PancakeSwap (CAKE) realiojo laiko kaina yra $ 2.542. Per pastarąsias 24 valandas CAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.425 iki aukščiausios $ 2.58 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAKE kaina yra $ 44.18234972, o žemiausia – $ 0.00023177.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PancakeSwap (CAKE) rinkos informacija
No.90
$ 878.12M
$ 878.12M$ 878.12M
$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
345.45M
345.45M 345.45M
450,000,000
450,000,000 450,000,000
361,916,319.25055647
361,916,319.25055647 361,916,319.25055647
76.76%
0.02%
BSC
Dabartinė PancakeSwap rinkos kapitalizacija yra $ 878.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.04M. CAKE apyvartoje yra 345.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 361916319.25055647. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14B
PancakeSwap (CAKE) kainos istorija USD
Stebėkite PancakeSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.223
-8.07%
60 dienų
$ +0.203
+8.67%
90 dienų
$ +0.105
+4.30%
PancakeSwap kainos pokytis šiandien
Šiandien CAKE užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PancakeSwap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.223 (-8.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PancakeSwap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAKE rodiklis pasikeitė $ +0.203 (+8.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PancakeSwap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.105 (+4.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PancakeSwap (CAKE) pokyčius?
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
PancakeSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PancakeSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CAKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PancakeSwap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PancakeSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PancakeSwap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PancakeSwap (CAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PancakeSwap (CAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PancakeSwap prognozes.
Supratimas apie PancakeSwap (CAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PancakeSwap (CAKE)
Ieškote, kaip nusipirkti PancakeSwap? Viskas paprasta ir patogu! PancakeSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.