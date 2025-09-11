Daugiau apie BUN

Boundless Network logotipas

Boundless Network kaina(BUN)

1 BUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000406
$0.000406
+0.24%1D
USD
Boundless Network (BUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:57:12(UTC+8)

Boundless Network (BUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000399
$ 0.000399
24 val. žemiausia
$ 0.000409
$ 0.000409
24 val. aukščiausia

$ 0.000399
$ 0.000399

$ 0.000409
$ 0.000409

$ 0.00301676607760159
$ 0.00301676607760159

$ 0.000363796461661915
$ 0.000363796461661915

0.00%

+0.24%

-10.38%

-10.38%

Boundless Network (BUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000406. Per pastarąsias 24 valandas BUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000399 iki aukščiausios $ 0.000409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUN kaina yra $ 0.00301676607760159, o žemiausia – $ 0.000363796461661915.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boundless Network (BUN) rinkos informacija

No.5738

$ 0.00
$ 0.00

$ 150.78K
$ 150.78K

$ 406.00K
$ 406.00K

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Boundless Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.78K. BUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K

Boundless Network (BUN) kainos istorija USD

Stebėkite Boundless Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000097+0.24%
30 dienų$ -0.000124-23.40%
60 dienų$ -0.000415-50.55%
90 dienų$ -0.000637-61.08%
Boundless Network kainos pokytis šiandien

Šiandien BUN užfiksuotas $ +0.00000097 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Boundless Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000124 (-23.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Boundless Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUN rodiklis pasikeitė $ -0.000415 (-50.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Boundless Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000637 (-61.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Boundless Network (BUN) pokyčius?

Peržiūrėkite Boundless Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Boundless Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Boundless Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Boundless Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Boundless Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boundless Network (BUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boundless Network (BUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boundless Network prognozes.

Peržiūrėkite Boundless Network kainos prognozę dabar!

Boundless Network (BUN) Tokenomika

Supratimas apie Boundless Network (BUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Boundless Network (BUN)

Ieškote, kaip nusipirkti Boundless Network? Viskas paprasta ir patogu! Boundless Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BUN į vietos valiutas

1 Boundless Network(BUN) į VND
10.68389
1 Boundless Network(BUN) į AUD
A$0.00061306
1 Boundless Network(BUN) į GBP
0.00029638
1 Boundless Network(BUN) į EUR
0.0003451
1 Boundless Network(BUN) į USD
$0.000406
1 Boundless Network(BUN) į MYR
RM0.00171332
1 Boundless Network(BUN) į TRY
0.01675562
1 Boundless Network(BUN) į JPY
¥0.059682
1 Boundless Network(BUN) į ARS
ARS$0.578347
1 Boundless Network(BUN) į RUB
0.034307
1 Boundless Network(BUN) į INR
0.03582138
1 Boundless Network(BUN) į IDR
Rp6.65573664
1 Boundless Network(BUN) į KRW
0.56467292
1 Boundless Network(BUN) į PHP
0.02323132
1 Boundless Network(BUN) į EGP
￡E.0.01955296
1 Boundless Network(BUN) į BRL
R$0.0021924
1 Boundless Network(BUN) į CAD
C$0.00056028
1 Boundless Network(BUN) į BDT
0.0494508
1 Boundless Network(BUN) į NGN
0.61236574
1 Boundless Network(BUN) į COP
$1.59215336
1 Boundless Network(BUN) į ZAR
R.0.007105
1 Boundless Network(BUN) į UAH
0.01675968
1 Boundless Network(BUN) į VES
Bs0.063336
1 Boundless Network(BUN) į CLP
$0.390166
1 Boundless Network(BUN) į PKR
Rs0.11530806
1 Boundless Network(BUN) į KZT
0.21886648
1 Boundless Network(BUN) į THB
฿0.01289862
1 Boundless Network(BUN) į TWD
NT$0.0123221
1 Boundless Network(BUN) į AED
د.إ0.00149002
1 Boundless Network(BUN) į CHF
Fr0.00032074
1 Boundless Network(BUN) į HKD
HK$0.00315868
1 Boundless Network(BUN) į AMD
֏0.15513666
1 Boundless Network(BUN) į MAD
.د.م0.00366618
1 Boundless Network(BUN) į MXN
$0.0075516
1 Boundless Network(BUN) į SAR
ريال0.0015225
1 Boundless Network(BUN) į PLN
0.00147784
1 Boundless Network(BUN) į RON
лв0.00175798
1 Boundless Network(BUN) į SEK
kr0.0037961
1 Boundless Network(BUN) į BGN
лв0.00067802
1 Boundless Network(BUN) į HUF
Ft0.13646878
1 Boundless Network(BUN) į CZK
0.00846916
1 Boundless Network(BUN) į KWD
د.ك0.00012383
1 Boundless Network(BUN) į ILS
0.00135198
1 Boundless Network(BUN) į AOA
Kz0.37009742
1 Boundless Network(BUN) į BHD
.د.ب0.000153062
1 Boundless Network(BUN) į BMD
$0.000406
1 Boundless Network(BUN) į DKK
kr0.00259028
1 Boundless Network(BUN) į HNL
L0.01064126
1 Boundless Network(BUN) į MUR
0.01849736
1 Boundless Network(BUN) į NAD
$0.00713748
1 Boundless Network(BUN) į NOK
kr0.00403158
1 Boundless Network(BUN) į NZD
$0.00068208
1 Boundless Network(BUN) į PAB
B/.0.000406
1 Boundless Network(BUN) į PGK
K0.00172144
1 Boundless Network(BUN) į QAR
ر.ق0.00147784
1 Boundless Network(BUN) į RSD
дин.0.04066496

Boundless Network išteklius

Išsamesnei Boundless Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Boundless Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boundless Network

Kiek Boundless Network(BUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUN kaina USD valiuta yra 0.000406USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUN į USD kaina?
Dabartinė BUN kaina USD valiuta yra $ 0.000406. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boundless Network rinkos kapitalizacija?
BUN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUN apyvartoje?
BUN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUN kaina?
BUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00301676607760159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUN kaina?
BUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000363796461661915USD.
Kokia yra BUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUN yra $ 150.78KUSD.
Ar BUN kaina šiais metais kils?
BUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:57:12(UTC+8)

Boundless Network (BUN) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BUN-į-USD skaičiuoklė

Suma

BUN
BUN
USD
USD

1 BUN = 0.000406 USD

Prekiauti BUN

BUNUSDT
$0.000406
$0.000406
+0.24%

