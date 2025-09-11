Daugiau apie BIT1

BIT1 Kainos informacija

BIT1 Baltoji knyga

BIT1 Oficiali svetainė

BIT1 Tokenomika

BIT1 Kainų prognozė

BIT1 Istorija

BIT1 pirkimo vadovas

BIT1valiutų konverteris į dekretinę valiutą

BIT1 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BIT1 logotipas

BIT1 kaina(BIT1)

1 BIT1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000127
$0.0000127$0.0000127
-0.75%1D
USD
BIT1 (BIT1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:57(UTC+8)

BIT1 (BIT1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000011184
$ 0.000011184$ 0.000011184
24 val. žemiausia
$ 0.000012973
$ 0.000012973$ 0.000012973
24 val. aukščiausia

$ 0.000011184
$ 0.000011184$ 0.000011184

$ 0.000012973
$ 0.000012973$ 0.000012973

$ 0.000277334646213745
$ 0.000277334646213745$ 0.000277334646213745

$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066

-0.40%

-0.75%

+35.75%

+35.75%

BIT1 (BIT1) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000127. Per pastarąsias 24 valandas BIT1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000011184 iki aukščiausios $ 0.000012973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIT1 kaina yra $ 0.000277334646213745, o žemiausia – $ 0.00000066.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIT1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BIT1 (BIT1) rinkos informacija

No.3750

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.78K
$ 77.78K$ 77.78K

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

635,174,060,610
635,174,060,610 635,174,060,610

0.00%

BSC

Dabartinė BIT1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.78K. BIT1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 635174060610. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.70M

BIT1 (BIT1) kainos istorija USD

Stebėkite BIT1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000009597-0.75%
30 dienų$ +0.000005021+65.38%
60 dienų$ +0.000005783+83.60%
90 dienų$ +0.000001802+16.53%
BIT1 kainos pokytis šiandien

Šiandien BIT1 užfiksuotas $ -0.00000009597 (-0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BIT1 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000005021 (+65.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BIT1 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIT1 rodiklis pasikeitė $ +0.000005783 (+83.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BIT1 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001802 (+16.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BIT1 (BIT1) pokyčius?

Peržiūrėkite BIT1 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BIT1 (BIT1)

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

BIT1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BIT1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BIT1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BIT1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BIT1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BIT1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BIT1 (BIT1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIT1 (BIT1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIT1 prognozes.

Peržiūrėkite BIT1 kainos prognozę dabar!

BIT1 (BIT1) Tokenomika

Supratimas apie BIT1 (BIT1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIT1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BIT1 (BIT1)

Ieškote, kaip nusipirkti BIT1? Viskas paprasta ir patogu! BIT1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BIT1 į vietos valiutas

1 BIT1(BIT1) į VND
0.3342005
1 BIT1(BIT1) į AUD
A$0.000019177
1 BIT1(BIT1) į GBP
0.000009271
1 BIT1(BIT1) į EUR
0.000010795
1 BIT1(BIT1) į USD
$0.0000127
1 BIT1(BIT1) į MYR
RM0.000053594
1 BIT1(BIT1) į TRY
0.000524129
1 BIT1(BIT1) į JPY
¥0.0018669
1 BIT1(BIT1) į ARS
ARS$0.01809115
1 BIT1(BIT1) į RUB
0.00107315
1 BIT1(BIT1) į INR
0.001120521
1 BIT1(BIT1) į IDR
Rp0.208196688
1 BIT1(BIT1) į KRW
0.017663414
1 BIT1(BIT1) į PHP
0.000726694
1 BIT1(BIT1) į EGP
￡E.0.000611632
1 BIT1(BIT1) į BRL
R$0.00006858
1 BIT1(BIT1) į CAD
C$0.000017526
1 BIT1(BIT1) į BDT
0.00154686
1 BIT1(BIT1) į NGN
0.019155283
1 BIT1(BIT1) į COP
$0.049803812
1 BIT1(BIT1) į ZAR
R.0.00022225
1 BIT1(BIT1) į UAH
0.000524256
1 BIT1(BIT1) į VES
Bs0.0019812
1 BIT1(BIT1) į CLP
$0.0122047
1 BIT1(BIT1) į PKR
Rs0.003606927
1 BIT1(BIT1) į KZT
0.006846316
1 BIT1(BIT1) į THB
฿0.000403479
1 BIT1(BIT1) į TWD
NT$0.000385445
1 BIT1(BIT1) į AED
د.إ0.000046609
1 BIT1(BIT1) į CHF
Fr0.000010033
1 BIT1(BIT1) į HKD
HK$0.000098806
1 BIT1(BIT1) į AMD
֏0.004852797
1 BIT1(BIT1) į MAD
.د.م0.000114681
1 BIT1(BIT1) į MXN
$0.00023622
1 BIT1(BIT1) į SAR
ريال0.000047625
1 BIT1(BIT1) į PLN
0.000046228
1 BIT1(BIT1) į RON
лв0.000054991
1 BIT1(BIT1) į SEK
kr0.000118745
1 BIT1(BIT1) į BGN
лв0.000021209
1 BIT1(BIT1) į HUF
Ft0.004268851
1 BIT1(BIT1) į CZK
0.000264922
1 BIT1(BIT1) į KWD
د.ك0.0000038735
1 BIT1(BIT1) į ILS
0.000042291
1 BIT1(BIT1) į AOA
Kz0.011576939
1 BIT1(BIT1) į BHD
.د.ب0.0000047879
1 BIT1(BIT1) į BMD
$0.0000127
1 BIT1(BIT1) į DKK
kr0.000081026
1 BIT1(BIT1) į HNL
L0.000332867
1 BIT1(BIT1) į MUR
0.000578612
1 BIT1(BIT1) į NAD
$0.000223266
1 BIT1(BIT1) į NOK
kr0.000126111
1 BIT1(BIT1) į NZD
$0.000021336
1 BIT1(BIT1) į PAB
B/.0.0000127
1 BIT1(BIT1) į PGK
K0.000053848
1 BIT1(BIT1) į QAR
ر.ق0.000046228
1 BIT1(BIT1) į RSD
дин.0.001272032

BIT1 išteklius

Išsamesnei BIT1 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BIT1 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BIT1

Kiek BIT1(BIT1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIT1 kaina USD valiuta yra 0.0000127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIT1 į USD kaina?
Dabartinė BIT1 kaina USD valiuta yra $ 0.0000127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BIT1 rinkos kapitalizacija?
BIT1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIT1 apyvartoje?
BIT1 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIT1 kaina?
BIT1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000277334646213745USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIT1 kaina?
BIT1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000066USD.
Kokia yra BIT1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIT1 yra $ 77.78KUSD.
Ar BIT1 kaina šiais metais kils?
BIT1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIT1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:57(UTC+8)

BIT1 (BIT1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BIT1-į-USD skaičiuoklė

Suma

BIT1
BIT1
USD
USD

1 BIT1 = 0.0000127 USD

Prekiauti BIT1

BIT1USDT
$0.0000127
$0.0000127$0.0000127
-0.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis