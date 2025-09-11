Bancor (BNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.7457. Per pastarąsias 24 valandas BNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7265 iki aukščiausios $ 0.7471 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNT kaina yra $ 23.731000900268555, o žemiausia – $ 0.117415463258.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bancor (BNT) rinkos informacija
No.417
$ 85.90M
$ 85.90M$ 85.90M
$ 107.24K
$ 107.24K$ 107.24K
$ 85.90M
$ 85.90M$ 85.90M
115.19M
115.19M 115.19M
115,188,101.74069732
115,188,101.74069732 115,188,101.74069732
ETH
Dabartinė Bancor rinkos kapitalizacija yra $ 85.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.24K. BNT apyvartoje yra 115.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 115188101.74069732. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.90M
Bancor (BNT) kainos istorija USD
Stebėkite Bancor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004374
+0.59%
30 dienų
$ -0.045
-5.70%
60 dienų
$ +0.0601
+8.76%
90 dienų
$ +0.146
+24.34%
Bancor kainos pokytis šiandien
Šiandien BNT užfiksuotas $ +0.004374 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bancor 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.045 (-5.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bancor 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNT rodiklis pasikeitė $ +0.0601 (+8.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bancor 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.146 (+24.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bancor (BNT) pokyčius?
Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.
Bancor galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bancor investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bancor mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bancor, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bancor kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bancor (BNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bancor (BNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bancor prognozes.
Supratimas apie Bancor (BNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bancor (BNT)
Ieškote, kaip nusipirkti Bancor? Viskas paprasta ir patogu! Bancor lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.