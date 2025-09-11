Beldex (BDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.07508. Per pastarąsias 24 valandas BDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07453 iki aukščiausios $ 0.07522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDX kaina yra $ 0.171586639362, o žemiausia – $ 0.0145953987018.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Beldex (BDX) rinkos informacija
No.209
$ 551.48M
$ 551.48M$ 551.48M
$ 459.70K
$ 459.70K$ 459.70K
$ 746.06M
$ 746.06M$ 746.06M
7.35B
7.35B 7.35B
9,936,884,612.899084
9,936,884,612.899084 9,936,884,612.899084
BDX
Dabartinė Beldex rinkos kapitalizacija yra $ 551.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 459.70K. BDX apyvartoje yra 7.35B vienetų, o bendras kiekis siekia 9936884612.899084. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 746.06M
Beldex (BDX) kainos istorija USD
Stebėkite Beldex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002171
+0.29%
30 dienų
$ +0.00272
+3.75%
60 dienų
$ +0.01067
+16.56%
90 dienų
$ +0.01363
+22.18%
Beldex kainos pokytis šiandien
Šiandien BDX užfiksuotas $ +0.0002171 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Beldex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00272 (+3.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Beldex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDX rodiklis pasikeitė $ +0.01067 (+16.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Beldex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01363 (+22.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Beldex (BDX) pokyčius?
Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.
Beldex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Beldex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Beldex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Beldex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Beldex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Beldex (BDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Beldex (BDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Beldex prognozes.
Supratimas apie Beldex (BDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Beldex (BDX)
Ieškote, kaip nusipirkti Beldex? Viskas paprasta ir patogu! Beldex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.