ChainGPT (CGPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.097305. Per pastarąsias 24 valandas CGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0964 iki aukščiausios $ 0.104221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGPT kaina yra $ 0.5567279175745941, o žemiausia – $ 0.008.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – -0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChainGPT (CGPT) rinkos informacija
No.424
$ 83.41M
$ 83.41M$ 83.41M
$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M
$ 97.31M
$ 97.31M$ 97.31M
857.18M
857.18M 857.18M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
997,832,383.4646686
997,832,383.4646686 997,832,383.4646686
85.71%
BSC
Dabartinė ChainGPT rinkos kapitalizacija yra $ 83.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.82M. CGPT apyvartoje yra 857.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 997832383.4646686. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.31M
ChainGPT (CGPT) kainos istorija USD
Stebėkite ChainGPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00089262
-0.91%
30 dienų
$ -0.000416
-0.43%
60 dienų
$ -0.009103
-8.56%
90 dienų
$ +0.006909
+7.64%
ChainGPT kainos pokytis šiandien
Šiandien CGPT užfiksuotas $ -0.00089262 (-0.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChainGPT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000416 (-0.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChainGPT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CGPT rodiklis pasikeitė $ -0.009103 (-8.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChainGPT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.006909 (+7.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChainGPT (CGPT) pokyčius?
ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.
ChainGPT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainGPT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CGPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ChainGPT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainGPT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ChainGPT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChainGPT (CGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainGPT (CGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainGPT prognozes.
Supratimas apie ChainGPT (CGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ChainGPT (CGPT)
Ieškote, kaip nusipirkti ChainGPT? Viskas paprasta ir patogu! ChainGPT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.