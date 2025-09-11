Daugiau apie BICITY

BICITY AI PROJECTS logotipas

BICITY AI PROJECTS kaina(BICITY)

1 BICITY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003697
$0.0003697$0.0003697
-0.29%1D
USD
BICITY AI PROJECTS (BICITY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:26:10(UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003682
$ 0.0003682$ 0.0003682
24 val. žemiausia
$ 0.0003737
$ 0.0003737$ 0.0003737
24 val. aukščiausia

$ 0.0003682
$ 0.0003682$ 0.0003682

$ 0.0003737
$ 0.0003737$ 0.0003737

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416

-0.14%

-0.29%

-0.65%

-0.65%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003697. Per pastarąsias 24 valandas BICITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003682 iki aukščiausios $ 0.0003737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BICITY kaina yra $ 0.9658122894174352, o žemiausia – $ 0.000365535886689416.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BICITY per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) rinkos informacija

No.1980

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 16.81K
$ 16.81K$ 16.81K

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

4.17B
4.17B 4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

41.72%

BSC

Dabartinė BICITY AI PROJECTS rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.81K. BICITY apyvartoje yra 4.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.70M

BICITY AI PROJECTS (BICITY) kainos istorija USD

Stebėkite BICITY AI PROJECTS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001075-0.29%
30 dienų$ -0.0000089-2.36%
60 dienų$ -0.0000193-4.97%
90 dienų$ -0.0002153-36.81%
BICITY AI PROJECTS kainos pokytis šiandien

Šiandien BICITY užfiksuotas $ -0.000001075 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BICITY AI PROJECTS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000089 (-2.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BICITY AI PROJECTS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BICITY rodiklis pasikeitė $ -0.0000193 (-4.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BICITY AI PROJECTS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002153 (-36.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BICITY AI PROJECTS (BICITY) pokyčius?

Peržiūrėkite BICITY AI PROJECTS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BICITY AI PROJECTS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BICITYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BICITY AI PROJECTS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BICITY AI PROJECTS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BICITY AI PROJECTS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BICITY AI PROJECTS (BICITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BICITY AI PROJECTS (BICITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BICITY AI PROJECTS prognozes.

Peržiūrėkite BICITY AI PROJECTS kainos prognozę dabar!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomika

Supratimas apie BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BICITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Ieškote, kaip nusipirkti BICITY AI PROJECTS? Viskas paprasta ir patogu! BICITY AI PROJECTS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BICITY į vietos valiutas

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į VND
9.7286555
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į AUD
A$0.000558247
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į GBP
0.000269881
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į EUR
0.000314245
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į USD
$0.0003697
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į MYR
RM0.001556437
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į TRY
0.015261216
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į JPY
¥0.0543459
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į ARS
ARS$0.52663765
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į RUB
0.031235953
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į INR
0.03257057
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į IDR
Rp6.060654768
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į KRW
0.513468936
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į PHP
0.021117264
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į EGP
￡E.0.01778257
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į BRL
R$0.00199638
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į CAD
C$0.000510186
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į BDT
0.04502946
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į NGN
0.558457729
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į COP
$1.449800732
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į ZAR
R.0.006466053
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į UAH
0.015261216
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į VES
Bs0.0576732
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į CLP
$0.3552817
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į PKR
Rs0.104998497
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į KZT
0.199297876
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į THB
฿0.011749066
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į TWD
NT$0.011183425
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į AED
د.إ0.001356799
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į CHF
Fr0.000292063
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į HKD
HK$0.002876266
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į AMD
֏0.141266067
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į MAD
.د.م0.003338391
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į MXN
$0.006872723
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į SAR
ريال0.001386375
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į PLN
0.001345708
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į RON
лв0.001600801
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į SEK
kr0.003452998
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į BGN
лв0.000617399
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į HUF
Ft0.124226594
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į CZK
0.007708245
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į KWD
د.ك0.0001127585
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į ILS
0.001227404
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į AOA
Kz0.338242227
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į BHD
.د.ب0.0001393769
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į BMD
$0.0003697
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į DKK
kr0.002358686
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į HNL
L0.009689837
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į MUR
0.01682135
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į NAD
$0.006499326
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į NOK
kr0.003671121
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į NZD
$0.000621096
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į PAB
B/.0.0003697
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į PGK
K0.001567528
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į QAR
ر.ق0.001345708
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) į RSD
дин.0.037025455

BICITY AI PROJECTS išteklius

Išsamesnei BICITY AI PROJECTS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BICITY AI PROJECTS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BICITY AI PROJECTS

Kiek BICITY AI PROJECTS(BICITY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BICITY kaina USD valiuta yra 0.0003697USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BICITY į USD kaina?
Dabartinė BICITY kaina USD valiuta yra $ 0.0003697. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BICITY AI PROJECTS rinkos kapitalizacija?
BICITY rinkos kapitalizacija yra $ 1.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BICITY apyvartoje?
BICITY apyvartoje yra 4.17BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BICITY kaina?
BICITY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9658122894174352USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BICITY kaina?
BICITY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000365535886689416USD.
Kokia yra BICITY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BICITY yra $ 16.81KUSD.
Ar BICITY kaina šiais metais kils?
BICITY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BICITY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:26:10(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

