Daugiau apie BAX

BAX Kainos informacija

BAX Baltoji knyga

BAX Oficiali svetainė

BAX Tokenomika

BAX Kainų prognozė

BAX Istorija

BAX pirkimo vadovas

BAXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BAX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BABB logotipas

BABB kaina(BAX)

1 BAX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000191
$0.0000191$0.0000191
-0.52%1D
USD
BABB (BAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:45(UTC+8)

BABB (BAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018
24 val. žemiausia
$ 0.00001957
$ 0.00001957$ 0.00001957
24 val. aukščiausia

$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018

$ 0.00001957
$ 0.00001957$ 0.00001957

$ 0.003376659937202931
$ 0.003376659937202931$ 0.003376659937202931

$ 0.0000161
$ 0.0000161$ 0.0000161

0.00%

-0.52%

-2.31%

-2.31%

BABB (BAX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000191. Per pastarąsias 24 valandas BAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000018 iki aukščiausios $ 0.00001957 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAX kaina yra $ 0.003376659937202931, o žemiausia – $ 0.0000161.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BABB (BAX) rinkos informacija

No.1970

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

81.26B
81.26B 81.26B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

81.25%

ETH

Dabartinė BABB rinkos kapitalizacija yra $ 1.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.21K. BAX apyvartoje yra 81.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M

BABB (BAX) kainos istorija USD

Stebėkite BABB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000009984-0.52%
30 dienų$ -0.000003825-16.69%
60 dienų$ -0.0000089-31.79%
90 dienų$ -0.000014994-43.98%
BABB kainos pokytis šiandien

Šiandien BAX užfiksuotas $ -0.00000009984 (-0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BABB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000003825 (-16.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BABB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAX rodiklis pasikeitė $ -0.0000089 (-31.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BABB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000014994 (-43.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BABB (BAX) pokyčius?

Peržiūrėkite BABB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BABB (BAX)

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

BABB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BABB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BAXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BABB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BABB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BABB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BABB (BAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BABB (BAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BABB prognozes.

Peržiūrėkite BABB kainos prognozę dabar!

BABB (BAX) Tokenomika

Supratimas apie BABB (BAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BABB (BAX)

Ieškote, kaip nusipirkti BABB? Viskas paprasta ir patogu! BABB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAX į vietos valiutas

1 BABB(BAX) į VND
0.5026165
1 BABB(BAX) į AUD
A$0.000028841
1 BABB(BAX) į GBP
0.000013943
1 BABB(BAX) į EUR
0.000016235
1 BABB(BAX) į USD
$0.0000191
1 BABB(BAX) į MYR
RM0.000080602
1 BABB(BAX) į TRY
0.000788257
1 BABB(BAX) į JPY
¥0.0028077
1 BABB(BAX) į ARS
ARS$0.02720795
1 BABB(BAX) į RUB
0.00161395
1 BABB(BAX) į INR
0.001685193
1 BABB(BAX) į IDR
Rp0.313114704
1 BABB(BAX) į KRW
0.026564662
1 BABB(BAX) į PHP
0.001092902
1 BABB(BAX) į EGP
￡E.0.000919856
1 BABB(BAX) į BRL
R$0.00010314
1 BABB(BAX) į CAD
C$0.000026358
1 BABB(BAX) į BDT
0.00232638
1 BABB(BAX) į NGN
0.028808339
1 BABB(BAX) į COP
$0.074901796
1 BABB(BAX) į ZAR
R.0.00033425
1 BABB(BAX) į UAH
0.000788448
1 BABB(BAX) į VES
Bs0.0029796
1 BABB(BAX) į CLP
$0.0183551
1 BABB(BAX) į PKR
Rs0.005424591
1 BABB(BAX) į KZT
0.010296428
1 BABB(BAX) į THB
฿0.000606807
1 BABB(BAX) į TWD
NT$0.000579685
1 BABB(BAX) į AED
د.إ0.000070097
1 BABB(BAX) į CHF
Fr0.000015089
1 BABB(BAX) į HKD
HK$0.000148598
1 BABB(BAX) į AMD
֏0.007298301
1 BABB(BAX) į MAD
.د.م0.000172473
1 BABB(BAX) į MXN
$0.00035526
1 BABB(BAX) į SAR
ريال0.000071625
1 BABB(BAX) į PLN
0.000069524
1 BABB(BAX) į RON
лв0.000082703
1 BABB(BAX) į SEK
kr0.000178585
1 BABB(BAX) į BGN
лв0.000031897
1 BABB(BAX) į HUF
Ft0.006420083
1 BABB(BAX) į CZK
0.000398426
1 BABB(BAX) į KWD
د.ك0.0000058255
1 BABB(BAX) į ILS
0.000063603
1 BABB(BAX) į AOA
Kz0.017410987
1 BABB(BAX) į BHD
.د.ب0.0000072007
1 BABB(BAX) į BMD
$0.0000191
1 BABB(BAX) į DKK
kr0.000121858
1 BABB(BAX) į HNL
L0.000500611
1 BABB(BAX) į MUR
0.000870196
1 BABB(BAX) į NAD
$0.000335778
1 BABB(BAX) į NOK
kr0.000189663
1 BABB(BAX) į NZD
$0.000032088
1 BABB(BAX) į PAB
B/.0.0000191
1 BABB(BAX) į PGK
K0.000080984
1 BABB(BAX) į QAR
ر.ق0.000069524
1 BABB(BAX) į RSD
дин.0.001913056

BABB išteklius

Išsamesnei BABB analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BABB svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BABB

Kiek BABB(BAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAX kaina USD valiuta yra 0.0000191USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAX į USD kaina?
Dabartinė BAX kaina USD valiuta yra $ 0.0000191. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BABB rinkos kapitalizacija?
BAX rinkos kapitalizacija yra $ 1.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAX apyvartoje?
BAX apyvartoje yra 81.26BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAX kaina?
BAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003376659937202931USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAX kaina?
BAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000161USD.
Kokia yra BAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAX yra $ 1.21KUSD.
Ar BAX kaina šiais metais kils?
BAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:45(UTC+8)

BABB (BAX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BAX-į-USD skaičiuoklė

Suma

BAX
BAX
USD
USD

1 BAX = 0.0000191 USD

Prekiauti BAX

BAXUSDT
$0.0000191
$0.0000191$0.0000191
-0.52%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis