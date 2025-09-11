Daugiau apie BZR

Bazaars kaina(BZR)

$53.046
+0.35%1D
Bazaars (BZR) kainos grafikas realiu laiku
Bazaars (BZR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.26%

+0.35%

+1.04%

+1.04%

Bazaars (BZR) realiojo laiko kaina yra $ 53.051. Per pastarąsias 24 valandas BZR svyravo nuo žemiausios kainos $ 51.57 iki aukščiausios $ 53.413 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BZR kaina yra $ 59.32241864458968, o žemiausia – $ 0.4699371577628876.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BZR per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bazaars (BZR) rinkos informacija

No.3700

0.00%

Dabartinė Bazaars rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 305.40K. BZR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 555555555. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.47B

Bazaars (BZR) kainos istorija USD

Stebėkite Bazaars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.18501+0.35%
30 dienų$ -1.799-3.28%
60 dienų$ +11.57+27.89%
90 dienų$ +22.606+74.25%
Bazaars kainos pokytis šiandien

Šiandien BZR užfiksuotas $ +0.18501 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bazaars 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.799 (-3.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bazaars 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BZR rodiklis pasikeitė $ +11.57 (+27.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bazaars 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +22.606 (+74.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bazaars (BZR) pokyčius?

Peržiūrėkite Bazaars kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bazaars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BZRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bazaars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bazaars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bazaars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bazaars (BZR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bazaars (BZR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bazaars prognozes.

Peržiūrėkite Bazaars kainos prognozę dabar!

Bazaars (BZR) Tokenomika

Supratimas apie Bazaars (BZR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BZRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bazaars (BZR)

Ieškote, kaip nusipirkti Bazaars? Viskas paprasta ir patogu! Bazaars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BZR į vietos valiutas

Išsamesnei Bazaars analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bazaars

Kiek Bazaars(BZR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BZR kaina USD valiuta yra 53.051USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BZR į USD kaina?
Dabartinė BZR kaina USD valiuta yra $ 53.051. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bazaars rinkos kapitalizacija?
BZR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BZR apyvartoje?
BZR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BZR kaina?
BZR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 59.32241864458968USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BZR kaina?
BZR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4699371577628876USD.
Kokia yra BZR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BZR yra $ 305.40KUSD.
Ar BZR kaina šiais metais kils?
BZR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BZR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bazaars (BZR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

