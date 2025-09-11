Daugiau apie CAKE

PancakeSwap logotipas

PancakeSwap kaina(CAKE)

1 CAKE į USD – tiesioginė kaina:

$2.541
$2.541$2.541
0.00%1D
USD
PancakeSwap (CAKE) kainos grafikas realiu laiku
PancakeSwap (CAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.425
$ 2.425$ 2.425
24 val. žemiausia
$ 2.58
$ 2.58$ 2.58
24 val. aukščiausia

$ 2.425
$ 2.425$ 2.425

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972

$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177

-0.40%

0.00%

+6.76%

+6.76%

PancakeSwap (CAKE) realiojo laiko kaina yra $ 2.542. Per pastarąsias 24 valandas CAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.425 iki aukščiausios $ 2.58 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAKE kaina yra $ 44.18234972, o žemiausia – $ 0.00023177.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PancakeSwap (CAKE) rinkos informacija

No.90

$ 878.12M
$ 878.12M$ 878.12M

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B

345.45M
345.45M 345.45M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

361,916,319.25055647
361,916,319.25055647 361,916,319.25055647

76.76%

0.02%

BSC

Dabartinė PancakeSwap rinkos kapitalizacija yra $ 878.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.04M. CAKE apyvartoje yra 345.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 361916319.25055647. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14B

PancakeSwap (CAKE) kainos istorija USD

Stebėkite PancakeSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.223-8.07%
60 dienų$ +0.203+8.67%
90 dienų$ +0.105+4.30%
PancakeSwap kainos pokytis šiandien

Šiandien CAKE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PancakeSwap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.223 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PancakeSwap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAKE rodiklis pasikeitė $ +0.203 (+8.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PancakeSwap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.105 (+4.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PancakeSwap (CAKE) pokyčius?

Peržiūrėkite PancakeSwap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PancakeSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CAKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PancakeSwap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PancakeSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PancakeSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PancakeSwap (CAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PancakeSwap (CAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PancakeSwap prognozes.

Peržiūrėkite PancakeSwap kainos prognozę dabar!

PancakeSwap (CAKE) Tokenomika

Supratimas apie PancakeSwap (CAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PancakeSwap (CAKE)

Ieškote, kaip nusipirkti PancakeSwap? Viskas paprasta ir patogu! PancakeSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CAKE į vietos valiutas

1 PancakeSwap(CAKE) į VND
66,892.73
1 PancakeSwap(CAKE) į AUD
A$3.83842
1 PancakeSwap(CAKE) į GBP
1.85566
1 PancakeSwap(CAKE) į EUR
2.1607
1 PancakeSwap(CAKE) į USD
$2.542
1 PancakeSwap(CAKE) į MYR
RM10.72724
1 PancakeSwap(CAKE) į TRY
104.93376
1 PancakeSwap(CAKE) į JPY
¥373.674
1 PancakeSwap(CAKE) į ARS
ARS$3,621.079
1 PancakeSwap(CAKE) į RUB
214.77358
1 PancakeSwap(CAKE) į INR
223.97562
1 PancakeSwap(CAKE) į IDR
Rp41,672.12448
1 PancakeSwap(CAKE) į KRW
3,530.53296
1 PancakeSwap(CAKE) į PHP
145.45324
1 PancakeSwap(CAKE) į EGP
￡E.122.24478
1 PancakeSwap(CAKE) į BRL
R$13.7268
1 PancakeSwap(CAKE) į CAD
C$3.50796
1 PancakeSwap(CAKE) į BDT
309.6156
1 PancakeSwap(CAKE) į NGN
3,839.86894
1 PancakeSwap(CAKE) į COP
$9,968.60552
1 PancakeSwap(CAKE) į ZAR
R.44.45958
1 PancakeSwap(CAKE) į UAH
104.93376
1 PancakeSwap(CAKE) į VES
Bs396.552
1 PancakeSwap(CAKE) į CLP
$2,442.862
1 PancakeSwap(CAKE) į PKR
Rs721.95342
1 PancakeSwap(CAKE) į KZT
1,370.34136
1 PancakeSwap(CAKE) į THB
฿80.75934
1 PancakeSwap(CAKE) į TWD
NT$76.99718
1 PancakeSwap(CAKE) į AED
د.إ9.32914
1 PancakeSwap(CAKE) į CHF
Fr2.00818
1 PancakeSwap(CAKE) į HKD
HK$19.77676
1 PancakeSwap(CAKE) į AMD
֏971.32362
1 PancakeSwap(CAKE) į MAD
.د.م22.95426
1 PancakeSwap(CAKE) į MXN
$47.25578
1 PancakeSwap(CAKE) į SAR
ريال9.5325
1 PancakeSwap(CAKE) į PLN
9.25288
1 PancakeSwap(CAKE) į RON
лв11.03228
1 PancakeSwap(CAKE) į SEK
kr23.7677
1 PancakeSwap(CAKE) į BGN
лв4.24514
1 PancakeSwap(CAKE) į HUF
Ft854.44246
1 PancakeSwap(CAKE) į CZK
53.02612
1 PancakeSwap(CAKE) į KWD
د.ك0.77531
1 PancakeSwap(CAKE) į ILS
8.43944
1 PancakeSwap(CAKE) į AOA
Kz2,325.70122
1 PancakeSwap(CAKE) į BHD
.د.ب0.958334
1 PancakeSwap(CAKE) į BMD
$2.542
1 PancakeSwap(CAKE) į DKK
kr16.21796
1 PancakeSwap(CAKE) į HNL
L66.62582
1 PancakeSwap(CAKE) į MUR
115.661
1 PancakeSwap(CAKE) į NAD
$44.68836
1 PancakeSwap(CAKE) į NOK
kr25.24206
1 PancakeSwap(CAKE) į NZD
$4.27056
1 PancakeSwap(CAKE) į PAB
B/.2.542
1 PancakeSwap(CAKE) į PGK
K10.77808
1 PancakeSwap(CAKE) į QAR
ر.ق9.25288
1 PancakeSwap(CAKE) į RSD
дин.254.65756

PancakeSwap išteklius

Išsamesnei PancakeSwap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PancakeSwap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PancakeSwap

Kiek PancakeSwap(CAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAKE kaina USD valiuta yra 2.542USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAKE į USD kaina?
Dabartinė CAKE kaina USD valiuta yra $ 2.542. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PancakeSwap rinkos kapitalizacija?
CAKE rinkos kapitalizacija yra $ 878.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAKE apyvartoje?
CAKE apyvartoje yra 345.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAKE kaina?
CAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 44.18234972USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAKE kaina?
CAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00023177USD.
Kokia yra CAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAKE yra $ 4.04MUSD.
Ar CAKE kaina šiais metais kils?
CAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PancakeSwap (CAKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

CAKE-į-USD skaičiuoklė

Suma

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 2.542 USD

Prekiauti CAKE

CAKEUSDT
$2.541
$2.541$2.541
-0.06%

