142.082424
1 CHR(CHR) į PHP
5.853606
1 CHR(CHR) į EGP
￡E.4.919607
1 CHR(CHR) į BRL
R$0.55242
1 CHR(CHR) į CAD
C$0.141174
1 CHR(CHR) į BDT
12.46014
1 CHR(CHR) į NGN
154.531311
1 CHR(CHR) į COP
$401.175588
1 CHR(CHR) į ZAR
R.1.789227
1 CHR(CHR) į UAH
4.222944
1 CHR(CHR) į VES
Bs15.9588
1 CHR(CHR) į CLP
$98.3103
1 CHR(CHR) į PKR
Rs29.054223
1 CHR(CHR) į KZT
55.147884
1 CHR(CHR) į THB
฿3.250071
1 CHR(CHR) į TWD
NT$3.098667
1 CHR(CHR) į AED
د.إ0.375441
1 CHR(CHR) į CHF
Fr0.080817
1 CHR(CHR) į HKD
HK$0.795894
1 CHR(CHR) į AMD
֏39.089853
1 CHR(CHR) į MAD
.د.م0.923769
1 CHR(CHR) į MXN
$1.901757
1 CHR(CHR) į SAR
ريال0.383625
1 CHR(CHR) į PLN
0.372372
1 CHR(CHR) į RON
лв0.443982
1 CHR(CHR) į SEK
kr0.956505
1 CHR(CHR) į BGN
лв0.170841
1 CHR(CHR) į HUF
Ft34.386099
1 CHR(CHR) į CZK
2.133978
1 CHR(CHR) į KWD
د.ك0.0312015
1 CHR(CHR) į ILS
0.339636
1 CHR(CHR) į AOA
Kz93.595293
1 CHR(CHR) į BHD
.د.ب0.0385671
1 CHR(CHR) į BMD
$0.1023
1 CHR(CHR) į DKK
kr0.652674
1 CHR(CHR) į HNL
L2.681283
1 CHR(CHR) į MUR
4.65465
1 CHR(CHR) į NAD
$1.798434
1 CHR(CHR) į NOK
kr1.015839
1 CHR(CHR) į NZD
$0.171864
1 CHR(CHR) į PAB
B/.0.1023
1 CHR(CHR) į PGK
K0.433752
1 CHR(CHR) į QAR
ر.ق0.372372
1 CHR(CHR) į RSD
дин.10.248414

CHR išteklius

Išsamesnei CHR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CHR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CHR

Kiek CHR(CHR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHR kaina USD valiuta yra 0.1023USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHR į USD kaina?
Dabartinė CHR kaina USD valiuta yra $ 0.1023. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CHR rinkos kapitalizacija?
CHR rinkos kapitalizacija yra $ 86.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHR apyvartoje?
CHR apyvartoje yra 846.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHR kaina?
CHR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4996914759745297USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHR kaina?
CHR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00852539841207USD.
Kokia yra CHR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHR yra $ 770.58KUSD.
Ar CHR kaina šiais metais kils?
CHR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:35:47(UTC+8)

CHR (CHR) svarbiausios industrijos naujienos

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CHR-į-USD skaičiuoklė

Suma

CHR
CHR
USD
USD

1 CHR = 0.1023 USD

Prekiauti CHR

CHRUSDT
$0.10232
-1.31%

