BONE SHIBASWAP kaina(BONE)

$0.1616
+0.24%1D
BONE SHIBASWAP (BONE) kainos grafikas realiu laiku
BONE SHIBASWAP (BONE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1567
24 val. žemiausia
$ 0.1624
24 val. aukščiausia

$ 0.1567
$ 0.1624
$ 41.67355339721391
$ 0.15244650744938096
+0.56%

+0.24%

0.00%

0.00%

BONE SHIBASWAP (BONE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1616. Per pastarąsias 24 valandas BONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1567 iki aukščiausios $ 0.1624 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONE kaina yra $ 41.67355339721391, o žemiausia – $ 0.15244650744938096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONE per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BONE SHIBASWAP (BONE) rinkos informacija

$ 37.16M
$ 112.09K
$ 40.40M
229.92M
250,000,000
249,999,401.82484713
91.96%

Dabartinė BONE SHIBASWAP rinkos kapitalizacija yra $ 37.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.09K. BONE apyvartoje yra 229.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 249999401.82484713. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.40M

BONE SHIBASWAP (BONE) kainos istorija USD

Stebėkite BONE SHIBASWAP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000387+0.24%
30 dienų$ -0.0236-12.75%
60 dienų$ -0.047-22.54%
90 dienų$ -0.078-32.56%
BONE SHIBASWAP kainos pokytis šiandien

Šiandien BONE užfiksuotas $ +0.000387 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BONE SHIBASWAP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0236 (-12.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BONE SHIBASWAP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BONE rodiklis pasikeitė $ -0.047 (-22.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BONE SHIBASWAP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.078 (-32.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BONE SHIBASWAP (BONE) pokyčius?

Peržiūrėkite BONE SHIBASWAP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BONE SHIBASWAP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BONEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BONE SHIBASWAP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BONE SHIBASWAP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BONE SHIBASWAP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BONE SHIBASWAP (BONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BONE SHIBASWAP (BONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BONE SHIBASWAP prognozes.

Peržiūrėkite BONE SHIBASWAP kainos prognozę dabar!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika

Supratimas apie BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BONE SHIBASWAP (BONE)

Ieškote, kaip nusipirkti BONE SHIBASWAP? Viskas paprasta ir patogu! BONE SHIBASWAP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BONE SHIBASWAP

Kiek BONE SHIBASWAP(BONE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BONE kaina USD valiuta yra 0.1616USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BONE į USD kaina?
Dabartinė BONE kaina USD valiuta yra $ 0.1616. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BONE SHIBASWAP rinkos kapitalizacija?
BONE rinkos kapitalizacija yra $ 37.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BONE apyvartoje?
BONE apyvartoje yra 229.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BONE kaina?
BONE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 41.67355339721391USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BONE kaina?
BONE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15244650744938096USD.
Kokia yra BONE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BONE yra $ 112.09KUSD.
Ar BONE kaina šiais metais kils?
BONE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BONE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BONE SHIBASWAP (BONE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

