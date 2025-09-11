Daugiau apie CHIRP

Chirp logotipas

Chirp kaina(CHIRP)

1 CHIRP į USD – tiesioginė kaina:

$0.06199
$0.06199$0.06199
+2.15%1D
USD
Chirp (CHIRP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:37(UTC+8)

Chirp (CHIRP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05859
$ 0.05859$ 0.05859
24 val. žemiausia
$ 0.06199
$ 0.06199$ 0.06199
24 val. aukščiausia

$ 0.05859
$ 0.05859$ 0.05859

$ 0.06199
$ 0.06199$ 0.06199

$ 0.2987247302799139
$ 0.2987247302799139$ 0.2987247302799139

$ 0.022689957372201676
$ 0.022689957372201676$ 0.022689957372201676

0.00%

+2.15%

+11.31%

+11.31%

Chirp (CHIRP) realiojo laiko kaina yra $ 0.06199. Per pastarąsias 24 valandas CHIRP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05859 iki aukščiausios $ 0.06199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHIRP kaina yra $ 0.2987247302799139, o žemiausia – $ 0.022689957372201676.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHIRP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chirp (CHIRP) rinkos informacija

No.1456

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

$ 3.93K
$ 3.93K$ 3.93K

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

79.41M
79.41M 79.41M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

37,350,000
37,350,000 37,350,000

26.47%

SUI

Dabartinė Chirp rinkos kapitalizacija yra $ 4.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.93K. CHIRP apyvartoje yra 79.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 37350000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.60M

Chirp (CHIRP) kainos istorija USD

Stebėkite Chirp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0013047+2.15%
30 dienų$ -0.00389-5.91%
60 dienų$ -0.01966-24.08%
90 dienų$ -0.03362-35.17%
Chirp kainos pokytis šiandien

Šiandien CHIRP užfiksuotas $ +0.0013047 (+2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chirp 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00389 (-5.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chirp 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHIRP rodiklis pasikeitė $ -0.01966 (-24.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chirp 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03362 (-35.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chirp (CHIRP) pokyčius?

Peržiūrėkite Chirp kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chirp (CHIRP)

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Chirp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chirp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHIRPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chirp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chirp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chirp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chirp (CHIRP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chirp (CHIRP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chirp prognozes.

Peržiūrėkite Chirp kainos prognozę dabar!

Chirp (CHIRP) Tokenomika

Supratimas apie Chirp (CHIRP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHIRPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chirp (CHIRP)

Ieškote, kaip nusipirkti Chirp? Viskas paprasta ir patogu! Chirp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHIRP į vietos valiutas

1 Chirp(CHIRP) į VND
1,631.26685
1 Chirp(CHIRP) į AUD
A$0.0936049
1 Chirp(CHIRP) į GBP
0.0452527
1 Chirp(CHIRP) į EUR
0.0526915
1 Chirp(CHIRP) į USD
$0.06199
1 Chirp(CHIRP) į MYR
RM0.2615978
1 Chirp(CHIRP) į TRY
2.5589472
1 Chirp(CHIRP) į JPY
¥9.11253
1 Chirp(CHIRP) į ARS
ARS$88.304755
1 Chirp(CHIRP) į RUB
5.2375351
1 Chirp(CHIRP) į INR
5.4650384
1 Chirp(CHIRP) į IDR
Rp1,016.2293456
1 Chirp(CHIRP) į KRW
86.0966712
1 Chirp(CHIRP) į PHP
3.5427285
1 Chirp(CHIRP) į EGP
￡E.2.9848185
1 Chirp(CHIRP) į BRL
R$0.334746
1 Chirp(CHIRP) į CAD
C$0.0855462
1 Chirp(CHIRP) į BDT
7.550382
1 Chirp(CHIRP) į NGN
93.4988971
1 Chirp(CHIRP) į COP
$243.0975044
1 Chirp(CHIRP) į ZAR
R.1.0842051
1 Chirp(CHIRP) į UAH
2.5589472
1 Chirp(CHIRP) į VES
Bs9.67044
1 Chirp(CHIRP) į CLP
$59.57239
1 Chirp(CHIRP) į PKR
Rs17.6057799
1 Chirp(CHIRP) į KZT
33.4175692
1 Chirp(CHIRP) į THB
฿1.9700422
1 Chirp(CHIRP) į TWD
NT$1.8813965
1 Chirp(CHIRP) į AED
د.إ0.2275033
1 Chirp(CHIRP) į CHF
Fr0.0489721
1 Chirp(CHIRP) į HKD
HK$0.4822822
1 Chirp(CHIRP) į AMD
֏23.6869989
1 Chirp(CHIRP) į MAD
.د.م0.5597697
1 Chirp(CHIRP) į MXN
$1.153014
1 Chirp(CHIRP) į SAR
ريال0.2324625
1 Chirp(CHIRP) į PLN
0.2256436
1 Chirp(CHIRP) į RON
лв0.2690366
1 Chirp(CHIRP) į SEK
kr0.5796065
1 Chirp(CHIRP) į BGN
лв0.1035233
1 Chirp(CHIRP) į HUF
Ft20.8366987
1 Chirp(CHIRP) į CZK
1.2931114
1 Chirp(CHIRP) į KWD
د.ك0.01890695
1 Chirp(CHIRP) į ILS
0.2058068
1 Chirp(CHIRP) į AOA
Kz56.7152709
1 Chirp(CHIRP) į BHD
.د.ب0.02337023
1 Chirp(CHIRP) į BMD
$0.06199
1 Chirp(CHIRP) į DKK
kr0.3954962
1 Chirp(CHIRP) į HNL
L1.6247579
1 Chirp(CHIRP) į MUR
2.820545
1 Chirp(CHIRP) į NAD
$1.0897842
1 Chirp(CHIRP) į NOK
kr0.6155607
1 Chirp(CHIRP) į NZD
$0.1041432
1 Chirp(CHIRP) į PAB
B/.0.06199
1 Chirp(CHIRP) į PGK
K0.2628376
1 Chirp(CHIRP) į QAR
ر.ق0.2256436
1 Chirp(CHIRP) į RSD
дин.6.2082985

Chirp išteklius

Išsamesnei Chirp analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chirp svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chirp

Kiek Chirp(CHIRP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHIRP kaina USD valiuta yra 0.06199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHIRP į USD kaina?
Dabartinė CHIRP kaina USD valiuta yra $ 0.06199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chirp rinkos kapitalizacija?
CHIRP rinkos kapitalizacija yra $ 4.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHIRP apyvartoje?
CHIRP apyvartoje yra 79.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHIRP kaina?
CHIRP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2987247302799139USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHIRP kaina?
CHIRP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022689957372201676USD.
Kokia yra CHIRP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHIRP yra $ 3.93KUSD.
Ar CHIRP kaina šiais metais kils?
CHIRP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHIRP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:37(UTC+8)

Chirp (CHIRP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

