CHR (CHR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1023. Per pastarąsias 24 valandas CHR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10091 iki aukščiausios $ 0.10512 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHR kaina yra $ 1.4996914759745297, o žemiausia – $ 0.00852539841207.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHR per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CHR (CHR) rinkos informacija
No.414
Dabartinė CHR rinkos kapitalizacija yra $ 86.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 770.58K. CHR apyvartoje yra 846.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 846431914.378197. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.06M
CHR (CHR) kainos istorija USD
Stebėkite CHR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0014107
-1.35%
30 dienų
$ +0.00808
+8.57%
60 dienų
$ +0.01036
+11.26%
90 dienų
$ +0.02413
+30.86%
CHR kainos pokytis šiandien
Šiandien CHR užfiksuotas $ -0.0014107 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CHR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00808 (+8.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CHR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHR rodiklis pasikeitė $ +0.01036 (+11.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CHR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02413 (+30.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CHR (CHR) pokyčius?
Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4.
FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet
ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2
CHR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CHR (CHR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CHR (CHR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CHR prognozes.
Supratimas apie CHR (CHR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CHR (CHR)
