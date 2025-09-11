Daugiau apie BTC2

Bitcoin 2.0 kaina(BTC2)

$0.03838
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:56:50(UTC+8)

Bitcoin 2.0 (BTC2) kainos informacija (USD)

$ 0.03708
$ 0.03911
$ 0.03708
$ 0.03911
$ 0.9009127795694282
$ 0.001932264593413596
Bitcoin 2.0 (BTC2) realiojo laiko kaina yra $ 0.03841. Per pastarąsias 24 valandas BTC2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03708 iki aukščiausios $ 0.03911 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTC2 kaina yra $ 0.9009127795694282, o žemiausia – $ 0.001932264593413596.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTC2 per pastarąją valandą pasikeitė -1.09%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin 2.0 (BTC2) rinkos informacija

$ 0.00
$ 57.81K
$ 806.61K
0.00
21,000,000
21,000,000
Dabartinė Bitcoin 2.0 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.81K. BTC2 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 806.61K

Bitcoin 2.0 (BTC2) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcoin 2.0 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000885-0.22%
30 dienų$ -0.00441-10.30%
60 dienų$ +0.00693+22.01%
90 dienų$ +0.00837+27.86%
Bitcoin 2.0 kainos pokytis šiandien

Šiandien BTC2 užfiksuotas $ -0.0000885 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcoin 2.0 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00441 (-10.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcoin 2.0 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BTC2 rodiklis pasikeitė $ +0.00693 (+22.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcoin 2.0 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00837 (+27.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin 2.0 (BTC2) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcoin 2.0 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcoin 2.0 (BTC2)

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Bitcoin 2.0 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin 2.0 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BTC2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcoin 2.0 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin 2.0, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcoin 2.0 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin 2.0 (BTC2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin 2.0 (BTC2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin 2.0 prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin 2.0 kainos prognozę dabar!

Bitcoin 2.0 (BTC2) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTC2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcoin 2.0 (BTC2)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin 2.0? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin 2.0 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BTC2 į vietos valiutas

1 Bitcoin 2.0(BTC2) į VND
1,010.75915
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į AUD
A$0.0579991
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į GBP
0.0280393
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į EUR
0.0326485
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į USD
$0.03841
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į MYR
RM0.1620902
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į TRY
1.5851807
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į JPY
¥5.64627
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į ARS
ARS$54.715045
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į RUB
3.245645
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į INR
3.3889143
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į IDR
Rp629.6720304
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į KRW
53.4213962
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į PHP
2.1978202
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į EGP
￡E.1.8498256
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į BRL
R$0.207414
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į CAD
C$0.0530058
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į BDT
4.678338
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į NGN
57.9334189
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į COP
$150.6271196
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į ZAR
R.0.672175
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į UAH
1.5855648
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į VES
Bs5.99196
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į CLP
$36.91201
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į PKR
Rs10.9088241
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į KZT
20.7060628
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į THB
฿1.2202857
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į TWD
NT$1.1657435
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į AED
د.إ0.1409647
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į CHF
Fr0.0303439
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į HKD
HK$0.2988298
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į AMD
֏14.6768451
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į MAD
.د.م0.3468423
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į MXN
$0.714426
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į SAR
ريال0.1440375
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į PLN
0.1398124
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į RON
лв0.1663153
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į SEK
kr0.3591335
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į BGN
лв0.0641447
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į HUF
Ft12.9107533
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į CZK
0.8012326
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į KWD
د.ك0.01171505
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į ILS
0.1279053
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į AOA
Kz35.0134037
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į BHD
.د.ب0.01448057
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į BMD
$0.03841
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į DKK
kr0.2450558
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į HNL
L1.0067261
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į MUR
1.7499596
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į NAD
$0.6752478
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į NOK
kr0.3814113
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į NZD
$0.0645288
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į PAB
B/.0.03841
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į PGK
K0.1628584
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į QAR
ر.ق0.1398124
1 Bitcoin 2.0(BTC2) į RSD
дин.3.8471456

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin 2.0

Kiek Bitcoin 2.0(BTC2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTC2 kaina USD valiuta yra 0.03841USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTC2 į USD kaina?
Dabartinė BTC2 kaina USD valiuta yra $ 0.03841. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin 2.0 rinkos kapitalizacija?
BTC2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTC2 apyvartoje?
BTC2 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTC2 kaina?
BTC2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9009127795694282USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTC2 kaina?
BTC2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001932264593413596USD.
Kokia yra BTC2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTC2 yra $ 57.81KUSD.
Ar BTC2 kaina šiais metais kils?
BTC2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTC2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:56:50(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 BTC2 = 0.03841 USD

