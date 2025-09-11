BIT1 (BIT1) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000127. Per pastarąsias 24 valandas BIT1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000011184 iki aukščiausios $ 0.000012973 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIT1 kaina yra $ 0.000277334646213745, o žemiausia – $ 0.00000066.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIT1 per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BIT1 (BIT1) rinkos informacija
No.3750
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 77.78K
$ 77.78K$ 77.78K
$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
635,174,060,610
635,174,060,610 635,174,060,610
0.00%
BSC
Dabartinė BIT1 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.78K. BIT1 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 635174060610. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.70M
BIT1 (BIT1) kainos istorija USD
Stebėkite BIT1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000009597
-0.75%
30 dienų
$ +0.000005021
+65.38%
60 dienų
$ +0.000005783
+83.60%
90 dienų
$ +0.000001802
+16.53%
BIT1 kainos pokytis šiandien
Šiandien BIT1 užfiksuotas $ -0.00000009597 (-0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BIT1 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000005021 (+65.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BIT1 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIT1 rodiklis pasikeitė $ +0.000005783 (+83.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BIT1 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001802 (+16.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BIT1 (BIT1) pokyčius?
Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.
BIT1 kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti BIT1 (BIT1)
