Imaginary Ones logotipas

Imaginary Ones kaina(BUBBLE)

1 BUBBLE į USD – tiesioginė kaina:

$0.000379
$0.000379$0.000379
-1.30%1D
USD
Imaginary Ones (BUBBLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:30:53(UTC+8)

Imaginary Ones (BUBBLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000377
$ 0.000377$ 0.000377
24 val. žemiausia
$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039
24 val. aukščiausia

$ 0.000377
$ 0.000377$ 0.000377

$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039

$ 0.012958719190251067
$ 0.012958719190251067$ 0.012958719190251067

$ 0.000355333394868651
$ 0.000355333394868651$ 0.000355333394868651

+0.53%

-1.30%

-1.56%

-1.56%

Imaginary Ones (BUBBLE) realiojo laiko kaina yra $ 0.000379. Per pastarąsias 24 valandas BUBBLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000377 iki aukščiausios $ 0.00039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUBBLE kaina yra $ 0.012958719190251067, o žemiausia – $ 0.000355333394868651.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUBBLE per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Imaginary Ones (BUBBLE) rinkos informacija

No.2123

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 126.30
$ 126.30$ 126.30

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

2.83B
2.83B 2.83B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.27%

ETH

Dabartinė Imaginary Ones rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.30. BUBBLE apyvartoje yra 2.83B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.79M

Imaginary Ones (BUBBLE) kainos istorija USD

Stebėkite Imaginary Ones kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000499-1.30%
30 dienų$ -0.000138-26.70%
60 dienų$ -0.000333-46.77%
90 dienų$ -0.00051-57.37%
Imaginary Ones kainos pokytis šiandien

Šiandien BUBBLE užfiksuotas $ -0.00000499 (-1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Imaginary Ones 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000138 (-26.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Imaginary Ones 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BUBBLE rodiklis pasikeitė $ -0.000333 (-46.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Imaginary Ones 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00051 (-57.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Imaginary Ones (BUBBLE) pokyčius?

Peržiūrėkite Imaginary Ones kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Imaginary Ones galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Imaginary Ones investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BUBBLEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Imaginary Ones mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Imaginary Ones, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Imaginary Ones kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Imaginary Ones (BUBBLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Imaginary Ones (BUBBLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Imaginary Ones prognozes.

Peržiūrėkite Imaginary Ones kainos prognozę dabar!

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika

Supratimas apie Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUBBLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Imaginary Ones (BUBBLE)

Ieškote, kaip nusipirkti Imaginary Ones? Viskas paprasta ir patogu! Imaginary Ones lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BUBBLE į vietos valiutas

1 Imaginary Ones(BUBBLE) į VND
9.973385
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į AUD
A$0.00057229
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į GBP
0.00027667
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į EUR
0.00032215
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į USD
$0.000379
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į MYR
RM0.00159938
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į TRY
0.01564512
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į JPY
¥0.055713
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į ARS
ARS$0.5398855
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į RUB
0.03202171
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į INR
0.03339369
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į IDR
Rp6.21311376
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į KRW
0.52638552
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į PHP
0.02168638
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į EGP
￡E.0.01822611
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į BRL
R$0.0020466
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į CAD
C$0.00052302
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į BDT
0.0461622
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į NGN
0.57250603
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į COP
$1.48627124
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į ZAR
R.0.00662871
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į UAH
0.01564512
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į VES
Bs0.059124
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į CLP
$0.364219
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į PKR
Rs0.10763979
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į KZT
0.20431132
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į THB
฿0.01204083
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į TWD
NT$0.01147991
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į AED
د.إ0.00139093
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į CHF
Fr0.00029941
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į HKD
HK$0.00294862
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į AMD
֏0.14481969
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į MAD
.د.م0.00342237
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į MXN
$0.00704561
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į SAR
ريال0.00142125
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į PLN
0.00137956
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į RON
лв0.00164486
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į SEK
kr0.00354365
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į BGN
лв0.00063293
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į HUF
Ft0.12739327
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į CZK
0.00790594
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į KWD
د.ك0.000115595
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į ILS
0.00125828
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į AOA
Kz0.34675089
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į BHD
.د.ب0.000142883
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į BMD
$0.000379
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į DKK
kr0.00241802
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į HNL
L0.00993359
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į MUR
0.0172445
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į NAD
$0.00666282
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į NOK
kr0.00376347
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į NZD
$0.00063672
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į PAB
B/.0.000379
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į PGK
K0.00160696
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į QAR
ر.ق0.00137956
1 Imaginary Ones(BUBBLE) į RSD
дин.0.03796822

Imaginary Ones išteklius

Išsamesnei Imaginary Ones analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Imaginary Ones svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Imaginary Ones

Kiek Imaginary Ones(BUBBLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUBBLE kaina USD valiuta yra 0.000379USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUBBLE į USD kaina?
Dabartinė BUBBLE kaina USD valiuta yra $ 0.000379. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Imaginary Ones rinkos kapitalizacija?
BUBBLE rinkos kapitalizacija yra $ 1.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUBBLE apyvartoje?
BUBBLE apyvartoje yra 2.83BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUBBLE kaina?
BUBBLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.012958719190251067USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUBBLE kaina?
BUBBLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000355333394868651USD.
Kokia yra BUBBLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUBBLE yra $ 126.30USD.
Ar BUBBLE kaina šiais metais kils?
BUBBLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUBBLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Imaginary Ones (BUBBLE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

