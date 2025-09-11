Daugiau apie CHAT

Solchat kaina(CHAT)

$0.3219
+16.20%1D
Solchat (CHAT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Solchat (CHAT) kainos informacija (USD)

$ 0.269
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.62%

+16.20%

+33.44%

+33.44%

Solchat (CHAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.3216. Per pastarąsias 24 valandas CHAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.269 iki aukščiausios $ 0.4325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHAT kaina yra $ 19.679782488613803, o žemiausia – $ 0.00506354172811015.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +16.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solchat (CHAT) rinkos informacija

No.1749

SOL

Dabartinė Solchat rinkos kapitalizacija yra $ 2.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.37K. CHAT apyvartoje yra 8.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 8999983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.89M

Solchat (CHAT) kainos istorija USD

Stebėkite Solchat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.044878+16.20%
30 dienų$ +0.0938+41.17%
60 dienų$ +0.1253+63.83%
90 dienų$ +0.1346+71.97%
Solchat kainos pokytis šiandien

Šiandien CHAT užfiksuotas $ +0.044878 (+16.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solchat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0938 (+41.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solchat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHAT rodiklis pasikeitė $ +0.1253 (+63.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solchat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1346 (+71.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solchat (CHAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Solchat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solchat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solchat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solchat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solchat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solchat (CHAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solchat (CHAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solchat prognozes.

Peržiūrėkite Solchat kainos prognozę dabar!

Solchat (CHAT) Tokenomika

Supratimas apie Solchat (CHAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solchat (CHAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Solchat? Viskas paprasta ir patogu! Solchat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHAT į vietos valiutas

Solchat išteklius

Išsamesnei Solchat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Solchat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solchat

Kiek Solchat(CHAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHAT kaina USD valiuta yra 0.3216USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHAT į USD kaina?
Dabartinė CHAT kaina USD valiuta yra $ 0.3216. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solchat rinkos kapitalizacija?
CHAT rinkos kapitalizacija yra $ 2.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHAT apyvartoje?
CHAT apyvartoje yra 8.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHAT kaina?
CHAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.679782488613803USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHAT kaina?
CHAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00506354172811015USD.
Kokia yra CHAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHAT yra $ 61.37KUSD.
Ar CHAT kaina šiais metais kils?
CHAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Solchat (CHAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

