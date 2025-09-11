Bitrise (BRISE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000005474. Per pastarąsias 24 valandas BRISE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000005107 iki aukščiausios $ 0.0000000558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRISE kaina yra $ 0.00000404, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRISE per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitrise (BRISE) rinkos informacija
$ 21.66M
$ 53.70K
$ 54.74M
395.69T
1,000,000,000,000,000
BSC
Dabartinė Bitrise rinkos kapitalizacija yra $ 21.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.70K. BRISE apyvartoje yra 395.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.74M
Bitrise (BRISE) kainos istorija USD
Stebėkite Bitrise kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000001262
-0.22%
30 dienų
$ +0.00000000567
+11.55%
60 dienų
$ +0.00000001341
+32.44%
90 dienų
$ +0.00000000441
+8.76%
Bitrise kainos pokytis šiandien
Šiandien BRISE užfiksuotas $ -0.0000000001262 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitrise 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000000567 (+11.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitrise 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRISE rodiklis pasikeitė $ +0.00000001341 (+32.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitrise 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000000441 (+8.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitrise (BRISE) pokyčius?
Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.
Bitrise galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitrise investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitrise, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bitrise kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bitrise (BRISE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitrise (BRISE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitrise prognozes.
Supratimas apie Bitrise (BRISE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRISEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bitrise (BRISE)
Ieškote, kaip nusipirkti Bitrise? Viskas paprasta ir patogu! Bitrise lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
