BABB (BAX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000191. Per pastarąsias 24 valandas BAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000018 iki aukščiausios $ 0.00001957 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAX kaina yra $ 0.003376659937202931, o žemiausia – $ 0.0000161.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BABB (BAX) rinkos informacija
No.1970
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
81.26B
81.26B 81.26B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
81.25%
ETH
Dabartinė BABB rinkos kapitalizacija yra $ 1.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.21K. BAX apyvartoje yra 81.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M
BABB (BAX) kainos istorija USD
Stebėkite BABB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000009984
-0.52%
30 dienų
$ -0.000003825
-16.69%
60 dienų
$ -0.0000089
-31.79%
90 dienų
$ -0.000014994
-43.98%
BABB kainos pokytis šiandien
Šiandien BAX užfiksuotas $ -0.00000009984 (-0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BABB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000003825 (-16.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BABB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAX rodiklis pasikeitė $ -0.0000089 (-31.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BABB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000014994 (-43.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BABB (BAX) pokyčius?
Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.
BABB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BABB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BAXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BABB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BABB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BABB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BABB (BAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BABB (BAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BABB prognozes.
Supratimas apie BABB (BAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BABB (BAX)
Ieškote, kaip nusipirkti BABB? Viskas paprasta ir patogu! BABB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.