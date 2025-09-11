BENQI (BENQI) realiojo laiko kaina yra $ 0.007445. Per pastarąsias 24 valandas BENQI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00724 iki aukščiausios $ 0.007583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BENQI kaina yra $ 0.40805462, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BENQI per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BENQI (BENQI) rinkos informacija
No.570
$ 53.60M
$ 53.60M$ 53.60M
$ 429.68K
$ 429.68K$ 429.68K
$ 53.60M
$ 53.60M$ 53.60M
7.20B
7.20B 7.20B
7,200,000,000
7,200,000,000 7,200,000,000
7,200,000,000
7,200,000,000 7,200,000,000
100.00%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė BENQI rinkos kapitalizacija yra $ 53.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 429.68K. BENQI apyvartoje yra 7.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 7200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.60M
BENQI (BENQI) kainos istorija USD
Stebėkite BENQI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006231
-0.83%
30 dienų
$ +0.000278
+3.87%
60 dienų
$ +0.000706
+10.47%
90 dienų
$ +0.00015
+2.05%
BENQI kainos pokytis šiandien
Šiandien BENQI užfiksuotas $ -0.00006231 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BENQI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000278 (+3.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BENQI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BENQI rodiklis pasikeitė $ +0.000706 (+10.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BENQI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00015 (+2.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BENQI (BENQI) pokyčius?
BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.
BENQI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BENQI (BENQI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BENQI (BENQI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BENQI prognozes.
Supratimas apie BENQI (BENQI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BENQIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BENQI (BENQI)
