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Šiandienos tiesioginė BVM kaina yra 0.00508758 USD.BVM Rinkos kapitalizacija yra 126,268 USD. Stebėkite BVM į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė BVM kaina yra 0.00508758 USD.BVM Rinkos kapitalizacija yra 126,268 USD. Stebėkite BVM į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

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BVM kaina (BVM)

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1 BVM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00508758
$0.00508758$0.00508758
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BVM (BVM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:15:11(UTC+8)

BVM kaina šiandien

Šiandienos BVM (BVM) tiesioginė kaina yra $ 0.00508758, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.12%. Dabartinis BVM į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00508758 už BVM.

BVM šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 126,268, o apyvartoje yra 24.82M BVM. Per pastarąsias 24 valandas BVM prekyba svyravo tarp $ 0.00502655 (žemiausios) ir $ 0.00510235 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 6.94, o visų laikų žemiausia – $ 0.00303979.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip BVM judėjo 0.00% per pastarąją valandą ir +6.00% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 23.44.

BVM (BVM) rinkos informacija

$ 126.27K
$ 126.27K$ 126.27K

$ 23.44
$ 23.44$ 23.44

$ 507.44K
$ 507.44K$ 507.44K

24.82M
24.82M 24.82M

99,741,589.87
99,741,589.87 99,741,589.87

Dabartinė BVM rinkos kapitalizacija yra $ 126.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.44. BVM apyvartoje yra 24.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 99741589.87. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 507.44K

BVM Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00502655
$ 0.00502655$ 0.00502655
24 val. žemiausia
$ 0.00510235
$ 0.00510235$ 0.00510235
24 val. aukščiausia

$ 0.00502655
$ 0.00502655$ 0.00502655

$ 0.00510235
$ 0.00510235$ 0.00510235

$ 6.94
$ 6.94$ 6.94

$ 0.00303979
$ 0.00303979$ 0.00303979

0.00%

+1.12%

+6.00%

+6.00%

BVM (BVM) kainos istorija USD

Šiandienos BVM kainos pokytis į USD: $ 0.
BVM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015570833.
BVM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013612680.
BVM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017397698988878495.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.12%
30 dienų$ -0.0015570833-30.60%
60 dienų$ -0.0013612680-26.75%
90 dienų$ -0.0017397698988878495-25.48%

Kainos prognozė BVM

BVM (BVM) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BVM 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
BVM (BVM) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. BVM kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia BVM kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų BVM kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami BVM Kainų prognozavimas.

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BVM (BVM) išteklius

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Kategorija :

Bitcoin SidechainsData AvailabilityLayer 2 (L2)

Apie BVM

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Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:15:11(UTC+8)

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