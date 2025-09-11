Daugiau apie BZZ

swarm logotipas

swarm kaina(BZZ)

1 BZZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.1398
$0.1398$0.1398
-0.35%1D
USD
swarm (BZZ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:31:35(UTC+8)

swarm (BZZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1388
$ 0.1388$ 0.1388
24 val. žemiausia
$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418
24 val. aukščiausia

$ 0.1388
$ 0.1388$ 0.1388

$ 0.1418
$ 0.1418$ 0.1418

$ 59.64320391
$ 59.64320391$ 59.64320391

$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185$ 0.12197999757777185

-0.08%

-0.35%

-2.04%

-2.04%

swarm (BZZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.1396. Per pastarąsias 24 valandas BZZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1388 iki aukščiausios $ 0.1418 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BZZ kaina yra $ 59.64320391, o žemiausia – $ 0.12197999757777185.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BZZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

swarm (BZZ) rinkos informacija

No.1088

$ 7.34M
$ 7.34M$ 7.34M

$ 56.89K
$ 56.89K$ 56.89K

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

52.60M
52.60M 52.60M

63,149,437
63,149,437 63,149,437

63,149,437
63,149,437 63,149,437

83.29%

2021-06-21 00:00:00

ETH

Dabartinė swarm rinkos kapitalizacija yra $ 7.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.89K. BZZ apyvartoje yra 52.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 63149437. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.82M

swarm (BZZ) kainos istorija USD

Stebėkite swarm kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000491-0.35%
30 dienų$ -0.0035-2.45%
60 dienų$ -0.0316-18.46%
90 dienų$ -0.0117-7.74%
swarm kainos pokytis šiandien

Šiandien BZZ užfiksuotas $ -0.000491 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

swarm 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0035 (-2.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

swarm 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BZZ rodiklis pasikeitė $ -0.0316 (-18.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

swarm 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0117 (-7.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir swarm (BZZ) pokyčius?

Peržiūrėkite swarm kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

swarm galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų swarm investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BZZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie swarm mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti swarm, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

swarm kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos swarm (BZZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų swarm (BZZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes swarm prognozes.

Peržiūrėkite swarm kainos prognozę dabar!

swarm (BZZ) Tokenomika

Supratimas apie swarm (BZZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BZZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti swarm (BZZ)

Ieškote, kaip nusipirkti swarm? Viskas paprasta ir patogu! swarm lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BZZ į vietos valiutas

1 swarm(BZZ) į VND
3,673.574
1 swarm(BZZ) į AUD
A$0.210796
1 swarm(BZZ) į GBP
0.101908
1 swarm(BZZ) į EUR
0.11866
1 swarm(BZZ) į USD
$0.1396
1 swarm(BZZ) į MYR
RM0.589112
1 swarm(BZZ) į TRY
5.762688
1 swarm(BZZ) į JPY
¥20.5212
1 swarm(BZZ) į ARS
ARS$198.8602
1 swarm(BZZ) į RUB
11.794804
1 swarm(BZZ) į INR
12.300156
1 swarm(BZZ) į IDR
Rp2,288.524224
1 swarm(BZZ) į KRW
193.887648
1 swarm(BZZ) į PHP
7.987912
1 swarm(BZZ) į EGP
￡E.6.713364
1 swarm(BZZ) į BRL
R$0.75384
1 swarm(BZZ) į CAD
C$0.192648
1 swarm(BZZ) į BDT
17.00328
1 swarm(BZZ) į NGN
210.875572
1 swarm(BZZ) į COP
$547.449776
1 swarm(BZZ) į ZAR
R.2.441604
1 swarm(BZZ) į UAH
5.762688
1 swarm(BZZ) į VES
Bs21.7776
1 swarm(BZZ) į CLP
$134.1556
1 swarm(BZZ) į PKR
Rs39.647796
1 swarm(BZZ) į KZT
75.255568
1 swarm(BZZ) į THB
฿4.435092
1 swarm(BZZ) į TWD
NT$4.228484
1 swarm(BZZ) į AED
د.إ0.512332
1 swarm(BZZ) į CHF
Fr0.110284
1 swarm(BZZ) į HKD
HK$1.086088
1 swarm(BZZ) į AMD
֏53.342556
1 swarm(BZZ) į MAD
.د.م1.260588
1 swarm(BZZ) į MXN
$2.595164
1 swarm(BZZ) į SAR
ريال0.5235
1 swarm(BZZ) į PLN
0.508144
1 swarm(BZZ) į RON
лв0.605864
1 swarm(BZZ) į SEK
kr1.30526
1 swarm(BZZ) į BGN
лв0.233132
1 swarm(BZZ) į HUF
Ft46.923748
1 swarm(BZZ) į CZK
2.912056
1 swarm(BZZ) į KWD
د.ك0.042578
1 swarm(BZZ) į ILS
0.463472
1 swarm(BZZ) į AOA
Kz127.721436
1 swarm(BZZ) į BHD
.د.ب0.0526292
1 swarm(BZZ) į BMD
$0.1396
1 swarm(BZZ) į DKK
kr0.890648
1 swarm(BZZ) į HNL
L3.658916
1 swarm(BZZ) į MUR
6.3518
1 swarm(BZZ) į NAD
$2.454168
1 swarm(BZZ) į NOK
kr1.386228
1 swarm(BZZ) į NZD
$0.234528
1 swarm(BZZ) į PAB
B/.0.1396
1 swarm(BZZ) į PGK
K0.591904
1 swarm(BZZ) į QAR
ر.ق0.508144
1 swarm(BZZ) į RSD
дин.13.985128

swarm išteklius

Išsamesnei swarm analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali swarm svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie swarm

Kiek swarm(BZZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BZZ kaina USD valiuta yra 0.1396USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BZZ į USD kaina?
Dabartinė BZZ kaina USD valiuta yra $ 0.1396. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra swarm rinkos kapitalizacija?
BZZ rinkos kapitalizacija yra $ 7.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BZZ apyvartoje?
BZZ apyvartoje yra 52.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BZZ kaina?
BZZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 59.64320391USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BZZ kaina?
BZZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12197999757777185USD.
Kokia yra BZZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BZZ yra $ 56.89KUSD.
Ar BZZ kaina šiais metais kils?
BZZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BZZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:31:35(UTC+8)

swarm (BZZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

BZZ-į-USD skaičiuoklė

Suma

BZZ
BZZ
USD
USD

1 BZZ = 0.1396 USD

Prekiauti BZZ

BZZUSDT
$0.1398
$0.1398$0.1398
-0.27%

