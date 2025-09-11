BSCS (BSCS) realiojo laiko kaina yra $ 0.002159. Per pastarąsias 24 valandas BSCS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002116 iki aukščiausios $ 0.002236 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSCS kaina yra $ 1.26045351, o žemiausia – $ 0.001852045416657116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSCS per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BSCS (BSCS) rinkos informacija
No.2406
$ 582.84K
$ 11.25K
$ 1.08M
269.96M
500,000,000
392,544,039.9710944
53.99%
BSC
Dabartinė BSCS rinkos kapitalizacija yra $ 582.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.25K. BSCS apyvartoje yra 269.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 392544039.9710944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M
BSCS (BSCS) kainos istorija USD
Stebėkite BSCS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000349
-1.59%
30 dienų
$ -0.00007
-3.15%
60 dienų
$ -0.000209
-8.83%
90 dienų
$ +0.000009
+0.41%
BSCS kainos pokytis šiandien
Šiandien BSCS užfiksuotas $ -0.0000349 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BSCS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00007 (-3.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BSCS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSCS rodiklis pasikeitė $ -0.000209 (-8.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BSCS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000009 (+0.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BSCS (BSCS) pokyčius?
BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.
BSCS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BSCS (BSCS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BSCS (BSCS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BSCS prognozes.
Supratimas apie BSCS (BSCS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSCSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.