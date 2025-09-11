Daugiau apie BAL

balancer logotipas

balancer kaina(BAL)

1 BAL į USD – tiesioginė kaina:

$1.2448
$1.2448$1.2448
+0.04%1D
USD
balancer (BAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:01(UTC+8)

balancer (BAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.2229
$ 1.2229$ 1.2229
24 val. žemiausia
$ 1.2525
$ 1.2525$ 1.2525
24 val. aukščiausia

$ 1.2229
$ 1.2229$ 1.2229

$ 1.2525
$ 1.2525$ 1.2525

$ 74.77226165
$ 74.77226165$ 74.77226165

$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144

+0.08%

+0.04%

-2.56%

-2.56%

balancer (BAL) realiojo laiko kaina yra $ 1.2437. Per pastarąsias 24 valandas BAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2229 iki aukščiausios $ 1.2525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAL kaina yra $ 74.77226165, o žemiausia – $ 0.7530492732247144.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

balancer (BAL) rinkos informacija

No.429

$ 83.48M
$ 83.48M$ 83.48M

$ 199.79K
$ 199.79K$ 199.79K

$ 119.58M
$ 119.58M$ 119.58M

67.13M
67.13M 67.13M

96,150,704
96,150,704 96,150,704

69,784,498.96743584
69,784,498.96743584 69,784,498.96743584

69.81%

2020-06-24 00:00:00

ETH

Dabartinė balancer rinkos kapitalizacija yra $ 83.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.79K. BAL apyvartoje yra 67.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 69784498.96743584. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.58M

balancer (BAL) kainos istorija USD

Stebėkite balancer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000498+0.04%
30 dienų$ -0.1404-10.15%
60 dienų$ +0.1319+11.86%
90 dienų$ +0.217+21.13%
balancer kainos pokytis šiandien

Šiandien BAL užfiksuotas $ +0.000498 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

balancer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1404 (-10.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

balancer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAL rodiklis pasikeitė $ +0.1319 (+11.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

balancer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.217 (+21.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir balancer (BAL) pokyčius?

Peržiūrėkite balancer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų balancer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie balancer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti balancer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

balancer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos balancer (BAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų balancer (BAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes balancer prognozes.

Peržiūrėkite balancer kainos prognozę dabar!

balancer (BAL) Tokenomika

Supratimas apie balancer (BAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti balancer (BAL)

Ieškote, kaip nusipirkti balancer? Viskas paprasta ir patogu! balancer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAL į vietos valiutas

1 balancer(BAL) į VND
32,727.9655
1 balancer(BAL) į AUD
A$1.877987
1 balancer(BAL) į GBP
0.907901
1 balancer(BAL) į EUR
1.057145
1 balancer(BAL) į USD
$1.2437
1 balancer(BAL) į MYR
RM5.248414
1 balancer(BAL) į TRY
51.339936
1 balancer(BAL) į JPY
¥182.8239
1 balancer(BAL) į ARS
ARS$1,771.65065
1 balancer(BAL) į RUB
105.080213
1 balancer(BAL) į INR
109.644592
1 balancer(BAL) į IDR
Rp20,388.521328
1 balancer(BAL) į KRW
1,727.350056
1 balancer(BAL) į PHP
71.077455
1 balancer(BAL) į EGP
￡E.59.884155
1 balancer(BAL) į BRL
R$6.71598
1 balancer(BAL) į CAD
C$1.716306
1 balancer(BAL) į BDT
151.48266
1 balancer(BAL) į NGN
1,875.860273
1 balancer(BAL) į COP
$4,877.244172
1 balancer(BAL) į ZAR
R.21.752313
1 balancer(BAL) į UAH
51.339936
1 balancer(BAL) į VES
Bs194.0172
1 balancer(BAL) į CLP
$1,195.1957
1 balancer(BAL) į PKR
Rs353.223237
1 balancer(BAL) į KZT
670.453796
1 balancer(BAL) į THB
฿39.524786
1 balancer(BAL) į TWD
NT$37.746295
1 balancer(BAL) į AED
د.إ4.564379
1 balancer(BAL) į CHF
Fr0.982523
1 balancer(BAL) į HKD
HK$9.675986
1 balancer(BAL) į AMD
֏475.230207
1 balancer(BAL) į MAD
.د.م11.230611
1 balancer(BAL) į MXN
$23.13282
1 balancer(BAL) į SAR
ريال4.663875
1 balancer(BAL) į PLN
4.527068
1 balancer(BAL) į RON
лв5.397658
1 balancer(BAL) į SEK
kr11.628595
1 balancer(BAL) į BGN
лв2.076979
1 balancer(BAL) į HUF
Ft418.044881
1 balancer(BAL) į CZK
25.943582
1 balancer(BAL) į KWD
د.ك0.3793285
1 balancer(BAL) į ILS
4.129084
1 balancer(BAL) į AOA
Kz1,137.873567
1 balancer(BAL) į BHD
.د.ب0.4688749
1 balancer(BAL) į BMD
$1.2437
1 balancer(BAL) į DKK
kr7.934806
1 balancer(BAL) į HNL
L32.597377
1 balancer(BAL) į MUR
56.58835
1 balancer(BAL) į NAD
$21.864246
1 balancer(BAL) į NOK
kr12.349941
1 balancer(BAL) į NZD
$2.089416
1 balancer(BAL) į PAB
B/.1.2437
1 balancer(BAL) į PGK
K5.273288
1 balancer(BAL) į QAR
ر.ق4.527068
1 balancer(BAL) į RSD
дин.124.556555

balancer išteklius

Išsamesnei balancer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali balancer svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie balancer

Kiek balancer(BAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAL kaina USD valiuta yra 1.2437USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAL į USD kaina?
Dabartinė BAL kaina USD valiuta yra $ 1.2437. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra balancer rinkos kapitalizacija?
BAL rinkos kapitalizacija yra $ 83.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAL apyvartoje?
BAL apyvartoje yra 67.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAL kaina?
BAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 74.77226165USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAL kaina?
BAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7530492732247144USD.
Kokia yra BAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAL yra $ 199.79KUSD.
Ar BAL kaina šiais metais kils?
BAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:39:01(UTC+8)

balancer (BAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

