Boundless Network (BUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000406. Per pastarąsias 24 valandas BUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000399 iki aukščiausios $ 0.000409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUN kaina yra $ 0.00301676607760159, o žemiausia – $ 0.000363796461661915.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Boundless Network (BUN) rinkos informacija
Dabartinė Boundless Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.78K. BUN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K
Boundless Network (BUN) kainos istorija USD
Stebėkite Boundless Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000097
+0.24%
30 dienų
$ -0.000124
-23.40%
60 dienų
$ -0.000415
-50.55%
90 dienų
$ -0.000637
-61.08%
Boundless Network kainos pokytis šiandien
Šiandien BUN užfiksuotas $ +0.00000097 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Boundless Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000124 (-23.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Boundless Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUN rodiklis pasikeitė $ -0.000415 (-50.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Boundless Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000637 (-61.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Boundless Network (BUN) pokyčius?
The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.
Boundless Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Boundless Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Boundless Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Boundless Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Boundless Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Boundless Network (BUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boundless Network (BUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boundless Network prognozes.
Supratimas apie Boundless Network (BUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Boundless Network (BUN)
Ieškote, kaip nusipirkti Boundless Network? Viskas paprasta ir patogu! Boundless Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.