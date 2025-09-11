Canxium (CAU) realiojo laiko kaina yra $ 0.3417. Per pastarąsias 24 valandas CAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3299 iki aukščiausios $ 0.3477 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAU kaina yra $ 21.283697721673946, o žemiausia – $ 0.28122763045164456.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Canxium (CAU) rinkos informacija
No.2547
$ 420.97K
$ 420.97K$ 420.97K
$ 95.75K
$ 95.75K$ 95.75K
$ 482.84K
$ 482.84K$ 482.84K
1.23M
1.23M 1.23M
1,413,066.80312162
1,413,066.80312162 1,413,066.80312162
CAU
Dabartinė Canxium rinkos kapitalizacija yra $ 420.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.75K. CAU apyvartoje yra 1.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1413066.80312162. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 482.84K
Canxium (CAU) kainos istorija USD
Stebėkite Canxium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.004079
-1.18%
30 dienų
$ +0.0217
+6.78%
60 dienų
$ +0.0357
+11.66%
90 dienų
$ -0.0023
-0.67%
Canxium kainos pokytis šiandien
Šiandien CAU užfiksuotas $ -0.004079 (-1.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Canxium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0217 (+6.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Canxium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAU rodiklis pasikeitė $ +0.0357 (+11.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Canxium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0023 (-0.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Canxium (CAU) pokyčius?
Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.
Canxium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Canxium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CAUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Canxium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Canxium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Canxium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Canxium (CAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Canxium (CAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Canxium prognozes.
Supratimas apie Canxium (CAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Canxium (CAU)
Ieškote, kaip nusipirkti Canxium? Viskas paprasta ir patogu! Canxium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.