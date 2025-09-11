Azit (AZIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01239. Per pastarąsias 24 valandas AZIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01228 iki aukščiausios $ 0.01246 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AZIT kaina yra $ 1.0090500656505639, o žemiausia – $ 0.009119511856648504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AZIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Azit (AZIT) rinkos informacija
Dabartinė Azit rinkos kapitalizacija yra $ 4.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.38K. AZIT apyvartoje yra 360.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.20M
Azit (AZIT) kainos istorija USD
Stebėkite Azit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000398
-0.32%
30 dienų
$ -0.00127
-9.30%
60 dienų
$ -0.00272
-18.01%
90 dienų
$ -0.00038
-2.98%
Azit kainos pokytis šiandien
Šiandien AZIT užfiksuotas $ -0.0000398 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Azit 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00127 (-9.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Azit 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AZIT rodiklis pasikeitė $ -0.00272 (-18.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Azit 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00038 (-2.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Azit (AZIT) pokyčius?
Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.
Azit kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Azit (AZIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Azit (AZIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Azit prognozes.
Supratimas apie Azit (AZIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AZITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Azit (AZIT)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.