Bazaars (BZR) realiojo laiko kaina yra $ 53.051. Per pastarąsias 24 valandas BZR svyravo nuo žemiausios kainos $ 51.57 iki aukščiausios $ 53.413 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BZR kaina yra $ 59.32241864458968, o žemiausia – $ 0.4699371577628876.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BZR per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bazaars (BZR) rinkos informacija
No.3700
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 305.40K
$ 305.40K$ 305.40K
$ 29.47B
$ 29.47B$ 29.47B
0.00
0.00 0.00
555,555,555.5555556
555,555,555.5555556 555,555,555.5555556
555,555,555
555,555,555 555,555,555
0.00%
ETH
Dabartinė Bazaars rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 305.40K. BZR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 555555555. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.47B
Bazaars (BZR) kainos istorija USD
Stebėkite Bazaars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.18501
+0.35%
30 dienų
$ -1.799
-3.28%
60 dienų
$ +11.57
+27.89%
90 dienų
$ +22.606
+74.25%
Bazaars kainos pokytis šiandien
Šiandien BZR užfiksuotas $ +0.18501 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bazaars 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.799 (-3.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bazaars 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BZR rodiklis pasikeitė $ +11.57 (+27.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bazaars 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +22.606 (+74.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bazaars (BZR) pokyčius?
Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.
Bazaars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bazaars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BZRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bazaars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bazaars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bazaars kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bazaars (BZR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bazaars (BZR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bazaars prognozes.
Supratimas apie Bazaars (BZR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BZRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bazaars (BZR)
Ieškote, kaip nusipirkti Bazaars? Viskas paprasta ir patogu! Bazaars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.