CONFLUX (CFX) realiojo laiko kaina yra $ 0.18382. Per pastarąsias 24 valandas CFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17272 iki aukščiausios $ 0.18851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFX kaina yra $ 1.70377503, o žemiausia – $ 0.021909136906575016.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFX per pastarąją valandą pasikeitė -1.66%, per 24 valandas – +4.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CONFLUX (CFX) rinkos informacija
No.86
$ 943.80M
$ 2.93M
$ 943.80M
5.13B
--
5,134,349,418.44
0.02%
2020-11-09 00:00:00
CFX
Dabartinė CONFLUX rinkos kapitalizacija yra $ 943.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.93M. CFX apyvartoje yra 5.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 5134349418.44. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 943.80M
CONFLUX (CFX) kainos istorija USD
Stebėkite CONFLUX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0071641
+4.06%
30 dienų
$ -0.01095
-5.63%
60 dienų
$ +0.08229
+81.04%
90 dienų
$ +0.11042
+150.43%
CONFLUX kainos pokytis šiandien
Šiandien CFX užfiksuotas $ +0.0071641 (+4.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CONFLUX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01095 (-5.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CONFLUX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CFX rodiklis pasikeitė $ +0.08229 (+81.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CONFLUX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.11042 (+150.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CONFLUX (CFX) pokyčius?
Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
CONFLUX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CONFLUX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CFXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CONFLUX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CONFLUX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CONFLUX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CONFLUX (CFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CONFLUX (CFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CONFLUX prognozes.
Supratimas apie CONFLUX (CFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CONFLUX (CFX)
Ieškote, kaip nusipirkti CONFLUX? Viskas paprasta ir patogu! CONFLUX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
