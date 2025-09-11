BONE SHIBASWAP (BONE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1616. Per pastarąsias 24 valandas BONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1567 iki aukščiausios $ 0.1624 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONE kaina yra $ 41.67355339721391, o žemiausia – $ 0.15244650744938096.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONE per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BONE SHIBASWAP (BONE) rinkos informacija
No.685
$ 37.16M
$ 112.09K
$ 40.40M
229.92M
250,000,000
249,999,401.82484713
91.96%
ETH
Dabartinė BONE SHIBASWAP rinkos kapitalizacija yra $ 37.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.09K. BONE apyvartoje yra 229.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 249999401.82484713. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.40M
BONE SHIBASWAP (BONE) kainos istorija USD
Stebėkite BONE SHIBASWAP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000387
+0.24%
30 dienų
$ -0.0236
-12.75%
60 dienų
$ -0.047
-22.54%
90 dienų
$ -0.078
-32.56%
BONE SHIBASWAP kainos pokytis šiandien
Šiandien BONE užfiksuotas $ +0.000387 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BONE SHIBASWAP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0236 (-12.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BONE SHIBASWAP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BONE rodiklis pasikeitė $ -0.047 (-22.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BONE SHIBASWAP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.078 (-32.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BONE SHIBASWAP (BONE) pokyčius?
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
BONE SHIBASWAP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BONE SHIBASWAP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BONEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BONE SHIBASWAP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BONE SHIBASWAP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BONE SHIBASWAP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BONE SHIBASWAP (BONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BONE SHIBASWAP (BONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BONE SHIBASWAP prognozes.
Supratimas apie BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BONE SHIBASWAP (BONE)
Ieškote, kaip nusipirkti BONE SHIBASWAP? Viskas paprasta ir patogu! BONE SHIBASWAP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.