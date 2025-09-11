Bovine Verse Game (BVG) realiojo laiko kaina yra $ 0.08563. Per pastarąsias 24 valandas BVG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08563 iki aukščiausios $ 0.0886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BVG kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BVG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bovine Verse Game (BVG) rinkos informacija
--
----
$ 7.89
$ 7.89$ 7.89
$ 85.63M
$ 85.63M$ 85.63M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Dabartinė Bovine Verse Game rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.89. BVG apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.63M
Bovine Verse Game (BVG) kainos istorija USD
Stebėkite Bovine Verse Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007428
-0.86%
30 dienų
$ -0.00001
-0.02%
60 dienų
$ -0.00216
-2.47%
90 dienų
$ -0.00914
-9.65%
Bovine Verse Game kainos pokytis šiandien
Šiandien BVG užfiksuotas $ -0.0007428 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bovine Verse Game 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001 (-0.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bovine Verse Game 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BVG rodiklis pasikeitė $ -0.00216 (-2.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bovine Verse Game 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00914 (-9.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bovine Verse Game (BVG) pokyčius?
BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!
Bovine Verse Game galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bovine Verse Game investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BVGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bovine Verse Game mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bovine Verse Game, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bovine Verse Game kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bovine Verse Game (BVG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bovine Verse Game (BVG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bovine Verse Game prognozes.
Supratimas apie Bovine Verse Game (BVG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BVGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bovine Verse Game (BVG)
Ieškote, kaip nusipirkti Bovine Verse Game? Viskas paprasta ir patogu! Bovine Verse Game lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.