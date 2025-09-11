BICITY AI PROJECTS (BICITY) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003682
$ 0.0003682
24 val. žemiausia
$ 0.0003737
$ 0.0003737
24 val. aukščiausia
$ 0.0003682
$ 0.0003682
$ 0.0003737
$ 0.0003737
$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352
$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416
-0.14%
-0.29%
-0.65%
-0.65%
BICITY AI PROJECTS (BICITY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003697. Per pastarąsias 24 valandas BICITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003682 iki aukščiausios $ 0.0003737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BICITY kaina yra $ 0.9658122894174352, o žemiausia – $ 0.000365535886689416.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BICITY per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) rinkos informacija
No.1980
$ 1.54M
$ 1.54M
$ 16.81K
$ 16.81K
$ 3.70M
$ 3.70M
4.17B
4.17B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
41.72%
BSC
Dabartinė BICITY AI PROJECTS rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.81K. BICITY apyvartoje yra 4.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.70M
BICITY AI PROJECTS (BICITY) kainos istorija USD
Stebėkite BICITY AI PROJECTS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001075
-0.29%
30 dienų
$ -0.0000089
-2.36%
60 dienų
$ -0.0000193
-4.97%
90 dienų
$ -0.0002153
-36.81%
BICITY AI PROJECTS kainos pokytis šiandien
Šiandien BICITY užfiksuotas $ -0.000001075 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BICITY AI PROJECTS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000089 (-2.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BICITY AI PROJECTS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BICITY rodiklis pasikeitė $ -0.0000193 (-4.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BICITY AI PROJECTS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002153 (-36.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BICITY AI PROJECTS (BICITY) pokyčius?
BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.
BICITY AI PROJECTS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BICITY AI PROJECTS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BICITYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BICITY AI PROJECTS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BICITY AI PROJECTS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BICITY AI PROJECTS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BICITY AI PROJECTS (BICITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BICITY AI PROJECTS (BICITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BICITY AI PROJECTS prognozes.
Supratimas apie BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BICITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Ieškote, kaip nusipirkti BICITY AI PROJECTS? Viskas paprasta ir patogu! BICITY AI PROJECTS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
