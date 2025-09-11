Daugiau apie BCE

Bitcastle logotipas

Bitcastle kaina(BCE)

1 BCE į USD – tiesioginė kaina:

$0.042003
+0.22%1D
USD
Bitcastle (BCE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Bitcastle (BCE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04093
24 val. žemiausia
$ 0.042045
24 val. aukščiausia

$ 0.04093
$ 0.042045
--
--
-0.09%

+0.22%

+9.66%

+9.66%

Bitcastle (BCE) realiojo laiko kaina yra $ 0.042001. Per pastarąsias 24 valandas BCE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04093 iki aukščiausios $ 0.042045 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCE per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcastle (BCE) rinkos informacija

--
$ 68.54K
$ 68.54K$ 68.54K

$ 42.00M
$ 42.00M$ 42.00M

--
1,000,000,000
SUI

Dabartinė Bitcastle rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.54K. BCE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.00M

Bitcastle (BCE) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcastle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000922+0.22%
30 dienų$ +0.004553+12.15%
60 dienų$ +0.01285+44.08%
90 dienų$ +0.022487+115.23%
Bitcastle kainos pokytis šiandien

Šiandien BCE užfiksuotas $ +0.0000922 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcastle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.004553 (+12.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcastle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCE rodiklis pasikeitė $ +0.01285 (+44.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcastle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.022487 (+115.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcastle (BCE) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcastle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcastle (BCE)

BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion.

Bitcastle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcastle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BCEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcastle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcastle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcastle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcastle (BCE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcastle (BCE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcastle prognozes.

Peržiūrėkite Bitcastle kainos prognozę dabar!

Bitcastle (BCE) Tokenomika

Supratimas apie Bitcastle (BCE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcastle (BCE)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcastle? Viskas paprasta ir patogu! Bitcastle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BCE į vietos valiutas

1 Bitcastle(BCE) į VND
1,105.256315
1 Bitcastle(BCE) į AUD
A$0.06342151
1 Bitcastle(BCE) į GBP
0.03066073
1 Bitcastle(BCE) į EUR
0.03570085
1 Bitcastle(BCE) į USD
$0.042001
1 Bitcastle(BCE) į MYR
RM0.17724422
1 Bitcastle(BCE) į TRY
1.73422129
1 Bitcastle(BCE) į JPY
¥6.174147
1 Bitcastle(BCE) į ARS
ARS$59.8304245
1 Bitcastle(BCE) į RUB
3.58352532
1 Bitcastle(BCE) į INR
3.70952832
1 Bitcastle(BCE) į IDR
Rp688.54087344
1 Bitcastle(BCE) į KRW
58.49689275
1 Bitcastle(BCE) į PHP
2.40161718
1 Bitcastle(BCE) į EGP
￡E.2.02276816
1 Bitcastle(BCE) į BRL
R$0.2268054
1 Bitcastle(BCE) į CAD
C$0.05796138
1 Bitcastle(BCE) į BDT
5.1157218
1 Bitcastle(BCE) į NGN
63.34968829
1 Bitcastle(BCE) į COP
$164.70944156
1 Bitcastle(BCE) į ZAR
R.0.73669754
1 Bitcastle(BCE) į UAH
1.73380128
1 Bitcastle(BCE) į VES
Bs6.552156
1 Bitcastle(BCE) į CLP
$40.362961
1 Bitcastle(BCE) į PKR
Rs11.92870401
1 Bitcastle(BCE) į KZT
22.64189908
1 Bitcastle(BCE) į THB
฿1.33605181
1 Bitcastle(BCE) į TWD
NT$1.27305031
1 Bitcastle(BCE) į AED
د.إ0.15414367
1 Bitcastle(BCE) į CHF
Fr0.03318079
1 Bitcastle(BCE) į HKD
HK$0.32676778
1 Bitcastle(BCE) į AMD
֏16.04900211
1 Bitcastle(BCE) į MAD
.د.م0.37926903
1 Bitcastle(BCE) į MXN
$0.78247863
1 Bitcastle(BCE) į SAR
ريال0.15750375
1 Bitcastle(BCE) į PLN
0.15288364
1 Bitcastle(BCE) į RON
лв0.18186433
1 Bitcastle(BCE) į SEK
kr0.39270935
1 Bitcastle(BCE) į BGN
лв0.07014167
1 Bitcastle(BCE) į HUF
Ft14.11779613
1 Bitcastle(BCE) į CZK
0.87698088
1 Bitcastle(BCE) į KWD
د.ك0.012810305
1 Bitcastle(BCE) į ILS
0.13986333
1 Bitcastle(BCE) į AOA
Kz38.28685157
1 Bitcastle(BCE) į BHD
.د.ب0.015834377
1 Bitcastle(BCE) į BMD
$0.042001
1 Bitcastle(BCE) į DKK
kr0.26796638
1 Bitcastle(BCE) į HNL
L1.10084621
1 Bitcastle(BCE) į MUR
1.91356556
1 Bitcastle(BCE) į NAD
$0.73837758
1 Bitcastle(BCE) į NOK
kr0.41664992
1 Bitcastle(BCE) į NZD
$0.07056168
1 Bitcastle(BCE) į PAB
B/.0.042001
1 Bitcastle(BCE) į PGK
K0.17808424
1 Bitcastle(BCE) į QAR
ر.ق0.15288364
1 Bitcastle(BCE) į RSD
дин.4.20934022

Bitcastle išteklius

Išsamesnei Bitcastle analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Bitcastle svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcastle

Kiek Bitcastle(BCE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCE kaina USD valiuta yra 0.042001USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCE į USD kaina?
Dabartinė BCE kaina USD valiuta yra $ 0.042001. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcastle rinkos kapitalizacija?
BCE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCE apyvartoje?
BCE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCE kaina?
BCE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCE kaina?
BCE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BCE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCE yra $ 68.54KUSD.
Ar BCE kaina šiais metais kils?
BCE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BCE-į-USD skaičiuoklė

Suma

BCE
BCE
USD
USD

1 BCE = 0.042001 USD

Prekiauti BCE

BCEUSDT
$0.042003
+0.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

