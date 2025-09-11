Imaginary Ones (BUBBLE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000379. Per pastarąsias 24 valandas BUBBLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000377 iki aukščiausios $ 0.00039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUBBLE kaina yra $ 0.012958719190251067, o žemiausia – $ 0.000355333394868651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUBBLE per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Imaginary Ones (BUBBLE) rinkos informacija
No.2123
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
$ 126.30
$ 126.30$ 126.30
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
2.83B
2.83B 2.83B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
28.27%
ETH
Dabartinė Imaginary Ones rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.30. BUBBLE apyvartoje yra 2.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.79M
Imaginary Ones (BUBBLE) kainos istorija USD
Stebėkite Imaginary Ones kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000499
-1.30%
30 dienų
$ -0.000138
-26.70%
60 dienų
$ -0.000333
-46.77%
90 dienų
$ -0.00051
-57.37%
Imaginary Ones kainos pokytis šiandien
Šiandien BUBBLE užfiksuotas $ -0.00000499 (-1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Imaginary Ones 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000138 (-26.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Imaginary Ones 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUBBLE rodiklis pasikeitė $ -0.000333 (-46.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Imaginary Ones 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00051 (-57.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Imaginary Ones (BUBBLE) pokyčius?
Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.
Imaginary Ones galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Imaginary Ones investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Imaginary Ones, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Imaginary Ones kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Imaginary Ones (BUBBLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Imaginary Ones (BUBBLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Imaginary Ones prognozes.
Supratimas apie Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUBBLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Imaginary Ones (BUBBLE)
Ieškote, kaip nusipirkti Imaginary Ones? Viskas paprasta ir patogu! Imaginary Ones lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.