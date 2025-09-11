Bubblemaps (BMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.06794. Per pastarąsias 24 valandas BMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06554 iki aukščiausios $ 0.06964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BMT kaina yra $ 0.3212330971816307, o žemiausia – $ 0.0601112895696419.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bubblemaps (BMT) rinkos informacija
No.776
$ 29.05M
$ 1.71M
$ 67.94M
427.62M
1,000,000,000
1,000,000,000
42.76%
SOL
Dabartinė Bubblemaps rinkos kapitalizacija yra $ 29.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.71M. BMT apyvartoje yra 427.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.94M
Bubblemaps (BMT) kainos istorija USD
Stebėkite Bubblemaps kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003964
-0.58%
30 dienų
$ -0.01556
-18.64%
60 dienų
$ -0.01652
-19.56%
90 dienų
$ -0.02332
-25.56%
Bubblemaps kainos pokytis šiandien
Šiandien BMT užfiksuotas $ -0.0003964 (-0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bubblemaps 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01556 (-18.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bubblemaps 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BMT rodiklis pasikeitė $ -0.01652 (-19.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bubblemaps 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02332 (-25.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bubblemaps (BMT) pokyčius?
Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.
Bubblemaps galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bubblemaps investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bubblemaps mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bubblemaps, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bubblemaps kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bubblemaps (BMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bubblemaps (BMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bubblemaps prognozes.
Supratimas apie Bubblemaps (BMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bubblemaps (BMT)
Ieškote, kaip nusipirkti Bubblemaps? Viskas paprasta ir patogu! Bubblemaps lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.