Chirp (CHIRP) realiojo laiko kaina yra $ 0.06199. Per pastarąsias 24 valandas CHIRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05859 iki aukščiausios $ 0.06199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHIRP kaina yra $ 0.2987247302799139, o žemiausia – $ 0.022689957372201676.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHIRP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chirp (CHIRP) rinkos informacija
No.1456
$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M
$ 3.93K
$ 3.93K$ 3.93K
$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M
79.41M
79.41M 79.41M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
37,350,000
37,350,000 37,350,000
26.47%
SUI
Dabartinė Chirp rinkos kapitalizacija yra $ 4.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.93K. CHIRP apyvartoje yra 79.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 37350000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.60M
Chirp (CHIRP) kainos istorija USD
Stebėkite Chirp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0013047
+2.15%
30 dienų
$ -0.00389
-5.91%
60 dienų
$ -0.01966
-24.08%
90 dienų
$ -0.03362
-35.17%
Chirp kainos pokytis šiandien
Šiandien CHIRP užfiksuotas $ +0.0013047 (+2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chirp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00389 (-5.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chirp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHIRP rodiklis pasikeitė $ -0.01966 (-24.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chirp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03362 (-35.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chirp (CHIRP) pokyčius?
Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.
Chirp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chirp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chirp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Chirp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chirp (CHIRP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chirp (CHIRP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chirp prognozes.
Supratimas apie Chirp (CHIRP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHIRPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chirp (CHIRP)
Ieškote, kaip nusipirkti Chirp? Viskas paprasta ir patogu! Chirp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.