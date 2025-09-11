Daugiau apie AZIT

AZIT Kainos informacija

AZIT Baltoji knyga

AZIT Oficiali svetainė

AZIT Tokenomika

AZIT Kainų prognozė

AZIT Istorija

AZIT pirkimo vadovas

AZITvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AZIT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Azit logotipas

Azit kaina(AZIT)

1 AZIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.01239
$0.01239$0.01239
-0.32%1D
USD
Azit (AZIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:19(UTC+8)

Azit (AZIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01228
$ 0.01228$ 0.01228
24 val. žemiausia
$ 0.01246
$ 0.01246$ 0.01246
24 val. aukščiausia

$ 0.01228
$ 0.01228$ 0.01228

$ 0.01246
$ 0.01246$ 0.01246

$ 1.0090500656505639
$ 1.0090500656505639$ 1.0090500656505639

$ 0.009119511856648504
$ 0.009119511856648504$ 0.009119511856648504

+0.24%

-0.32%

+1.47%

+1.47%

Azit (AZIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01239. Per pastarąsias 24 valandas AZIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01228 iki aukščiausios $ 0.01246 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AZIT kaina yra $ 1.0090500656505639, o žemiausia – $ 0.009119511856648504.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AZIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Azit (AZIT) rinkos informacija

No.1489

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

$ 110.38K
$ 110.38K$ 110.38K

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

360.93M
360.93M 360.93M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

72.18%

KLAY

Dabartinė Azit rinkos kapitalizacija yra $ 4.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.38K. AZIT apyvartoje yra 360.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.20M

Azit (AZIT) kainos istorija USD

Stebėkite Azit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000398-0.32%
30 dienų$ -0.00127-9.30%
60 dienų$ -0.00272-18.01%
90 dienų$ -0.00038-2.98%
Azit kainos pokytis šiandien

Šiandien AZIT užfiksuotas $ -0.0000398 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Azit 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00127 (-9.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Azit 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AZIT rodiklis pasikeitė $ -0.00272 (-18.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Azit 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00038 (-2.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Azit (AZIT) pokyčius?

Peržiūrėkite Azit kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Azit galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Azit investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AZITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Azit mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Azit, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Azit kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Azit (AZIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Azit (AZIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Azit prognozes.

Peržiūrėkite Azit kainos prognozę dabar!

Azit (AZIT) Tokenomika

Supratimas apie Azit (AZIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AZITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Azit (AZIT)

Ieškote, kaip nusipirkti Azit? Viskas paprasta ir patogu! Azit lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AZIT į vietos valiutas

1 Azit(AZIT) į VND
326.04285
1 Azit(AZIT) į AUD
A$0.0187089
1 Azit(AZIT) į GBP
0.0090447
1 Azit(AZIT) į EUR
0.0105315
1 Azit(AZIT) į USD
$0.01239
1 Azit(AZIT) į MYR
RM0.0521619
1 Azit(AZIT) į TRY
0.5114592
1 Azit(AZIT) į JPY
¥1.82133
1 Azit(AZIT) į ARS
ARS$17.649555
1 Azit(AZIT) į RUB
1.0468311
1 Azit(AZIT) į INR
1.091559
1 Azit(AZIT) į IDR
Rp203.1147216
1 Azit(AZIT) į KRW
17.2082232
1 Azit(AZIT) į PHP
0.7077168
1 Azit(AZIT) į EGP
￡E.0.595959
1 Azit(AZIT) į BRL
R$0.066906
1 Azit(AZIT) į CAD
C$0.0170982
1 Azit(AZIT) į BDT
1.509102
1 Azit(AZIT) į NGN
18.7159623
1 Azit(AZIT) į COP
$48.5881284
1 Azit(AZIT) į ZAR
R.0.2167011
1 Azit(AZIT) į UAH
0.5114592
1 Azit(AZIT) į VES
Bs1.93284
1 Azit(AZIT) į CLP
$11.90679
1 Azit(AZIT) į PKR
Rs3.5188839
1 Azit(AZIT) į KZT
6.6792012
1 Azit(AZIT) į THB
฿0.3937542
1 Azit(AZIT) į TWD
NT$0.3747975
1 Azit(AZIT) į AED
د.إ0.0454713
1 Azit(AZIT) į CHF
Fr0.0097881
1 Azit(AZIT) į HKD
HK$0.0963942
1 Azit(AZIT) į AMD
֏4.7343429
1 Azit(AZIT) į MAD
.د.م0.1118817
1 Azit(AZIT) į MXN
$0.2303301
1 Azit(AZIT) į SAR
ريال0.0464625
1 Azit(AZIT) į PLN
0.0450996
1 Azit(AZIT) į RON
лв0.0536487
1 Azit(AZIT) į SEK
kr0.1157226
1 Azit(AZIT) į BGN
лв0.0206913
1 Azit(AZIT) į HUF
Ft4.1632878
1 Azit(AZIT) į CZK
0.2583315
1 Azit(AZIT) į KWD
د.ك0.00377895
1 Azit(AZIT) į ILS
0.0411348
1 Azit(AZIT) į AOA
Kz11.3357349
1 Azit(AZIT) į BHD
.د.ب0.00467103
1 Azit(AZIT) į BMD
$0.01239
1 Azit(AZIT) į DKK
kr0.0790482
1 Azit(AZIT) į HNL
L0.3247419
1 Azit(AZIT) į MUR
0.563745
1 Azit(AZIT) į NAD
$0.2178162
1 Azit(AZIT) į NOK
kr0.1230327
1 Azit(AZIT) į NZD
$0.0208152
1 Azit(AZIT) į PAB
B/.0.01239
1 Azit(AZIT) į PGK
K0.0525336
1 Azit(AZIT) į QAR
ر.ق0.0450996
1 Azit(AZIT) į RSD
дин.1.2408585

Azit išteklius

Išsamesnei Azit analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Azit svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Azit

Kiek Azit(AZIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AZIT kaina USD valiuta yra 0.01239USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AZIT į USD kaina?
Dabartinė AZIT kaina USD valiuta yra $ 0.01239. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Azit rinkos kapitalizacija?
AZIT rinkos kapitalizacija yra $ 4.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AZIT apyvartoje?
AZIT apyvartoje yra 360.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AZIT kaina?
AZIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0090500656505639USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AZIT kaina?
AZIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009119511856648504USD.
Kokia yra AZIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AZIT yra $ 110.38KUSD.
Ar AZIT kaina šiais metais kils?
AZIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AZIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:19(UTC+8)

Azit (AZIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AZIT-į-USD skaičiuoklė

Suma

AZIT
AZIT
USD
USD

1 AZIT = 0.01239 USD

Prekiauti AZIT

AZITUSDT
$0.01239
$0.01239$0.01239
-0.32%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis