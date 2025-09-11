Brickken (BKN) realiojo laiko kaina yra $ 0.18454. Per pastarąsias 24 valandas BKN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.18 iki aukščiausios $ 0.19542 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BKN kaina yra $ 1.363698643727798, o žemiausia – $ 0.07598068547152313.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BKN per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Brickken (BKN) rinkos informacija
No.1025
$ 14.86M
$ 14.86M$ 14.86M
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
$ 26.39M
$ 26.39M$ 26.39M
80.51M
80.51M 80.51M
143,000,000
143,000,000 143,000,000
143,000,000
143,000,000 143,000,000
56.30%
ETH
Dabartinė Brickken rinkos kapitalizacija yra $ 14.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34M. BKN apyvartoje yra 80.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 143000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.39M
Brickken (BKN) kainos istorija USD
Stebėkite Brickken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0043549
-2.31%
30 dienų
$ +0.0038
+2.10%
60 dienų
$ -0.01504
-7.54%
90 dienų
$ -0.07188
-28.04%
Brickken kainos pokytis šiandien
Šiandien BKN užfiksuotas $ -0.0043549 (-2.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Brickken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0038 (+2.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Brickken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BKN rodiklis pasikeitė $ -0.01504 (-7.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Brickken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07188 (-28.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Brickken (BKN) pokyčius?
Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.
Brickken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Brickken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BKNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Brickken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Brickken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Brickken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Brickken (BKN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brickken (BKN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brickken prognozes.
Supratimas apie Brickken (BKN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BKNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Brickken (BKN)
Ieškote, kaip nusipirkti Brickken? Viskas paprasta ir patogu! Brickken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.