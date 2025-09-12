Daugiau apie B3TR

B3TR Kainos informacija

B3TR Baltoji knyga

B3TR Oficiali svetainė

B3TR Tokenomika

B3TR Kainų prognozė

B3TR Istorija

B3TR pirkimo vadovas

B3TRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

B3TR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

B3TR logotipas

B3TR kaina(B3TR)

1 B3TR į USD – tiesioginė kaina:

$0.08668
$0.08668$0.08668
+0.73%1D
USD
B3TR (B3TR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:16:53(UTC+8)

B3TR (B3TR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08383
$ 0.08383$ 0.08383
24 val. žemiausia
$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469
24 val. aukščiausia

$ 0.08383
$ 0.08383$ 0.08383

$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469

--
----

--
----

+1.86%

+0.73%

+6.09%

+6.09%

B3TR (B3TR) realiojo laiko kaina yra $ 0.08668. Per pastarąsias 24 valandas B3TR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08383 iki aukščiausios $ 0.09469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B3TR kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B3TR per pastarąją valandą pasikeitė +1.86%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

B3TR (B3TR) rinkos informacija

--
----

$ 61.45K
$ 61.45K$ 61.45K

$ 213.12M
$ 213.12M$ 213.12M

--
----

2,458,677,443
2,458,677,443 2,458,677,443

VET

Dabartinė B3TR rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.45K. B3TR apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2458677443. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 213.12M

B3TR (B3TR) kainos istorija USD

Stebėkite B3TR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006282+0.73%
30 dienų$ -0.01047-10.78%
60 dienų$ +0.01766+25.58%
90 dienų$ +0.05168+147.65%
B3TR kainos pokytis šiandien

Šiandien B3TR užfiksuotas $ +0.0006282 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

B3TR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01047 (-10.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

B3TR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, B3TR rodiklis pasikeitė $ +0.01766 (+25.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

B3TR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05168 (+147.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir B3TR (B3TR) pokyčius?

Peržiūrėkite B3TR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų B3TR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti B3TRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie B3TR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti B3TR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

B3TR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos B3TR (B3TR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų B3TR (B3TR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes B3TR prognozes.

Peržiūrėkite B3TR kainos prognozę dabar!

B3TR (B3TR) Tokenomika

Supratimas apie B3TR (B3TR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B3TRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti B3TR (B3TR)

Ieškote, kaip nusipirkti B3TR? Viskas paprasta ir patogu! B3TR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

B3TR į vietos valiutas

1 B3TR(B3TR) į VND
2,280.9842
1 B3TR(B3TR) į AUD
A$0.13002
1 B3TR(B3TR) į GBP
0.0632764
1 B3TR(B3TR) į EUR
0.073678
1 B3TR(B3TR) į USD
$0.08668
1 B3TR(B3TR) į MYR
RM0.3649228
1 B3TR(B3TR) į TRY
3.5833512
1 B3TR(B3TR) į JPY
¥12.74196
1 B3TR(B3TR) į ARS
ARS$124.1829688
1 B3TR(B3TR) į RUB
7.32446
1 B3TR(B3TR) į INR
7.6607784
1 B3TR(B3TR) į IDR
Rp1,420.9833792
1 B3TR(B3TR) į KRW
120.3881184
1 B3TR(B3TR) į PHP
4.9502948
1 B3TR(B3TR) į EGP
￡E.4.1788428
1 B3TR(B3TR) į BRL
R$0.4672052
1 B3TR(B3TR) į CAD
C$0.1196184
1 B3TR(B3TR) į BDT
10.5021488
1 B3TR(B3TR) į NGN
130.15002
1 B3TR(B3TR) į COP
$338.59375
1 B3TR(B3TR) į ZAR
R.1.503898
1 B3TR(B3TR) į UAH
3.566882
1 B3TR(B3TR) į VES
Bs13.60876
1 B3TR(B3TR) į CLP
$82.43268
1 B3TR(B3TR) į PKR
Rs24.4992352
1 B3TR(B3TR) į KZT
46.5263568
1 B3TR(B3TR) į THB
฿2.7460224
1 B3TR(B3TR) į TWD
NT$2.62207
1 B3TR(B3TR) į AED
د.إ0.3181156
1 B3TR(B3TR) į CHF
Fr0.0684772
1 B3TR(B3TR) į HKD
HK$0.6743704
1 B3TR(B3TR) į AMD
֏33.007744
1 B3TR(B3TR) į MAD
.د.م0.7792532
1 B3TR(B3TR) į MXN
$1.6027132
1 B3TR(B3TR) į SAR
ريال0.32505
1 B3TR(B3TR) į PLN
0.3137816
1 B3TR(B3TR) į RON
лв0.3744576
1 B3TR(B3TR) į SEK
kr0.8069908
1 B3TR(B3TR) į BGN
лв0.1438888
1 B3TR(B3TR) į HUF
Ft28.9407184
1 B3TR(B3TR) į CZK
1.8003436
1 B3TR(B3TR) į KWD
د.ك0.0264374
1 B3TR(B3TR) į ILS
0.2877776
1 B3TR(B3TR) į AOA
Kz79.3043988
1 B3TR(B3TR) į BHD
.د.ب0.03267836
1 B3TR(B3TR) į BMD
$0.08668
1 B3TR(B3TR) į DKK
kr0.5512848
1 B3TR(B3TR) į HNL
L2.2606144
1 B3TR(B3TR) į MUR
3.9491408
1 B3TR(B3TR) į NAD
$1.5142996
1 B3TR(B3TR) į NOK
kr0.8555316
1 B3TR(B3TR) į NZD
$0.1447556
1 B3TR(B3TR) į PAB
B/.0.08668
1 B3TR(B3TR) į PGK
K0.3657896
1 B3TR(B3TR) į QAR
ر.ق0.3137816
1 B3TR(B3TR) į RSD
дин.8.6601988

B3TR išteklius

Išsamesnei B3TR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali B3TR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie B3TR

Kiek B3TR(B3TR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė B3TR kaina USD valiuta yra 0.08668USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė B3TR į USD kaina?
Dabartinė B3TR kaina USD valiuta yra $ 0.08668. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra B3TR rinkos kapitalizacija?
B3TR rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra B3TR apyvartoje?
B3TR apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) B3TR kaina?
B3TR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) B3TR kaina?
B3TR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra B3TR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis B3TR yra $ 61.45KUSD.
Ar B3TR kaina šiais metais kils?
B3TR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite B3TR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:16:53(UTC+8)

B3TR (B3TR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

B3TR-į-USD skaičiuoklė

Suma

B3TR
B3TR
USD
USD

1 B3TR = 0.08668 USD

Prekiauti B3TR

B3TRUSDT
$0.08668
$0.08668$0.08668
+0.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis