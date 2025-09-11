Daugiau apie BKN

BKN Kainos informacija

BKN Baltoji knyga

BKN Oficiali svetainė

BKN Tokenomika

BKN Kainų prognozė

BKN Istorija

BKN pirkimo vadovas

BKNvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BKN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Brickken logotipas

Brickken kaina(BKN)

1 BKN į USD – tiesioginė kaina:

$0.18417
$0.18417$0.18417
-2.31%1D
USD
Brickken (BKN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:40:56(UTC+8)

Brickken (BKN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.18
$ 0.18$ 0.18
24 val. žemiausia
$ 0.19542
$ 0.19542$ 0.19542
24 val. aukščiausia

$ 0.18
$ 0.18$ 0.18

$ 0.19542
$ 0.19542$ 0.19542

$ 1.363698643727798
$ 1.363698643727798$ 1.363698643727798

$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313

+0.33%

-2.31%

-4.73%

-4.73%

Brickken (BKN) realiojo laiko kaina yra $ 0.18454. Per pastarąsias 24 valandas BKN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.18 iki aukščiausios $ 0.19542 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BKN kaina yra $ 1.363698643727798, o žemiausia – $ 0.07598068547152313.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BKN per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brickken (BKN) rinkos informacija

No.1025

$ 14.86M
$ 14.86M$ 14.86M

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 26.39M
$ 26.39M$ 26.39M

80.51M
80.51M 80.51M

143,000,000
143,000,000 143,000,000

143,000,000
143,000,000 143,000,000

56.30%

ETH

Dabartinė Brickken rinkos kapitalizacija yra $ 14.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34M. BKN apyvartoje yra 80.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 143000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.39M

Brickken (BKN) kainos istorija USD

Stebėkite Brickken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0043549-2.31%
30 dienų$ +0.0038+2.10%
60 dienų$ -0.01504-7.54%
90 dienų$ -0.07188-28.04%
Brickken kainos pokytis šiandien

Šiandien BKN užfiksuotas $ -0.0043549 (-2.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Brickken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0038 (+2.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Brickken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BKN rodiklis pasikeitė $ -0.01504 (-7.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Brickken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07188 (-28.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Brickken (BKN) pokyčius?

Peržiūrėkite Brickken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Brickken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Brickken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BKNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Brickken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Brickken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Brickken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brickken (BKN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brickken (BKN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brickken prognozes.

Peržiūrėkite Brickken kainos prognozę dabar!

Brickken (BKN) Tokenomika

Supratimas apie Brickken (BKN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BKNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Brickken (BKN)

Ieškote, kaip nusipirkti Brickken? Viskas paprasta ir patogu! Brickken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BKN į vietos valiutas

1 Brickken(BKN) į VND
4,856.1701
1 Brickken(BKN) į AUD
A$0.2786554
1 Brickken(BKN) į GBP
0.1347142
1 Brickken(BKN) į EUR
0.156859
1 Brickken(BKN) į USD
$0.18454
1 Brickken(BKN) į MYR
RM0.7787588
1 Brickken(BKN) į TRY
7.6178112
1 Brickken(BKN) į JPY
¥27.12738
1 Brickken(BKN) į ARS
ARS$262.87723
1 Brickken(BKN) į RUB
15.5917846
1 Brickken(BKN) į INR
16.2690464
1 Brickken(BKN) į IDR
Rp3,025.2454176
1 Brickken(BKN) į KRW
256.3039152
1 Brickken(BKN) į PHP
10.546461
1 Brickken(BKN) į EGP
￡E.8.885601
1 Brickken(BKN) į BRL
R$0.996516
1 Brickken(BKN) į CAD
C$0.2546652
1 Brickken(BKN) į BDT
22.476972
1 Brickken(BKN) į NGN
278.3398366
1 Brickken(BKN) į COP
$723.6846824
1 Brickken(BKN) į ZAR
R.3.2276046
1 Brickken(BKN) į UAH
7.6178112
1 Brickken(BKN) į VES
Bs28.78824
1 Brickken(BKN) į CLP
$177.34294
1 Brickken(BKN) į PKR
Rs52.4112054
1 Brickken(BKN) į KZT
99.4818232
1 Brickken(BKN) į THB
฿5.8646812
1 Brickken(BKN) į TWD
NT$5.600789
1 Brickken(BKN) į AED
د.إ0.6772618
1 Brickken(BKN) į CHF
Fr0.1457866
1 Brickken(BKN) į HKD
HK$1.4357212
1 Brickken(BKN) į AMD
֏70.5145794
1 Brickken(BKN) į MAD
.د.م1.6663962
1 Brickken(BKN) į MXN
$3.432444
1 Brickken(BKN) į SAR
ريال0.692025
1 Brickken(BKN) į PLN
0.6717256
1 Brickken(BKN) į RON
лв0.8009036
1 Brickken(BKN) į SEK
kr1.725449
1 Brickken(BKN) į BGN
лв0.3081818
1 Brickken(BKN) į HUF
Ft62.0294302
1 Brickken(BKN) į CZK
3.8495044
1 Brickken(BKN) į KWD
د.ك0.0562847
1 Brickken(BKN) į ILS
0.6126728
1 Brickken(BKN) į AOA
Kz168.8374914
1 Brickken(BKN) į BHD
.د.ب0.06957158
1 Brickken(BKN) į BMD
$0.18454
1 Brickken(BKN) į DKK
kr1.1773652
1 Brickken(BKN) į HNL
L4.8367934
1 Brickken(BKN) į MUR
8.39657
1 Brickken(BKN) į NAD
$3.2442132
1 Brickken(BKN) į NOK
kr1.8324822
1 Brickken(BKN) į NZD
$0.3100272
1 Brickken(BKN) į PAB
B/.0.18454
1 Brickken(BKN) į PGK
K0.7824496
1 Brickken(BKN) į QAR
ر.ق0.6717256
1 Brickken(BKN) į RSD
дин.18.481681

Brickken išteklius

Išsamesnei Brickken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Brickken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brickken

Kiek Brickken(BKN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BKN kaina USD valiuta yra 0.18454USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BKN į USD kaina?
Dabartinė BKN kaina USD valiuta yra $ 0.18454. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brickken rinkos kapitalizacija?
BKN rinkos kapitalizacija yra $ 14.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BKN apyvartoje?
BKN apyvartoje yra 80.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BKN kaina?
BKN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.363698643727798USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BKN kaina?
BKN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07598068547152313USD.
Kokia yra BKN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BKN yra $ 1.34MUSD.
Ar BKN kaina šiais metais kils?
BKN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BKN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:40:56(UTC+8)

Brickken (BKN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BKN-į-USD skaičiuoklė

Suma

BKN
BKN
USD
USD

1 BKN = 0.18454 USD

Prekiauti BKN

BKNUSDC
$0.18471
$0.18471$0.18471
-2.29%
BKNUSDT
$0.18417
$0.18417$0.18417
-2.28%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis