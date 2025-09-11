Daugiau apie BOBER

BOBER kaina(BOBER)

1 BOBER į USD – tiesioginė kaina:

$0.000203
$0.000203$0.000203
+0.34%1D
USD
BOBER (BOBER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:22:23(UTC+8)

BOBER (BOBER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001947
$ 0.0001947$ 0.0001947
24 val. žemiausia
$ 0.0002071
$ 0.0002071$ 0.0002071
24 val. aukščiausia

$ 0.0001947
$ 0.0001947$ 0.0001947

$ 0.0002071
$ 0.0002071$ 0.0002071

$ 0.001554678491517715
$ 0.001554678491517715$ 0.001554678491517715

$ 0.00016167950826132
$ 0.00016167950826132$ 0.00016167950826132

-0.64%

+0.34%

+8.55%

+8.55%

BOBER (BOBER) realiojo laiko kaina yra $ 0.000203. Per pastarąsias 24 valandas BOBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001947 iki aukščiausios $ 0.0002071 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBER kaina yra $ 0.001554678491517715, o žemiausia – $ 0.00016167950826132.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBER per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOBER (BOBER) rinkos informacija

No.5172

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

0.00
0.00 0.00

6,969,393,998
6,969,393,998 6,969,393,998

6,969,393,998
6,969,393,998 6,969,393,998

0.00%

EGLD

Dabartinė BOBER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.70K. BOBER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 6969393998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M

BOBER (BOBER) kainos istorija USD

Stebėkite BOBER kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000688+0.34%
30 dienų$ -0.0000098-4.61%
60 dienų$ -0.0000407-16.71%
90 dienų$ -0.0000121-5.63%
BOBER kainos pokytis šiandien

Šiandien BOBER užfiksuotas $ +0.000000688 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BOBER 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000098 (-4.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BOBER 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBER rodiklis pasikeitė $ -0.0000407 (-16.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BOBER 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000121 (-5.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOBER (BOBER) pokyčius?

Peržiūrėkite BOBER kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BOBER (BOBER)

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

BOBER galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOBER investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BOBERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BOBER mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOBER, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BOBER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOBER (BOBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOBER (BOBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOBER prognozes.

Peržiūrėkite BOBER kainos prognozę dabar!

BOBER (BOBER) Tokenomika

Supratimas apie BOBER (BOBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BOBER (BOBER)

Ieškote, kaip nusipirkti BOBER? Viskas paprasta ir patogu! BOBER lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOBER į vietos valiutas

BOBER išteklius

Išsamesnei BOBER analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BOBER svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOBER

Kiek BOBER(BOBER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBER kaina USD valiuta yra 0.000203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBER į USD kaina?
Dabartinė BOBER kaina USD valiuta yra $ 0.000203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOBER rinkos kapitalizacija?
BOBER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBER apyvartoje?
BOBER apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBER kaina?
BOBER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001554678491517715USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBER kaina?
BOBER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016167950826132USD.
Kokia yra BOBER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBER yra $ 2.70KUSD.
Ar BOBER kaina šiais metais kils?
BOBER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:22:23(UTC+8)

BOBER (BOBER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

