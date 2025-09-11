Daugiau apie BABYBONK

Baby Bonk kaina(BABYBONK)

$0.000008225
+448.33%1D
Baby Bonk (BABYBONK) kainos grafikas realiu laiku
Baby Bonk (BABYBONK) kainos informacija (USD)

$ 0.0000015
$ 0.0000125
$ 0.0000015
$ 0.0000125
-0.07%

+448.33%

+449.80%

+449.80%

Baby Bonk (BABYBONK) realiojo laiko kaina yra $ 0.000008247. Per pastarąsias 24 valandas BABYBONK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000015 iki aukščiausios $ 0.0000125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYBONK kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYBONK per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +448.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +449.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Bonk (BABYBONK) rinkos informacija

$ 331.79K
$ 331.79K$ 331.79K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

BSC

Dabartinė Baby Bonk rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 331.79K. BABYBONK apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Baby Bonk (BABYBONK) kainos istorija USD

Stebėkite Baby Bonk kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000672499+448.33%
30 dienų$ +0.000006747+449.80%
60 dienų$ +0.000006747+449.80%
90 dienų$ +0.000006747+449.80%
Baby Bonk kainos pokytis šiandien

Šiandien BABYBONK užfiksuotas $ +0.00000672499 (+448.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Baby Bonk 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000006747 (+449.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Baby Bonk 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYBONK rodiklis pasikeitė $ +0.000006747 (+449.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Baby Bonk 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000006747 (+449.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby Bonk (BABYBONK) pokyčius?

Peržiūrėkite Baby Bonk kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Baby Bonk (BABYBONK)

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Baby Bonk galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby Bonk investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BABYBONKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baby Bonk mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby Bonk, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Baby Bonk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Bonk (BABYBONK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Bonk (BABYBONK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Bonk prognozes.

Peržiūrėkite Baby Bonk kainos prognozę dabar!

Baby Bonk (BABYBONK) Tokenomika

Supratimas apie Baby Bonk (BABYBONK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYBONKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Baby Bonk (BABYBONK)

Ieškote, kaip nusipirkti Baby Bonk? Viskas paprasta ir patogu! Baby Bonk lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABYBONK į vietos valiutas

1 Baby Bonk(BABYBONK) į VND
0.217019805
1 Baby Bonk(BABYBONK) į AUD
A$0.00001245297
1 Baby Bonk(BABYBONK) į GBP
0.00000602031
1 Baby Bonk(BABYBONK) į EUR
0.00000700995
1 Baby Bonk(BABYBONK) į USD
$0.000008247
1 Baby Bonk(BABYBONK) į MYR
RM0.00003471987
1 Baby Bonk(BABYBONK) į TRY
0.00034043616
1 Baby Bonk(BABYBONK) į JPY
¥0.001212309
1 Baby Bonk(BABYBONK) į ARS
ARS$0.0117478515
1 Baby Bonk(BABYBONK) į RUB
0.00069678903
1 Baby Bonk(BABYBONK) į INR
0.0007265607
1 Baby Bonk(BABYBONK) į IDR
Rp0.13519669968
1 Baby Bonk(BABYBONK) į KRW
0.01145409336
1 Baby Bonk(BABYBONK) į PHP
0.00047106864
1 Baby Bonk(BABYBONK) į EGP
￡E.0.0003966807
1 Baby Bonk(BABYBONK) į BRL
R$0.0000445338
1 Baby Bonk(BABYBONK) į CAD
C$0.00001138086
1 Baby Bonk(BABYBONK) į BDT
0.0010044846
1 Baby Bonk(BABYBONK) į NGN
0.01245767079
1 Baby Bonk(BABYBONK) į COP
$0.03234110532
1 Baby Bonk(BABYBONK) į ZAR
R.0.00014424003
1 Baby Bonk(BABYBONK) į UAH
0.00034043616
1 Baby Bonk(BABYBONK) į VES
Bs0.001286532
1 Baby Bonk(BABYBONK) į CLP
$0.007925367
1 Baby Bonk(BABYBONK) į PKR
Rs0.00234223047
1 Baby Bonk(BABYBONK) į KZT
0.00444579276
1 Baby Bonk(BABYBONK) į THB
฿0.00026208966
1 Baby Bonk(BABYBONK) į TWD
NT$0.00024947175
1 Baby Bonk(BABYBONK) į AED
د.إ0.00003026649
1 Baby Bonk(BABYBONK) į CHF
Fr0.00000651513
1 Baby Bonk(BABYBONK) į HKD
HK$0.00006416166
1 Baby Bonk(BABYBONK) į AMD
֏0.00315126117
1 Baby Bonk(BABYBONK) į MAD
.د.م0.00007447041
1 Baby Bonk(BABYBONK) į MXN
$0.00015331173
1 Baby Bonk(BABYBONK) į SAR
ريال0.00003092625
1 Baby Bonk(BABYBONK) į PLN
0.00003001908
1 Baby Bonk(BABYBONK) į RON
лв0.00003570951
1 Baby Bonk(BABYBONK) į SEK
kr0.00007702698
1 Baby Bonk(BABYBONK) į BGN
лв0.00001377249
1 Baby Bonk(BABYBONK) į HUF
Ft0.00277115694
1 Baby Bonk(BABYBONK) į CZK
0.00017194995
1 Baby Bonk(BABYBONK) į KWD
د.ك0.000002515335
1 Baby Bonk(BABYBONK) į ILS
0.00002738004
1 Baby Bonk(BABYBONK) į AOA
Kz0.00754526277
1 Baby Bonk(BABYBONK) į BHD
.د.ب0.000003109119
1 Baby Bonk(BABYBONK) į BMD
$0.000008247
1 Baby Bonk(BABYBONK) į DKK
kr0.00005261586
1 Baby Bonk(BABYBONK) į HNL
L0.00021615387
1 Baby Bonk(BABYBONK) į MUR
0.0003752385
1 Baby Bonk(BABYBONK) į NAD
$0.00014498226
1 Baby Bonk(BABYBONK) į NOK
kr0.00008189271
1 Baby Bonk(BABYBONK) į NZD
$0.00001385496
1 Baby Bonk(BABYBONK) į PAB
B/.0.000008247
1 Baby Bonk(BABYBONK) į PGK
K0.00003496728
1 Baby Bonk(BABYBONK) į QAR
ر.ق0.00003001908
1 Baby Bonk(BABYBONK) į RSD
дин.0.00082593705

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Bonk

Kiek Baby Bonk(BABYBONK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYBONK kaina USD valiuta yra 0.000008247USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYBONK į USD kaina?
Dabartinė BABYBONK kaina USD valiuta yra $ 0.000008247. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Bonk rinkos kapitalizacija?
BABYBONK rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYBONK apyvartoje?
BABYBONK apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYBONK kaina?
BABYBONK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYBONK kaina?
BABYBONK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BABYBONK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYBONK yra $ 331.79KUSD.
Ar BABYBONK kaina šiais metais kils?
BABYBONK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYBONK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:33(UTC+8)

Baby Bonk (BABYBONK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
