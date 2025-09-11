balancer (BAL) realiojo laiko kaina yra $ 1.2437. Per pastarąsias 24 valandas BAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2229 iki aukščiausios $ 1.2525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAL kaina yra $ 74.77226165, o žemiausia – $ 0.7530492732247144.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
balancer (BAL) rinkos informacija
No.429
$ 83.48M
$ 83.48M$ 83.48M
$ 199.79K
$ 199.79K$ 199.79K
$ 119.58M
$ 119.58M$ 119.58M
67.13M
67.13M 67.13M
96,150,704
96,150,704 96,150,704
69,784,498.96743584
69,784,498.96743584 69,784,498.96743584
69.81%
2020-06-24 00:00:00
ETH
Dabartinė balancer rinkos kapitalizacija yra $ 83.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.79K. BAL apyvartoje yra 67.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 69784498.96743584. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.58M
balancer (BAL) kainos istorija USD
Stebėkite balancer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000498
+0.04%
30 dienų
$ -0.1404
-10.15%
60 dienų
$ +0.1319
+11.86%
90 dienų
$ +0.217
+21.13%
balancer kainos pokytis šiandien
Šiandien BAL užfiksuotas $ +0.000498 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
balancer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1404 (-10.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
balancer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAL rodiklis pasikeitė $ +0.1319 (+11.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
balancer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.217 (+21.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir balancer (BAL) pokyčius?
Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.
balancer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų balancer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie balancer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti balancer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
balancer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos balancer (BAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų balancer (BAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes balancer prognozes.
Supratimas apie balancer (BAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti balancer (BAL)
Ieškote, kaip nusipirkti balancer? Viskas paprasta ir patogu! balancer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.