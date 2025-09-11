B3 Base (B3) realiojo laiko kaina yra $ 0.002651. Per pastarąsias 24 valandas B3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0026 iki aukščiausios $ 0.002683 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B3 kaina yra $ 0.019059569089739516, o žemiausia – $ 0.00240858399752729.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B3 per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
B3 Base (B3) rinkos informacija
$ 56.45M
$ 272.51K
$ 265.10M
21.29B
100,000,000,000
BASE
Dabartinė B3 Base rinkos kapitalizacija yra $ 56.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 272.51K. B3 apyvartoje yra 21.29B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 265.10M
B3 Base (B3) kainos istorija USD
Stebėkite B3 Base kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000008
-0.03%
30 dienų
$ -0.000416
-13.57%
60 dienų
$ -0.000223
-7.76%
90 dienų
$ -0.000443
-14.32%
B3 Base kainos pokytis šiandien
Šiandien B3 užfiksuotas $ -0.0000008 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
B3 Base 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000416 (-13.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
B3 Base 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, B3 rodiklis pasikeitė $ -0.000223 (-7.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
B3 Base 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000443 (-14.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir B3 Base (B3) pokyčius?
B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.
B3 Base galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų B3 Base investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti B3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie B3 Base mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti B3 Base, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
B3 Base kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos B3 Base (B3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų B3 Base (B3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes B3 Base prognozes.
Supratimas apie B3 Base (B3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti B3 Base (B3)
Ieškote, kaip nusipirkti B3 Base? Viskas paprasta ir patogu! B3 Base lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.