swarm (BZZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.1396. Per pastarąsias 24 valandas BZZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1388 iki aukščiausios $ 0.1418 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BZZ kaina yra $ 59.64320391, o žemiausia – $ 0.12197999757777185.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BZZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
swarm (BZZ) rinkos informacija
$ 7.34M
$ 56.89K
$ 8.82M
52.60M
63,149,437
63,149,437
83.29%
2021-06-21 00:00:00
ETH
Dabartinė swarm rinkos kapitalizacija yra $ 7.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.89K. BZZ apyvartoje yra 52.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 63149437. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.82M
swarm (BZZ) kainos istorija USD
Stebėkite swarm kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000491
-0.35%
30 dienų
$ -0.0035
-2.45%
60 dienų
$ -0.0316
-18.46%
90 dienų
$ -0.0117
-7.74%
swarm kainos pokytis šiandien
Šiandien BZZ užfiksuotas $ -0.000491 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
swarm 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0035 (-2.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
swarm 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BZZ rodiklis pasikeitė $ -0.0316 (-18.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
swarm 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0117 (-7.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir swarm (BZZ) pokyčius?
Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.
swarm galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų swarm investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BZZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie swarm mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti swarm, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
swarm kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos swarm (BZZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų swarm (BZZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes swarm prognozes.
Supratimas apie swarm (BZZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BZZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti swarm (BZZ)
Ieškote, kaip nusipirkti swarm? Viskas paprasta ir patogu! swarm lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.