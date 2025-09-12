B3TR (B3TR) realiojo laiko kaina yra $ 0.08668. Per pastarąsias 24 valandas B3TR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08383 iki aukščiausios $ 0.09469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B3TR kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B3TR per pastarąją valandą pasikeitė +1.86%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
B3TR (B3TR) rinkos informacija
$ 61.45K
$ 213.12M
2,458,677,443
VET
Dabartinė B3TR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.45K. B3TR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2458677443. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 213.12M
B3TR (B3TR) kainos istorija USD
Stebėkite B3TR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006282
+0.73%
30 dienų
$ -0.01047
-10.78%
60 dienų
$ +0.01766
+25.58%
90 dienų
$ +0.05168
+147.65%
B3TR kainos pokytis šiandien
Šiandien B3TR užfiksuotas $ +0.0006282 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
B3TR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01047 (-10.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
B3TR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, B3TR rodiklis pasikeitė $ +0.01766 (+25.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
B3TR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05168 (+147.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir B3TR (B3TR) pokyčius?
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
B3TR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos B3TR (B3TR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų B3TR (B3TR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes B3TR prognozes.
Supratimas apie B3TR (B3TR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B3TRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti B3TR (B3TR)
