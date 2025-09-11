BOBER (BOBER) realiojo laiko kaina yra $ 0.000203. Per pastarąsias 24 valandas BOBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001947 iki aukščiausios $ 0.0002071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBER kaina yra $ 0.001554678491517715, o žemiausia – $ 0.00016167950826132.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBER per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOBER (BOBER) rinkos informacija
No.5172
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
0.00
0.00 0.00
6,969,393,998
6,969,393,998 6,969,393,998
6,969,393,998
6,969,393,998 6,969,393,998
0.00%
EGLD
Dabartinė BOBER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.70K. BOBER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 6969393998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M
BOBER (BOBER) kainos istorija USD
Stebėkite BOBER kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000688
+0.34%
30 dienų
$ -0.0000098
-4.61%
60 dienų
$ -0.0000407
-16.71%
90 dienų
$ -0.0000121
-5.63%
BOBER kainos pokytis šiandien
Šiandien BOBER užfiksuotas $ +0.000000688 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOBER 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000098 (-4.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOBER 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBER rodiklis pasikeitė $ -0.0000407 (-16.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOBER 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000121 (-5.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOBER (BOBER) pokyčius?
$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.
BOBER galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOBER investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOBER, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BOBER kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOBER (BOBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOBER (BOBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOBER prognozes.
Supratimas apie BOBER (BOBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOBER (BOBER)
Ieškote, kaip nusipirkti BOBER? Viskas paprasta ir patogu! BOBER lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.