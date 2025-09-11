Daugiau apie BVG

Bovine Verse Game kaina(BVG)

$0.08563
-0.86%1D
USD
Bovine Verse Game (BVG) kainos grafikas realiu laiku
Bovine Verse Game (BVG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Bovine Verse Game (BVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.08563. Per pastarąsias 24 valandas BVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08563 iki aukščiausios $ 0.0886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BVG kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BVG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bovine Verse Game (BVG) rinkos informacija

$ 7.89
$ 7.89$ 7.89

$ 85.63M
$ 85.63M$ 85.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė Bovine Verse Game rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.89. BVG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.63M

Bovine Verse Game (BVG) kainos istorija USD

Stebėkite Bovine Verse Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007428-0.86%
30 dienų$ -0.00001-0.02%
60 dienų$ -0.00216-2.47%
90 dienų$ -0.00914-9.65%
Bovine Verse Game kainos pokytis šiandien

Šiandien BVG užfiksuotas $ -0.0007428 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bovine Verse Game 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001 (-0.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bovine Verse Game 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BVG rodiklis pasikeitė $ -0.00216 (-2.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bovine Verse Game 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00914 (-9.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bovine Verse Game (BVG) pokyčius?

Peržiūrėkite Bovine Verse Game kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bovine Verse Game investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BVGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bovine Verse Game mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bovine Verse Game, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bovine Verse Game kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bovine Verse Game (BVG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bovine Verse Game (BVG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bovine Verse Game prognozes.

Peržiūrėkite Bovine Verse Game kainos prognozę dabar!

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomika

Supratimas apie Bovine Verse Game (BVG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BVGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bovine Verse Game (BVG)

Ieškote, kaip nusipirkti Bovine Verse Game? Viskas paprasta ir patogu! Bovine Verse Game lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bovine Verse Game

Kiek Bovine Verse Game(BVG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BVG kaina USD valiuta yra 0.08563USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BVG į USD kaina?
Dabartinė BVG kaina USD valiuta yra $ 0.08563. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bovine Verse Game rinkos kapitalizacija?
BVG rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BVG apyvartoje?
BVG apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BVG kaina?
BVG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BVG kaina?
BVG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BVG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BVG yra $ 7.89USD.
Ar BVG kaina šiais metais kils?
BVG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BVG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
